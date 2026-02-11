Estas son las citas más destacadas de los próximos días en la UCO

Estas son las citas más destacadas de los próximos días en la Universidad de Córdoba:

‘The Capture’ en ‘Cienciaficcionados’

La tertulia ‘Cienciaficcionados’ vuelve hoy con una nueva sesión en el Astronauta, a las 19.00 horas, en esta ocasión, sobre la serie de Ben Chanan ‘The Capture’, que estará comentada por los investigadores de la Universidad de Córdoba Manuel Jesús Marín y María Dolores Moreno.

Conferencia sobre la creatividad innata

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO acoge el 18 de febrero una nueva sesión de su Seminario Tertulias Pedagógicas 2025/2026. La nueva biología de la mente, a cargo de Erik Kandel, que disertará sobre «La creatividad innata: trastornos cerebrales y el arte».

‘Nosotras, que seguimos bailando’

La Cátedra Leonor de Guzmán y la Diputación de Córdoba vuelven con las jornadas ‘Nosotras, que seguimos bailando’, que dan comienzo hoy en Monturque y continuarán el día 18 en El Viso; el 4 de marzo en Zuheros y el 12 de marzo en Villanueva del Rey para revalorizar las redes de mujeres a través del baile.

Jornada sobre la leishmaniosis

Está abierto el plazo de inscripción en la Jornada organizada por Caizem, Enzoem y la UCO ‘Lucha frente a la leishmaniosis: Desde una perspectiva One Health’, que se celebrará el próximo 19 de marzo en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Mesas redondas del Aula del Deporte

El Aula de la Salud y Aula del Deporte de la UCO vuelven con su ciclo de mesas redondas en torno a los ‘Avances en Ciencias de la Salud y el Deporte’ hoy miércoles, a las 12.45 horas, en el IES Maimónides con la mesa redonda ‘Difusión de los valores de la actividad física y del deporte & humanísticos’.