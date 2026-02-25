Miguel Agudo, catedrático de Derecho Constitucional: «Hay que contactar con los agentes sociales»

-Mañana miércoles recibirá el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Ser reconocido por la Universidad a la que uno ha dedicado media vida debe ser muy reconfortante.

-Recibir este premio, que valora el impacto socioeconómico, el contenido innovador y el compromiso social de la transferencia realizada a lo largo de toda una vida académica, me genera un profundo sentimiento de gratitud e implica una renovación acentuada de mi compromiso con la transferencia del conocimiento hacia la sociedad.

-Con este premio se reconoce su labor de transferencia en el ámbito del Derecho Constitucional. ¿Qué aspectos han sido los que más le han interesado de esta rama del Derecho?

-He podido colaborar con todos los niveles de gobierno. A nivel europeo, asesorando en la mejora del modelo de Poder Judicial en países candidatos a entrar en la UE. En el ámbito estatal, con el Ministerio de Presidencia y con el de Defensa a través de actividades relacionadas con la cultura de seguridad y defensa; y también con la Aneca. A nivel local, muy activamente con el Ayuntamiento de Córdoba a través de la Cátedra 4 Diciembre. Y, fundamentalmente, en el ámbito autonómico andaluz, de modos muy variados desde hace treinta años; destacando mi participación en la elaboración del actual Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en su posterior difusión.

-Quizá es una sensación personal, pero tengo la impresión de que la ciudadanía sabe que la Constitución es muy importante, cuando en realidad es una extraña para la mayoría de la gente. ¿Ese es un fallo de transferencia?

-El conocimiento de la Constitución es una tarea que ha de comenzarse en las escuelas. Y que se ha de mantener a lo largo de toda la vida pues el bienestar de una sociedad está muy relacionado con la calidad democrática de la ciudadanía. Y esto pasa inexorablemente por un mayor conocimiento de la Constitución.

-Transferir conocimiento no siempre es fácil. Para quienes se inician en la tarea, ¿qué consejos le daría?

-No quedarse en su despacho o en su laboratorio. Hay que contactar con los agentes sociales, sean públicos o privados y colaborar activamente con ellos. Igualmente hay que estar presente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y, a la hora de transmitir, tener la capacidad de modelar el discurso atendiendo al perfil de la audiencia.