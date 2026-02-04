La UCO ofrece 915 créditos en inglés, un 30 % más que hace tres años

El Plan de Fomento del Plurilingüismo 2023-2026 de la Universidad de Córdoba encara su recta final. El director general de Política Lingüística y director de UCOIdiomas, Víctor Pavón, afirma que «estamos razonablemente satisfechos con el grado de consecución de los objetivos alcanzados».

En los últimos tres años han pasado de 704 a 915 créditos impartidos en inglés, un incremento de aproximadamente un 30%. Aunque el número de titulaciones bilingües (con un 50% de los créditos en inglés) se mantiene estable debido a la desaparición del grado en Educación Infantil y la incorporación del grado en Turismo, cabe destacar el aumento de la oferta de docencia en inglés en los 11 grados que imparten módulos bilingües. En lo relativo al profesorado, durante este periodo se ha pasado de 331 docentes adscritos al plan a un total de 508 en la actualidad.

Cuando se habla de plurilingüismo se tiende a pensar en el dominio del inglés. «Esta creencia está bastante extendida, pero no se corresponde con nuestra realidad», dice Pavón quien explica que la UCO presta atención especial a mejorar la competencia lingüística de carácter académico en español mediante cursos específicos dirigidos tanto a que el profesorado pueda evaluar de forma más adecuada la competencia comunicativa en los TFG como a que el alumnado mejore la redacción de los suyos.

UCOidiomas juega un papel fundamental en la mejora de la formación lingüística de la comunidad universitaria. / Paula Ruiz

En cualquier caso, el responsable universitario apunta que «se ha avanzado notablemente» en la consecución de un nivel medio-alto de inglés en la comunidad universitaria. «Por un lado, gracias al mejor nivel con el que, en términos generales, el estudiantado accede a la universidad; y por otro, al esfuerzo sostenido del profesorado y del Ptgas por mejorar su capacitación en el uso de otras lenguas. No obstante, aunque nos vamos aproximando progresivamente a ese objetivo, es necesario seguir trabajando para equipararnos a la media europea, ya que, lamentablemente, aún nos situamos por debajo de ella».

No obstante, Pavón considera que la enseñanza en la UCO no será completamente bilingüe, «en primer lugar, porque está demostrado que el desarrollo de la competencia lingüística en una lengua extranjera no exige necesariamente aumentar la cantidad de docencia impartida en esa lengua, sino garantizar que dicha oferta sea de calidad. La clave reside en ofrecer créditos en los que la capacitación del profesorado, junto con la metodología y los recursos empleados, sea la adecuada. En segundo lugar, es fundamental seleccionar con criterio los ámbitos y áreas académicas que pueden beneficiarse realmente de este tipo de programas, ya que no todas las disciplinas son igualmente susceptibles de ser impartidas en una lengua extranjera. Además, el objetivo principal no debería ser mejorar el nivel lingüístico del alumnado, sino elevar la calidad de su aprendizaje, con independencia de la lengua utilizada. Por último, no conviene dejarnos llevar por la novedad ni por el hecho de que otros ya lo hacen -en particular, algunas universidades privadas-. El español en la ciencia está ganando, y seguirá ganando, peso en la comunidad académica, y no podemos permitir lo que los propios anglosajones denominan el riesgo de la ‘englishization’, es decir, que todo deba realizarse en inglés cuando, en ocasiones, esta decisión responde únicamente a una cuestión de imagen», remarca Pavón.

Exigencia lingüística

Por lo que respecta al profesorado, el plan contempla que obtengan un nivel B2 con compromiso de adquirir un C1 en 3 años. «Hasta la fecha, se ha procurado dotar al plan de la flexibilidad necesaria para encontrar un equilibrio entre la conveniencia de contar con profesorado motivado y la obligación de garantizar una competencia lingüística inicial suficiente. Consideramos que la estabilidad alcanzada por el plan en la actualidad permite ya exigir al profesorado participante un nivel mínimo C1. En consecuencia, nos encontramos inmersos en un proceso orientado a alcanzar dicho objetivo. Para ello, junto al programa de cursos de formación lingüística para el profesorado, desde el Vicerrectorado de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente se están habilitando los recursos necesarios, como, por ejemplo, una oferta de cursos íntegramente financiada y específicamente dirigida al profesorado adscrito al plan», detalla Pavón.

En cuanto al estudiantado, hasta la fecha, el requisito para el alumnado es la acreditación de un nivel B1 y la LUPA contempla que aumente hasta un nivel B2. «Lo que ocurre es que, si finalmente la ley es aprobada en estos términos por el Parlamento andaluz, se prevé que esta obligación entre en vigor dentro de cuatro años. En mi opinión, la subida del requisito lingüístico será tardía y, por consiguiente, su influencia poco determinante a corto o medio plazo. Las universidades deberían contar ya con una estrategia diferente y complementaria para conseguir este objetivo. Para el alumnado, por ejemplo, sería obligatorio contar con cursos subvencionados y adaptados realmente a sus necesidades, ya sean éstas conseguir una acreditación únicamente o mejorar las capacidades lingüísticas que requieren la impartición de docencia en una lengua extranjera», señala Víctor Pavón.

En lo que respecta al personal administrativo, habitualmente se exige un nivel de idiomas acorde con las funciones propias de cada puesto, aunque este requisito varía en función de las responsabilidades asignadas. Eso, sí «al personal que trabaja en áreas vinculadas al alumnado internacional se le demanda una competencia lingüística superior, que le permita resolver incidencias académicas y colaborar en la gestión de proyectos internacionales», puntualiza el director General de Política Lingüística.

UCOIdiomas

El papel de UCOidiomas ha sido fundamental en la mejora lingüística de la comunidad universitaria. «Desde el primer momento, este equipo de gobierno entendió que sería imposible alcanzar los objetivos lingüísticos fijados para la comunidad universitaria sin una estrategia global y sin el instrumento adecuado para llevarla a cabo. UCOidiomas ha puesto a disposición de esta estrategia sus recursos humanos y materiales, aunque en ocasiones ha sido necesario superar limitaciones de carácter estrictamente empresarial para adoptar una visión plenamente universitaria. Hemos tenido, además, la fortuna de contar con una plantilla altamente cualificada y, lo que es más importante, con una clara disposición a contribuir más allá de la mera oferta de cursos de idiomas, siendo conscientes de que su labor ha supuesto y sigue suponiendo un impulso para la universidad en su conjunto», resalta el director del centro.

Víctor Pavón, director de UCOidiomas y responsable del Plan de Fomento del Plurilingüismo de la Universidad. / Paula Ruiz

Asimismo, merece mención la actualización de la oferta de cursos de capacitación lingüística y metodológica para el profesorado, así como el aumento de lectoras nativas de apoyo al plan, que ha pasado de dos a cuatro. De hecho, uno de los objetivos del próximo plan es aumentar el número de lectores con el fin de ampliar su impacto en un mayor número de asignaturas.

Nuevo plan

Entre los objetivos del nuevo plan será prioritario lograr que todo el profesorado adscrito al plan acredite un nivel mínimo de C1, así como seguir ajustando la oferta formativa a sus necesidades e intereses. Otro objetivo clave será incentivar al alumnado en materia de idiomas mediante la creación de un programa de cursos subvencionados. Asimismo, «debemos prepararnos para atender las necesidades derivadas de la futura exigencia de acreditar un nivel B2 en una lengua extranjera para la obtención del título de grado en las universidades andaluzas», comenta Víctor Pavón quien indica que «resultaría beneficioso reforzar y mejorar la formación lingüística dirigida a estudiantes de movilidad internacional. Finalmente, aspiramos a lograr la certificación de la calidad de los centros de idiomas de las universidades andaluzas, de modo que las certificaciones emitidas cuenten con el reconocimiento necesario por parte de la Junta de Andalucía en los distintos procesos de selección de personal».