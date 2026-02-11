Pilar Montesinos, catedrática de Ingeniería Hidráulica de la UCO: «La ingeniería de hoy se va feminizando poco a poco»

Pilar Montesinos Barrios es catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba. Desde su punto de vista como profesora «no aprecio diferencias entre los estudiantes en función del género».

La Ingeniería Hidráulica es uno de los ámbitos científico-técnicos en los que la mujer ha tenido históricamente menos presencia, pero en su opinión, «la ingeniería de hoy se va feminizando poco a poco, pues lo cambios sociales requieren tiempo. Hoy en día creo que la participación femenina en la ingeniería se percibe como algo natural». Lo cierto es que las estadísticas reflejan que el interés de las niñas por las carreras científicas va decayendo conforme se avanza en las etapas educativas. «Desde hace ya muchos años podemos elegir qué carrera estudiar, pero esta elección está condicionada en cada caso por las circunstancias personales y las expectativas de futuro de cada una. Las carreras científicas son complicadas por lo que requieren vocación y no siempre la remuneración económica compensa el esfuerzo. Elegir una carrera científico-técnica implica una fuerte motivación», apunta Prieto.

En su caso, Pilar Prieto comenta que su padre era ingeniero, «hecho que me ha influido, sin duda alguna, aunque la ingeniería no fue mi primera opción». La vida de Pilar Prieto se ha desarrollado íntegramente en el ambiente académico, «no tengo experiencia del mundo profesional fuera de la universidad. En mi caso particular, he sido muy afortunada porque mi condición de mujer no ha condicionado en modo alguno mi desarrollo profesional en la universidad tanto como docente como investigadora», reconoce.