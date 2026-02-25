Aarón Rodríguez, estudiante del Máster Erasmus Mundus: «La experiencia me ayudará a entender los problemas internacionales»

-¿Cómo supo del máster?

-Me enteré del máster buscando en el catálogo oficial de programas Erasmus Mundus de la Comisión Europea, donde se pueden consultar los másteres financiados por la Unión.

-El máster se inicia en la Universidad de Groningen (Países Bajos) y, después, los estudiantes pueden elegir entre la Universidad de Coimbra (Portugal) o la de Córdoba. ¿Por qué eligió venir a Córdoba en vez de ir a Coimbra?

-He elegido Córdoba porque nunca había estado en España. España, habiendo colonizado el territorio que hoy se conoce como Ecuador, ha dejado una profunda huella en la historia, cultura, identidad y emocionalidad ecuatoriana, con luces y sombras, y yo quería descubrir parte de mis raíces para entender de manera más holística algunos rasgos histórico-culturales de lo que significa ser ecuatoriano e iberoamericano.

-Hasta el momento, ¿qué destacaría del programa?

-El programa sobre diversidad religiosa en un contexto global está lleno de experiencias interculturales que te preparan para ser un ciudadano global, con una idea de humanidad por encima de la territorialidad, la nacionalidad y la individualidad. Más allá de la parte teórica en clase, con epistemologías diversas y profesores de clase mundial, este programa también educa en su dimensión práctica desde la cotidianidad. En otras palabras, enseña, a través de la convivencia con estudiantes internacionales, a identificar rituales gastronómicos, formas de saludo e idiosincrasias culturales importantes para uno mismo y para los demás. Pero, sobre todo, enseña que, más allá de la propaganda mediática y de pertenecer a una categoría cultural o cosmovisional, primero somos seres humanos.

-¿Y de la Universidad de Córdoba? ¿Qué es lo que más le está gustando?

-Me ha gustado mucho la fachada exterior de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un aura clásica que me permite experimentar el pasado de una manera viva y actual. Además, los representantes de mi facultad me han ayudado a adaptarme a la ciudad y a la universidad de la mejor manera posible.

-¿Tiene ya decidido si seguirá un perfil investigador o uno profesional?

-Me gustaría apostar por ambas opciones, porque quiero estar vinculado tanto a la academia como al mundo profesional. En cualquier caso, me gustaría aportar a la misión de las Naciones Unidas en favor de la paz internacional.

-¿Cómo cree que influirá la experiencia Erasmus en su futuro?

-Esta experiencia académica multicultural y de múltiples cosmovisiones me ayudará a entender de manera empática y fundamentada los actuales problemas internacionales que ponen en riesgo nuestro planeta. En lugar de demonizar una cultura, me permitirá redefinir el concepto del enemigo como uno global: la codicia, la desigualdad multidimensional, la falta de igualdad de género, la explotación infantil, humana y ambiental, el racismo y la exclusión multidimensional de minorías, entre otros. Estos problemas no pertenecen a una sola cultura, sino que son desafíos estructurales compartidos, y solo juntos podremos erradicarlos.