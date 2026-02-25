La Universidad de Córdoba suma 225 solicitudes de patentes en su historia

El personal investigador de la Universidad de Córdoba genera no poco conocimiento, parte del cual, por sus características innovadoras se patenta o se registra como propiedad industrial. A lo largo de su historia la UCO ha solicitado 225 solicitudes de patente y 16 modelos de utilidad (derecho de uso y explotación exclusivo y durante un período de tiempo determinado que se reconoce al creador de una invención de bajo valor creativo o innovación y que impide que otros fabriquen, vendan o utilicen esa invención sin la autorización de su titular), pero muchas de ellas ya han caducado o se han abandonado y actualmente tiene 101 expedientes en vigor, incluyendo las solicitudes todavía en trámite.

Además, la UCO cuenta actualmente con 6 variedades vegetales protegidas en vigor: 4 de olivo y 2 de garbanzo, que se encuentran en explotación.

Sikitita es una de las variedades patentadas por la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

«La solicitud de patente surge de un trabajo de investigación que genera resultados novedosos y con potencial de ser aplicado en el sector industrial. Una vez alcanzado un resultado de investigación se debe comunicar a la Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de manera previa a cualquier tipo de publicación o divulgación porque no solo la publicación de artículos dificulta la protección, sino que el depósito de una tesis, su lectura, las actas de congresos, entrevistas de prensa o cualquier divulgación demostrable invalidan la novedad que se requiere para proteger un resultado de investigación», indica el director General de Transferencia de la UCO Alejandro Rodríguez, quien explica que «la OTC tiene habilitado un formulario de declaración de invención que debe ser rellenado por el investigador o investigadora y que será estudiado por el personal experto de la oficina para decidir, si procede, la forma más adecuada de protección, pues existen más figuras además de la patente».

Las invenciones realizadas en las universidades suelen ser básicas y los resultados de investigación necesitan inversión para su desarrollo. En este sentido, Rodríguez apunta que «protegerlos ayuda a encontrar empresas a las que transferirlos, ya que las empresas están más dispuestas a invertir en ellos, si cuentan con un monopolio en la comercialización, ya que ¿quién desarrolla un producto o proceso si no tiene ciertas garantías frente a copias?».

La mayoría de las patentes se enmarcan en ámbitos científico-tecnológicos. «Los resultados que se pueden patentar deben tener aplicación industrial y suelen pertenecer a esos ámbitos. Los resultados de áreas de humanidades y ciencias sociales raramente pueden ser patentables, pero a veces se pueden proteger como propiedad intelectual y son susceptibles de explotación», comenta el director General de Transferencia.

Ámbito nacional

Alejandro Rodríguez señala que «el proceso suele iniciarse con la solicitud de patente nacional, y a la vista de los estudios recibidos y dependiendo del conocimiento que se quiera patentar, se puede plantear a continuación la patente internacional».

En la actualidad, la UCO tiene licenciada la explotación de varias de sus patentes y variedades vegetales, siendo estas últimas las que generan más ingresos. Por ejemplo, en 2025 se ingresaron 70.340 euros por dichos conceptos. Los beneficios correspondientes, una vez descontados los gastos, se reparten entre los investigadores (50%), el grupo de investigación (25%) y la Universidad (25%).

Los investigadores e investigadoras no están obligados a destinar los ingresos procedentes de la propiedad industrial a la investigación. «Los ingresos individuales que perciben los investigadores por la licencia de una patente son de libre disposición», aclara Rodríguez.

El director general de Transferencia de la UCO, Alejandro Rodríguez. / Manuel Murillo

Apoyo al PDI

El Vicerrectorado de Innovación y Transferencia, a través de la OTC, asesora al investigador o investigadora en todo el proceso de protección intelectual. Para ello, «se dispone de información detallada en la página web de la UCO, en la sección de transferencia, además de estar habilitado un procedimiento para iniciar la declaración de invención mediante el cual le llega la información al personal técnico y experto de la OTC para que pueda valorar continuar o no con el proceso. Además, desde la OTC se han desarrollado en los últimos años varias sesiones informativas con personal de la Oficina Española de Patentes y Marcas», expone Rodríguez.

«Hace unos años era extraño encontrar investigadores que pensasen en patentar sus resultados de investigación. Afortunadamente esto está cambiando y cada vez más los investigadores consultan con la OTC ante cualquier duda que tengan respecto a la patentabilidad o no del resultado. En 2018, con el sexenio piloto de transferencia se constató que efectivamente las patentes constituyen un elemento muy importante a la hora de evaluar la transferencia», reconoce el responsable de Transferencia.

Plan Propio Galileo

Recientemente se ha aprobado el 12º Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia, que es un instrumento fundamental para reforzar la transferencia de conocimiento de la Universidad a la sociedad.

En el anterior plan, se introdujo una modalidad nueva que tenía por objetivo financiar proyectos con un presupuesto máximo, según modalidad, de 8.000 o 15.000 euros para realizar proyectos de transferencia en colaboración con empresas o instituciones públicas o privadas. «Esta modalidad tuvo una gran repercusión entre el personal investigador de la UCO por lo que se ha vuelto a incluir en esta edición, incluyendo como novedad la modalidad ‘Impulsa’, para aquellos investigadores que no han tenido contratos con empresas o proyectos colaborativos, y la modalidad ‘Consolida’, para investigadores e investigadoras con experiencia previa. El resto de las modalidades se mantienen igual a las del anterior plan», destaca la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce.

Modalidades

Además de la modalidad mencionada, el Plan cuenta con la modalidad 2, doctorado industrial, que ayuda a la contratación, por parte de una empresa, de un estudiante de doctorado para que desarrolle, en la empresa, una tesis industrial que resuelva un reto que la empresa proponga dirigido por doctores de la UCO.

«Esta modalidad, así como el doctorado industrial del ministerio, no es todavía muy conocida y empleada por parte de los investigadores e investigadoras y empresas. Pero en estos últimos años se ha incidido mucho desde este vicerrectorado para aumentar el interés por parte de las empresas, y estamos constando que está calando entre el tejido industrial y académico», remarca Arce.

«En los últimos años, el concepto de transferencia ha ido calando más, tanto en el tejido productivo como entre los investigadores. Hay muchas empresas que tienen muy interiorizada las ventajas que aporta la colaboración con los grupos de investigación y saben que les pueden dar respuesta a sus demandas o retos», contaba el director General de Transferencia a CÓRDOBA hace unos meses, advirtiendo que, no obstante, «somos conscientes que todavía quedan algunas empresas que, por desconocimiento o por no haber podido encontrar el grupo adecuado, todavía no colaboran con nosotros. En este sentido, el vicerrectorado de Innovación y Transferencia está trabajando para hacer llegar a las empresas todo el conocimiento generado en la UCO».

Noticias relacionadas

Además, y como en ediciones anteriores, el Plan va a seguir apoyando las ideas de negocio del estudiantado de la UCO. En este ámbito, la vicerrectora Arce asegura que «el concurso de ideas de negocio tiene mucha repercusión entre el estudiantado, y nos consta que en muchos casos ha servido para animar a la creación de la empresa, o ha sido el punto de partida para un desarrollo más profundo de la idea en aras de su consecución como empresa» .