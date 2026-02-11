La Defensoría Universitaria de la UCO abre 123 expedientes, 22 más que el año previo

La Defensoría Universitaria de la Universidad de Córdoba gestionó el pasado curso un total de 123 expedientes, 22 más que en el curso precedente. Sin embargo, hay que resaltar que 58 de esos expedientes responden a consultas. En la UCO la convivencia es bastante buena, mejor que en la sociedad en general. «Y es normal que así sea; así debe ser, diría yo. La Universidad es un entorno privilegiado donde se vienen a realizar muchas de las más altas funciones humanistas y sociales, como son estudiar, formarse, investigar, impartir o recibir docencia, formar a ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico y con valores sociales, a compartir experiencias, a labrarse un futuro… Lo absolutamente excepcional sería que una mala convivencia pudiera permear en la Universidad, de forma generalizada, hasta tal punto que pudiera afirmarse que existe un problema de esa naturaleza», resalta la directora de la Defensoría Universitaria, María Isabel González.

Buena convivencia

La responsable de este servicio aclara que «no es que los conflictos, tensiones o polarización social existentes no tengan un cierto reflejo en la Universidad, por supuesto. La Universidad puede ser una ‘burbuja’, pero es también siempre permeable al contexto social existente. No obstante, lo importante es que esos conflictos se canalicen y se gestionen en un entorno de respeto, de discusión constructiva y de convivencia dentro de la Universidad. Y fuera de la Universidad, por supuesto, espero que la comunidad universitaria colabore y de ejemplo en mejorar la convivencia».

Cabe mencionar que, de las 26 mediaciones gestionadas, solo 7 se referían a problemas a conflictos de convivencia, que responden realmente a 5 conflictos interpersonales. «El resto de mediaciones son, en verdad, intermediaciones con órganos administrativos para tratar de ayudar a que se resuelva alguna cuestión, por ejemplo, que se agilice algún trámite», explica González.

Tristemente, 2026 se inició con la noticia de la denuncia de una residente del Colegio Mayor La Asunción contra otro residente por abuso sexual. González comenta que este asunto «no ha entrado en la Defensoría. Hasta donde yo sé, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la UCO reaccionó y tomó cartas en el asunto de forma inmediata y taxativa».

Uso por los alumnos

Los estudiantes son los que realizan más solicitudes de intervención, porque es el colectivo más numeroso. Además, «se ha hecho un esfuerzo porque nos conozcan, a través del contacto cercano y la colaboración con los consejos de estudiantes y a través de la participación en jornadas de bienvenida. Queremos que sepan que en la Defensoría tienen también un lugar al que acudir en busca de ayuda o información», dice González.

En cuanto la temática de las cuestiones planteadas, en el caso de los estudiantes, probablemente, lo más frecuente son cuestiones vinculadas a los exámenes/evaluación o a las prácticas. Por otro lado, respecto a l Ptgas y al PDI, normalmente, son cuestiones de naturaleza laboral o de procesos de concurrencia competitiva, bolsas…

«Ese tipo de cuestiones que, como cualquiera puede imaginarse, son algunas de las más trascendentales para estos colectivos», pone de relieve la defensora universitaria, que se propone como objetivo para el nuevo reglamento «clarificar, simplificar y actualizar el procedimiento actuación en los distintos expedientes y, muy importante, clarificar la coordinación que debe existir entre la Defensoría Universitaria y otras unidades, por ejemplo, con la Comisión de Convivencia».