La Universidad de Córdoba tiene seis compañías y participa en otras seis empresas

La Universidad de Córdoba (UCO) asumió el reto estratégico de una mayor integración en la sociedad cordobesa, tanto a nivel social como económico. En este contexto, en 1998 creó un grupo empresarial, estructurando un holding cuya cabecera, Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, SAU), asumiera la gestión integral del mismo.

«La principal razón de ser de Corporación UCO es conseguir una eficiente y eficaz puesta en valor de los activos obtenidos por la UCO, así como desarrollar las diferentes vías de colaboración e integración con su entorno socioeconómico. Por lo tanto, se concibió como un instrumento de gestión al servicio de la Universidad para poner en valor todo aquello que fuera susceptible de ello», explica el director de Corporación UCO, Fermín Cremades.

En sus 28 años de vida, la Corporación UCO no ha variado su objetivo de participar en el crecimiento y desarrollo económico de Córdoba y su provincia, de Andalucía y de su entorno de influencia y seguirá intentando «intensificar la actividad desarrollada en las distintas empresas que conforman el grupo y se seguirá buscando la oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos, a corto o medio plazo, que tengan relación directa con la actividad desarrollada desde la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba y el Grupo de empresas», apunta Cremades.

Actualmente, la Corporación está conformada por seis empresas: la propia Corporación, que ejerce el control del capital; UCOIdiomas, creada en 1999; UCODeporte, constituida en 2000, el mismo año en el que se creó el Hospital Clínico Veterinario. Estas tres últimas pertenecen al 100% a la UCO, que tiene una participación del 24,88% en el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (anteriormente, Rabanales 21), creado en 2001, y un simbólico 0,39% en el Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba (Pasur), constituido en 2007 y que se encuentra en proceso de liquidación.

Las seis empresas abarcan un marco diverso de actividades económicas: asesoramiento y apoyo a la gestión, enseñanza de idiomas, explotación de servicios deportivos, servicios clínicos veterinarios, nuevas tecnologías, sector agroalimentario, etc.

«En líneas generales, la sociedad tiene por objeto, por un lado, promover la constitución y participación en el capital social de compañías mercantiles para la realización de actividades, la prestación de servicios que coadyuven al cumplimiento de los fines de la Universidad de Córdoba y el apoyo decidido a nuevos proyectos surgidos de los resultados de las actividades de investigación; y, por otro, centralizar la gestión, administración y asesoramiento de dichas compañías, con el fin de poder desarrollar una política empresarial cohesionada y homogénea para alcanzar una mayor eficiencia en la optimización de los recursos de la propia Universidad», hace hincapié Cremades.

En su larga trayectoria han sido muchas las iniciativas y proyectos que se han puesto en marcha pero que, por diversas circunstancias, no han tenido continuidad como empresas dentro del grupo, bien por razones de cambios en su estructura, funcionamiento o forma de gestión, bien por decisiones ligadas a la búsqueda de eficiencia o soluciones de continuidad bajo otra fórmula. Es el caso de Finucosa; UCOCti, que posteriormente se reconvirtió en Ciencia, Tecnología e Innovación; Biovet-UCO; Ucotienda; Parque Solar Rabanales, Inersur Automatizacón o Ucoaviación.

«Igualmente se han llevado a cabo numerosos análisis y se ha trabajado sobre una cartera de proyectos que se han estudiado por un posible interés futuro de puesta en marcha, pero que finalmente no tuvieron su conversión en iniciativa empresarial. Proyectos como, por ejemplo, el proyecto Ágora (Área de Servicios de Rabanales), Consultora en RRHH, Ucoinnova, UCOAula Virtual, UCOnaming, Guardería y Ludoteca universitaria, etc.

Parque Científico-Tecnológico de Córdoba

El Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, SL, promovido por la Universidad de Córdoba, nació con una clara estrategia de convertirse en el principal espacio de convivencia de la investigación y empresas agroindustriales de España y con una clara vocación investigadora en el ámbito universitario, como elemento potenciador de la actividad investigadora desarrollada desde la Universidad de Córdoba. Por tanto, «era un objetivo fundamental desde su implantación, la especialización en el ámbito agroindustrial, aunque sin descartar otra serie de ámbitos en el campo de la ciencia y la tecnología», señala el responsable universitario quien subraya que «el parque tenía el propósito de configurarse como un instrumento al servicio de la sociedad cordobesa en su conjunto, que se llegara a convertir en un elemento dinamizador de la industria, de los servicios y de las nuevas tecnologías. Con ello, este proyecto adquiría la calificación de ‘Proyecto de Ciudad’, queriendo contribuir al posicionamiento de Córdoba para jugar un papel relevante en la economía, tanto a nivel local como a nivel autonómico, nacional e internacional».

En este ámbito, la UCO, principalmente a través de su OTC (Oficina de Transferencia del Conocimiento, antes Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación -OTRI-) , tiene entre sus objetivos promover las relaciones entre los grupos de investigación de la UCO y el mundo empresarial. «Su objetivo fundamental es vincular el potencial de los investigadores y grupos de investigación con los sectores productivos y otros agentes socio-económicos, para así facilitar la transferencia de conocimiento de una forma más dinámica, generando tecnología e innovación, promoviendo la cultura emprendedora y la formación de nuevas empresas y, en definitiva, contribuyendo al aumento de la competitividad del sistema», destaca Cremades.

Desde de la OTC se identifican los resultados transferibles generados en los grupos de investigación y los difunde entre las empresas e instituciones, facilitando la transferencia de estos. Para ello, se organizan jornadas y encuentros, entre otros organismos, con el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba y sus empresas. Además, estos encuentros sirven también para otro de los objetivos de la OTC que es determinar la demanda real del I+D de las empresas e instituciones y canalizarla hacia diferentes Departamentos y Grupos de Investigación.

«Consideramos que el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba debe tomar un impulso decidido que permita hacer valer a la UCO su singularidad y necesidad de un espacio que genere un valor añadido para la investigación y el desarrollo económico y social de Córdoba», remarca Cremades, quien resume que «el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba se constituyó para estar al servicio de la ciudad de Córdoba y su área de influencia, ofreciendo a la sociedad cordobesa y andaluza un instrumento para la mejora socioeconómica de nuestro entorno, abrazando la idea basada en que los parques científico-tecnológicos han supuesto una contribución fundamental al sistema de Ciencia y Tecnología en España».

El último proyecto que se ha alumbrado en el seno de Corporación Empresarial de la UCO ha sido el Centro de atención infantil temprana (CAIT) de la UCO que, «sin duda, realiza una importantísima labor social y educativa, y que cuenta con magníficos profesionales para ello. Como bien dice la directora del CAIT, Araceli Sánchez, las universidades, cada vez más, necesitan el contacto directo con la realidad actual de la sociedad en todas las áreas de conocimiento para poder aportar a su alumnado las competencias y formación más coherente con su futuro profesional; de ahí la importancia de poner en marcha proyectos que ayuden a cumplir ese objetivo», insiste Cremades.

En esa misma línea avanza que actualmente tienen en fase de estudio, con un primer borrador de su plan de empresa, un nuevo proyecto: la puesta en marcha de una clínica universitaria de fisioterapia «en idea de que pueda ser una realidad como unidad docente, investigadora y asistencial, en apoyo a los estudios de fisioterapia en la UCO (Grado de Fisioterapia de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO)», destaca.