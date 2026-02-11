Del pensamiento al texto

El grupo de investigación ‘Pensamiento, lenguas y textos: Estudios teóricos, aplicados y didácticos’ (HUM-060) de la Universidad de Córdoba se creó en 2010 con dos grandes objetivos: Analizar las complejas y múltiples relaciones entre las lenguas y el pensamiento, a través de su manifestación en textos; y estudiar, desde enfoques multifocales, cómo las ideas sobre el mundo se concretan en diversos códigos lingüísticos y se difunden a través de textos de distintas estructuras y funcionamiento.

En definitiva, «el grupo investiga sobre las conexiones entre el pensamiento y las lenguas a través de los textos, como fuentes de ideologías, de poder, de desarrollo teórico, de aplicaciones diversas e, incluso, como fuente de enseñanza, es decir, como material didáctico», explica su actual director, el catedrático de Lingüística General, Alfonso Zamorano Aguilar.

Integrantes del grupo

Actualmente, el grupo, conformado por 13 investigadores, todos doctores y profesores de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación y Psicología, concentra su actividad en cuatro grandes líneas de investigación: la primera, Historia e historiografía de la lingüística. Metodología de la investigación historiográfica. Historia de las ideas gramaticales en España y América latina; la segunda, Estudios sincrónicos de la lengua española. Fonética y fonología. Morfosintaxis. Lexicología y terminología. Discurso; la tercera, Español como lengua extranjera (ELE). Metodología. Teoría lingüística y ELE: los tiempos del verbo español y cuarta, didáctica de la lengua y la literatura. Lectura. Feminismo y estudios de género.

Proyectos internacionales

El grupo desarrolla varios proyectos de carácter interuniversitario e internacional, entre ellos, los Hispanagrama, en colaboración con la Universidad de Granada y la participación de un nutrido grupo de investigadores e investigadoras de distintos países de Hispanoamérica. Además, varios miembros del grupo participan en un proyecto de Alfal (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina) con investigadoras de universidades de Brasil.

«El tema de la investigación es la mujer y lo femenino en la historia de la lingüística, con el fin de rescatar silencios y censuras que tanto la historia como la propia investigación ha creado. También ha desarrollado proyectos sobre las relaciones entre teoría lingüística y enseñanza-aprendizaje de ELE, dirigidos por la doctora Martínez-Atienza y por mí mismo, y que han contado con investigadores internacionales», indica Zamorano Aguilar.

Asimismo, el grupo HUM-060 cuenta con redes internacionales de investigación con diversos países de Europa y América latina. También celebra periódicamente un congreso internacional sobre las relaciones entre pensamiento, lenguas y textos, y participa en numerosas jornadas de divulgación científica.

Másteres

Junto a todo lo anterior, «no solo participamos en el Máster de Español y en el Máster de Profesorado ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, el profesorado del grupo también participa en la dirección de tesis en el marco del Programa de Doctorado ‘Lenguas y culturas’ en donde se incluye un buen número de estudiantes extranjeros. Algunos miembros del grupo participan también en másteres de otras universidades españolas y extranjeras.

Noticias relacionadas

«La transferencia es una acción importante en nuestro grupo, con varios miembros premiados por ello y con varios miembros con sexenio de transferencia en la convocatoria de 2018. Es importante pensar en formas de devolver a la sociedad la inversión que ha hecho en nuestra formación y en el desarrollo de nuestra investigación», remarca Alfonso Zamorano. n