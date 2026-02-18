Citas
Presentaciones, formaciones y conferencias marcan la agenda de la Universidad de Córdoba
Estos son los actos programados en la UCO en los próximos días
Festival de las Aulas de la UCO
Mañana jueves, 19 de febrero, de 12.00 a 18.30 horas, el Teatro Griego del Campus de Rabanales acoge una nueva edición del Festival de las Aulas de Proyección Social y Cultural de la UCO, en el que, además de stand informativos, habrá actuaciones musicales y otras actividades lúdicas.
Presentación del libro de Octavio Salazar
El profesor de la UCO Octavio Salazar Benítez presenta mañana jueves, a las 19.00 horas, en La Romántica, su libro ‘La masculinidad como dispositivo de poder. Entre la manosfera y los hombres nuevos’, que contará con la presencia de Celia Prados y José Manuel Gómez Jurado.
Ciclo de la Fundación Castilla del Pino
La catedrática de Filosofía moral y política de la UNED, Amelia Valcárcel, pone mañana jueves, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Grupo Cántico, punto final al 3º ciclo de conferencias de la Fundación Carlos Castilla del Pino con su conferencia ‘Haciendo la guerra en tiempos de paz: la política del odio’.
Curso ‘Pásate al mundo digital’
El plazo de inscripción para realizar el curso ‘on line’ ‘Pásate al mundo digital’ concluye el próximo viernes día 20 de febrero. Se trata de un programa innovador que acompaña a pymes rurales en su proceso de digitalización, ayudándolas a incorporar inteligencia artificial y herramientas tecnológicas.
Microcredencial sobre marketing
Hasta el 2 de marzo está abierto el plazo de inscripción para la microcredencial ‘Impulsa tu negocio: estrategias de Marketing’, que imparte Fundecor del 11 marzo al 6 mayo en modalidad ‘on line’. El curso ofrece herramientas para impulsar los proyectos con estrategias actuales en marketing.
