María de la Cruz Valle, Premio Antonia Monreal: «Es crucial destacar los fines pro-sociales de la ciencia»

La aguilarense María de la Cruz Valle estudió el grado en Educación Primaria y el Máster en Educación Inclusiva en la UCO y, recientemente, ha sido galardonada con el primer premio de la 2ª edición del Antonia Monreal de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT-Andalucía) por su Trabajo Fin de Máster (TFM) ‘Niñas y niños ante las ciencias: La influencia del género en la identidad científica del alumnado de Educación Primaria’. Cabe mencionar que la mayoría de los estudios sobre identidad científica se desarrollan a partir de la ESO, mientras que son escasos los centrados en Primaria, «cuando es en esta etapa en la que comienza a formarse la identidad y a desarrollarse actitudes favorables hacia la ciencia», advierte Valle.

La identidad científica es el grado en el cual una persona se autopercibe y es reconocida por otros como «persona de ciencias» y se puede relacionar con el nivel de deseo de estudiar y trabajar en el ámbito científico-tecnológico.

Su investigación concluye que, a pesar de que el reconocimiento intrapersonal, es decir, «la autopercepción y percepción que nos trasmiten los individuos con los que interaccionamos sobre nuestras capacidades hacia las ciencias (familia, amigos, profes, etc.), se mantiene superior entre las niñas durante 3º, 4º y 5º, ya en el 6º curso esta tendencia comienza a invertirse, siendo superior en los niños», indica Valle quien señala que este dato reafirma «cómo la pérdida del reconocimiento intrapersonal en ciencias conlleva una pérdida de interés que deriva en una menor participación e involucración».

«El alumnado pierde el interés hacia la ciencia a medida que avanza de curso. Sin embargo, las chicas lo hacen de manera más acentuada que los chicos», apunta la autora del TFM, quien resalta que los datos contradicen lo sugerido por la literatura sobre que la mejora de la autoeficacia conlleva un incremento del interés. «Nuestro alumnado a pesar de aumentar su autoeficacia a medida que avanza de curso, disminuye su interés hacia la ciencia. Esto nos lleva a plantear que quizás la aproximación didáctica no debe centrarse únicamente en fomentar la autoeficacia, sino en promover también otro conjunto de cuestiones», indica.

El trabajo «nos ha permitido observar que las niñas sienten preferencia hacia la ciencia cuando esta se vincula con fines prosociales. Los chicos prestan mayor atención cuando se habla de conseguir prestigio o dinero a través de la ciencia, mientras que ellas lo hacen cuando se relaciona con la posibilidad de cuidar a otras personas o mejorar socialmente», expone la joven quien cree que esta información puede resultar de gran utilidad para promover la participación e implicación de la mujer en la ciencia, especialmente, «en áreas típicamente poco representadas por las mujeres, como las matemáticas, la física o la ingeniería».

Referentes

«Se debe destacar que, a medida que progresa el curso, el alumnado en general, afirma recibir menos trabajo con referentes femeninas en el aula, así como una docencia científica con menor perspectiva de género. Este hecho repercute principalmente en las chicas, pudiendo justificar que a pesar de que su autoeficacia aumente al progresar de curso, no lo haga ni su interés, ni su reconocimiento intrapersonal, etc. Esta información nos señala la importancia de trabajar y mejorar no solo la autoeficacia, sino también el resto de factores, para conseguir una mayor participación e implicación de las mismas en la ciencia. También nos evidencia cómo el trabajo de la perspectiva de género, desde el ámbito educativo, tiene una repercusión altamente positiva, principalmente en las chicas», resume.

Con todo ello, Valle sugiere que «el trabajo de la perspectiva de género en el aula se convierte en una gran estrategia para mejorar la identidad científica de las niñas». Además, «nuestros datos apuntan que las estrategias educativas no deberían centrarse exclusivamente en mejorar la autoeficacia, sino también en abordar otras cuestiones. Así, «trabajar la perspectiva de género también socialmente sería sumamente interesante. ¿Por qué experimentan una situación más desfavorable las chicas a medida que prosperan de curso y no ocurre lo mismo con los chicos? Los resultados apuntan a que ellas otorgan una gran importancia a la percepción que los demás tienen sobre las mismas y a cómo se visibiliza a la mujer dentro de su entorno, por lo que seguir incidiendo sobre cuestiones de esta índole (tanto educativa como socialmente) se convierte en una gran vía para mejorar este escenario», destaca.

Presencia femenina

Por otro lado, «otros datos nos sugieren que la presencia de mujeres es superior en áreas de las ciencias más vinculadas con el ámbito social, tales como la enfermería o la medicina, mientras que sigue siendo sumamente escasa en otras como la ingeniería o la física. Los datos recogidos evidencian que éstas se sienten más atraídas hacía el ámbito científico cuando este se relaciona con su componente social. Por tanto, hacer hincapié en destacar estos fines pro-sociales de la ciencia de áreas que quizás, tradicionalmente, no han sido señaladas por ello, es crucial para mejorar su participación e implicación en las mismas», concluye.