Arturo Chica Pérez, catedrático de Ingeniería Química: «Trabajando conjuntamente, todos mejoramos»

-Este miércoles recogerá el Premio Galileo a la Transferencia del Conocimiento en Ciencias de la Salud, Experimentales, Tecnológicas e Ingenierías. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

Con honor, alegría y satisfacción. Es un reconocimiento que han recibido antes que yo otros miembros de la UCO de notable categoría y valía. Por otra parte, cuando me presenté lo hice porque pensaba que realmente he aportado algo a la cultura de transferencia e innovación en mi universidad y entorno social. Fui pionero y he tenido una trayectoria plasmada en 77 contratos con 52 diferentes empresas o entidades y otros 14 Proyectos Colaborativos. No solicité en su día el sexenio de transferencia y veo este premio como una manera de corregir ese error que cometí.

-El Premio Galileo reconoce su labor de transferencia en el ámbito de la ingeniería química. ¿En qué aspectos ha centrado más concretamente su interés?

En la mejora medioambiental del desempeño de la sociedad y de las empresas; en la valorización de residuos orgánicos para una economía circular; y más concretamente: Compostaje y Biometanización de residuos urbanos y agroalimentarios; Depuración de Aguas Residuales; Biodiesel de aceites usados; Obtención de Productos de Alto Valor Añadido; Transferencia de estos conocimientos a un Grupo de Marruecos.

-La química adquirió cierta mala fama, como opuesta a lo natural. ¿Se ha superado ese perjuicio o sigue implantado en el imaginario colectivo?

-Creo que se está superando, hoy día vemos que la química ofrece muchos productos y soluciones cada vez más sostenibles y amigables con el medio ambiente, es la nueva Química Verde. Además, la Ingeniería Química, que viene a ser la aplicación de la Química, no solo se aplica a procesos y con herramientas químicas sino también Biotecnológicos y Bioquímicos.

-Le pedía al otro Premio Galileo consejos para quienes se inician en la transferencia y se los pido también a usted.

Noticias relacionadas

-Que tengan confianza en sus capacidades y sepan hacerlas valer ante los empresarios. Que sepan transmitir que, trabajando conjuntamente todos mejoramos. Y que se sepan rodear de un grupo de compañeros dispuestos a trabajar y avanzar codo con codo, salvando las complicaciones que irán surgiendo.