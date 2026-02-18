«La empleabilidad del alumnado de la Etsiam es muy elevada»

-Lleva casi dos años de mandato. ¿Qué balance hace hasta el momento?

-La valoración es muy satisfactoria. Ha sido una etapa en la que el equipo directivo de la Etsiam ha trabajado con ilusión. Más allá de la gestión académica, la actividad ha estado orientada a que los estudiantes encuentren una experiencia académica equilibrada y previsible, adaptada a las necesidades actuales, que les permita consolidar la formación sólida que ofrecen los planes de estudio. En este marco, se han impulsado actividades que van más allá de lo académico, fomentando la reflexión, el intercambio de ideas y una mayor participación del alumnado en la vida del campus.

-¿Cómo está marchando el curso? ¿Cómo han funcionado las matriculaciones?

-El curso se está desarrollando con normalidad y conforme a los previsto. En cuanto a las matriculaciones el balance es positivo. En los estudios de grado, se mantiene e incluso refuerza el interés por las titulaciones vinculadas al ámbito agroalimentario, forestal y biotecnológico. En los estudios de posgrado también observamos buena respuesta con un perfil de alumnado cada vez más motivado.

-¿Qué novedades han incorporado este curso?

-Una de las principales novedades de este curso es la implantación de un nuevo calendario académico, como plan piloto en la UCO, que adelanta el inicio de las clases a principios de septiembre y reorganiza la docencia y los exámenes de forma más concentrada en los dos cuatrimestres del curso. Esta estructura, separada por períodos vacacionales como Navidad o la Feria, favorece una mayor continuidad entre las clases y los procesos de evaluación, permite finalizar las convocatorias ordinarias en el mes de junio y facilita que el estudiantado disponga del mes de julio para la realización de prácticas en empresas u otras actividades formativas. Durante el presente curso se han introducido avances en materia de calidad en la escuela, destacando la incorporación del subdirector de Calidad e Innovación para impulsar la mejora continua del centro y coordinar iniciativas como el plan piloto en el que participa la escuela. A nivel de profesorado, una de las principales novedades ha sido la organización de los ‘Encuentros Etsiam’, una iniciativa concebida como un espacio para el aprendizaje compartido, el diálogo y la convivencia. Estos encuentros buscan reforzar la dimensión comunitaria del centro, fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el sentimiento de pertenencia y cercanía entre el profesorado más allá de la actividad académica habitual.

«La presencia femenina varía. Es muy alta en Enología, pero sigue siendo baja en Ingeniería Agronómica»

-El agro está sufriendo importantes transformaciones impulsadas por la necesidad de ser sostenibles (productiva, social, económica y medioambientalmente). ¿Qué papel debe jugar la Etsiam en estos avances?

-La Etsiam desarrolla su actividad formativa, investigadora y de transferencia de conocimiento en estrecha colaboración con el sector productivo, con el objetivo de formar profesionales capaces de tomar decisiones y adaptarse a un contexto en constante transformación. Para ello, refuerza una docencia alineada con la evolución del sector, una investigación conectada con sus demandas y una relación continua con empresas e instituciones, para contribuir así al avance de un sector agroalimentario y forestal más tecnificado, apoyado en la digitalización, sostenible y económicamente rentable.

-¿En qué situación están las relaciones con el estudiantado? ¿Cuáles son las principales demandas que les presentan?

-La relación con el estudiantado es cercana, lo que nos permite identificar con rapidez sus principales necesidades e inquietudes. El alumnado valora una planificación de las clases y periodos de evaluación que faciliten su organización personal y la conciliación de su tiempo, así como el cumplimiento de las expectativas formativas depositadas en la universidad. Asimismo, demanda una formación práctica de calidad que les permita aplicar los conocimientos adquiridos y refuerce su empleabilidad. Para dar respuesta a estas demandas, y como novedad destacada en este curso, se ha implantado el sistema de formación dual en los másteres de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería de Montes, que permite alternar la formación académica con experiencia profesional remunerada en empresa. Además, se ha promovido la participación del alumnado en numerosos eventos —foros, congresos, simposios, ferias y jornadas— de diversa temática, tanto en Córdoba como a nivel nacional, así como en iniciativas participativas e innovadoras (por ejemplo, el debate universitario modelo Naciones Unidas o los ‘hackathones’) que fomentan el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas reales del sector. A ello se suma la colaboración de profesionales del sector que han impartido charlas en la escuela, aportando una visión actual y aplicada de la realidad profesional. Todo ello se complementa con una oferta consolidada de prácticas académicas, que se renueva y diversifica cada curso para dar respuesta a esas necesidades formativas del alumnado.

-Hablando de alumnado. ¿Sigue siendo la incorporación de la mujer una asignatura pendiente para la Etsiam?

-La presencia femenina varía mucho dependiendo de la titulación. Es muy alta en el grado de Enología pero sigue siendo baja en la Ingeniería Agronómica y de Forestales. En algunas titulaciones hay avances puntuales, lo que nos anima a seguir acercando estos estudios a la juventud, a explicar todo lo que ofrecen los ámbitos de la agricultura, de los bosques, el medio ambiente, la biotecnología, la digitalización, IA y los alimentos. Son estudios con impacto real en el futuro del planeta, llenos de retos, innovación y oportunidades para quienes quieren marcar la diferencia.

-Las personas egresadas de la escuela tienen un alto grado de empleabilidad, ¿qué acciones están desarrollando para mejorar este aspecto?

Noticias relacionadas

-La empleabilidad de las personas egresadas de la escuela es muy elevada, alcanzando en algunos casos el 100% en los primeros meses tras finalizar los estudios. Esto se debe a una formación en línea con las necesidades del mercado laboral, que prepara al estudiantado para una inserción profesional sólida y temprana. A ello se suman acciones, como el refuerzo de la formación práctica, la colaboración constante con las empresas, la participación en programas de prácticas y la formación dual y el contacto directo con profesionales del sector, que facilitan la transición al mundo laboral. Este año, como novedad, nuestros alumnos han tenido la oportunidad de participar en el programa de Mentorías impulsado por Bayer para la adquisición de ‘soft skills’ tan importantes después en su desarrollo profesional.