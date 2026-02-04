Muros para la memoria

Clandestinas en el Muro es una acción de popularización de la ciencia promovida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCI) de la Universidad de Córdoba que busca «invadir» los espacios públicos, promoviendo el activismo divulgativo en localizaciones poco habituales pero cercanas a la ciudadanía en sus actividades cotidianas. Lo hace a través de grafitis y murales que representan a personas que han aportado al avance de la ciencia, que han sido perseguidas por distintos motivos, a científicas olvidadas o que quedaron relegadas a la sombra de sus compañeros y a científicos invisibilizados por diferentes razones como origen, identidades de género o afectivo sexuales o razones políticas.

Se trata de una acción contemplada dentro del 12º Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO, cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y alineada con los objetivos del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, que busca crear referentes femeninos en ciencia para la sociedad.

Primera edición

La primera edición de Clandestinas en el muro tuvo lugar en 2015, cuando se realizaron seis murales. La acción se ha realizado en 2015, 2021, 2022, 2024 y 2025, y tendrá una nueva edición este año. A lo largo de sus cinco ediciones se han realizado 16 grafitis. En 2015, se representaron en Córdoba a Jocelyn Bell; Alfred Russel Wallace; Hipatia de Alejandría; Rosalind Franklin; Ibn Firnás y Jorge Francisco Tello. En 2021 se hicieron los grafitis de Gabriela Morreale (Baena); Margarita Salas (Belmez) y Amparo Poch (Aguilar de la Frontera), mientras que en 2022 fueron Concepción Aleixandre Ballester (Puente Genil); Ángela Ruiz Robles (Cabra) y Pío del Río Hortega (Navas del Selpillar, Lucena). En 2024, fueron Alan Turing (Espiel) y Rachel Carson (Fuente Tójar) los representados, mientras que en 2025 las científicas elegidas fueron Josefina Castellví (Puente Genil) y María Goyri (Lucena).

Autores de las obras

Para la elaboración de los murales se cuenta con artistas locales que se encargan de diseñar la propuesta y plasmarla en los espacios asignados. Hasta ahora han realizado grafitis Sake Ink; Almudena Castillejo; Coché Tomé; Marta Tuuk; Anita Montes; Sakerinox; Clara Gómez Campos y Jorge Torres.

Josefina Castellví es la protagonista del mural de Puente Genil. / CÓRDOBA

Este año, como ya se hizo en la edición anterior, se ha lanzado una consulta pública invitando a las personas de dentro y fuera de la Universidad de Córdoba a proponer nombres de científicas que quieran ver inmortalizadas en un mural. La respuesta ha sido positiva, llegando a casi duplicar la del año anterior. Desde que se abriera el cuestionario a finales de noviembre y hasta el 31 de diciembre, un total de 48 personas han hecho llegar sus propuestas, frente a las 27 que se recibieron el año anterior.

Los nombres propuestos han sido muy diversos, desde científicas históricas como Marie Curie o Hedy Lamarr hasta otras menos conocidas y actuales, como Katalin Karikó o Karen Uhlenbeck. En total han sido 36 las propuestas recibidas y valoradas, todas ellas perfectamente válidas para pasar a formar parte del paisaje urbano de nuestros pueblos y ciudades.

Selección

La selección de las dos mujeres que protagonizaran los murales de esta edición se ha hecho en base a una serie de criterios, como que no tuviesen ya representación en grafitis anteriores, la representatividad de todas las disciplinas de la ciencia, la relevancia de su historia o de sus aportaciones a la ciencia o la diversidad de nacionalidades de origen.

Finalmente, las científicas seleccionadas han sido Margaret Mead, antropóloga estadounidense que desafió la visión sexista biologicista que prevalecía en las ciencias sociales, y Helia Bravo, botánica mexicana que amplió los conocimientos que hoy en día tenemos sobre las cactáceas (cactus), describiendo gran cantidad de especies.

Noticias relacionadas

Los grafitis se harán en espacios públicos de los municipios de Belalcázar y Cardeña, en colaboración con sus respectivos ayuntamientos. n