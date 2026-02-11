Varios proyectos ponen de relieve la importancia de la mujer en la ciencia

Este miércoles 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y, con tal motivo, la Universidad de Córdoba, especialmente a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCI), ha programado distintas actividades con el objetivo de divulgar el trabajo de las investigadoras y promover vocaciones científicas entre las futuras estudiantes universitarias.

Uno de los proyectos más consolidados en este ámbito es #Infaciencia, un proyecto de ciencia coeducativa que visibiliza a las mujeres en la ciencia a través de la indagación en las biografías de científicas de ayer y de hoy. Este año, más de 300 estudiantes de 14 centros educativos de la provincia han trabajado sobre 15 científicas.

La octava edición de Infanciencia, en imágenes / Manuel Murillo

Las ‘Charlas 11-F’ son otra de las actividades consolidadas, que este año cuentan con 109 investigadoras que darán más de 80 charlas en 64 centros educativos de 31 municipios de la provincia. Para ayudar a las participantes a mejorar sus habilidades de divulgación, perspectiva de género y didáctica, se ha celebrado una jornada formativa en la que la directora de la Unidad de Igualdad, Silvia Medina, recordó la necesidad de visibilizar el trabajo de las investigadoras y crear referentes femeninos en ciencia en un momento en el que la desigualdad sigue siendo evidente, tanto en la desigualdad de puestos de poder dentro de la carrera investigadora (segregación vertical) como en el número de alumnas en carreras del área de las ingenierías o el número de alumnos en carreras más vinculadas a cuidados como la Enfermería (segregación horizontal).

A estas acciones se unen otras iniciativas que pretenden despertar vocaciones científicas, como las Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental, que lleva 18 años dando a conocer cómo es investigar en un laboratorio experimental en cuatro áreas asociadas a la Facultad de Ciencias. Este año, han participado un total de 1.733 estudiantes de últimos cursos de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior de 41 centros de Córdoba y provincia.

‘Las que cuentan la ciencia’

No obstante, la actividad central de este 11-F es el espectáculo ‘Las que cuentan la ciencia’ que debía haberse celebrado el pasado día 7 pero que, debido a las inclemencias meteorológicas y con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de divulgadoras y asistentes, ha sido pospuesto al 28 de febrero.

La novena edición del espectáculo de divulgación científica, protagonizado por mujeres, tendrá como tema central el tiempo, y contará con divulgadoras como Boticaria García, Clara Grima, Gemma del Caño, Laura Morán o las nuevas divulgadoras de la cantera, las que ganaron el concurso de monólogos para alumnas ‘Las que contarán la ciencia’. Además de con la veintena de divulgadoras, el espectáculo volverá a contar con Natalia Ruiz Zelmanovitch como maestra de ceremonias y un fantástico guión de Raquel Sastre.

Esta edición de ‘Las que cuentan la ciencia’ cuenta con el patrocinio del Instituto de las Mujeres por primera vez y vuelve a contar con la colaboración de la Unidad de Igualdad y el Área de Inclusión de la UCO, así como con ‘Fundación Maldita’ y ‘The Conversation’, dos de los medios que actualmente lideran la comunicación científica en España.

Respaldo del Plan de Igualdad

El eje 3 (Investigación) del Plan de Igualdad de la UCO contempla la participación de las mujeres en actividades de investigación y transferencia, la promoción de investigaciones de género, la visibilización de la investigación con perspectiva de género y el incremento de liderazgo de las mujeres en investigación. En ese sentido, Silvia Medina indica que, entre otras acciones, se ha creado, actualizado y difundido una base de datos de personas expertas en estudios sobre las mujeres, masculinidades diversas, de género y feministas con la puesta en marcha del Directorio UCO de personas expertas en género (https://www.uco.es/vidauniversitaria/igualdad/directorio-de-expertos-consulta).

Microcredencial

Otra de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad es la promoción de complementos de formación en investigación con perspectiva de género, feminismo e igualdad en los programas de doctorado con la realización de la Microcredencial Universitaria de Formación Doctoral para Investigar con Enfoque de Género.

«Esta acción formativa ofrece un marco de conocimiento para la aplicación del enfoque de género en investigación, dotando al alumnado de unos conocimientos y habilidades de aplicación en el desarrollo de su investigación doctoral y en otras esferas del ámbito académico», explica Medina.

Los objetivos son conocer las razones por las que es necesario integrar el enfoque de género en la investigación, en cualquier rama de conocimiento y dotarse de herramientas para integrar un enfoque de género e interseccional en el diseño del proyecto de tesis doctoral y en su desarrollo.

Disciplinas incluidas

En esta primera edición del curso se matricularon 49 estudiantes (33 mujeres y 16 hombres) procedentes de una variedad de titulaciones o áreas de conocimiento, que van desde el derecho, biomedicina, lingüística y traducción, lenguas y culturas a la biología, educación, física, psicología, arqueología, historia del arte o fisioterapia, pasando por las humanidades, recursos naturales y gestión sostenible o ingeniería forestal.