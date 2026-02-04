«Nuestros egresados tienen pleno empleo, recibimos muchas ofertas»

A punto de concluir su primer mandato, el responsable de este centro de la UCO presume de haber más que duplicado el número de estudiantes de la EPSB, sumando este las 466 matrículas. Concluye esta etapa con la "espinita" de no haber logrado modernizar los laboratorios de investigación, innovación y transferencias y "ver cómo las diferentes convocatorias (Instituto de Transición Justa y otras) excluyen a un centro universitario tan singular".

-Encara sus últimas semanas como director de la Escuela de Belmez. ¿Qué balance hace de su mandato?

-Sin caer en la complacencia, hemos hecho muy buen trabajo. Estoy satisfecho y orgulloso de mi comité directivo. Nuestro objetivo era darle un nuevo impulso a la escuela y mejorar su posicionamiento como centro de referencia en el ámbito de la ingeniería civil, la minería y la energía, y creo que lo hemos conseguido. En estos cuatro años hemos modificado y adaptado los planes de estudio a la nueva ordenación universitaria, destacando la implantación de la mención en Transporte, Servicios Urbanos y Logística del Grado en Ingeniería Civil. Hemos puesto en marcha un Sistema de Garantía de Calidad de Centro y hemos tenido la suerte de celebrar el 100 aniversario. Seguimos avanzando en digitalización (TFG electrónico) y disponemos de un nuevo servicio de transporte en autobús bonificado. Seguimos impulsando las relaciones con Hispanoamérica, con un doble título en Ingeniería Civil con la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) y la captación de nuevos estudiantes de Perú y Ecuador. Y seguimos muy comprometidos con el Guadiato, sobre todo con las empresas. Lo más triste de la legislatura es no haber conseguido financiación para modernizar nuestros laboratorios de investigación, innovación y transferencias, y ver cómo las diferentes convocatorias (Instituto de Transición Justa y otras) excluyen a un centro universitario tan singular como el de Belmez, lo cual es muy injusto y un error estratégico.

-Siempre quedan cosas por hacer. ¿Se presenta de nuevo al cargo para abordar temas pendientes?

-Quedan muchas cosas pendientes y mucho margen de mejora. Por eso, tengo previsto presentar nuevamente mi candidatura a director, junto con mi actual comité directivo, para seguir construyendo una escuela moderna y competitiva en el ámbito de la ingeniería.

-Belmez viene mejorando su matriculación, ¿qué datos se han registrado este curso?

-El censo de estudiantes en las elecciones de 2022 fue de 217 y en las de 2026 ha sido de 466, es decir, hemos más que duplicado el número de estudiantes en 4 años, y esto es muy satisfactorio para Belmez y toda la comarca. También hay que reconocer el apoyo del equipo de gobierno de la Universidad de Córdoba. Este curso hemos tenido en total 199 estudiantes de nuevo ingreso en los estudios de grado y dobles grados.

-Está prevista la implantación del Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos junto con la Escuela de Linares (Jaén). ¿Cuál es la previsión de implantación?

-Actualmente, está en proceso de verificación por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), Estamos convencidos de que obtendremos informe favorable y el Consejo de Universidades autorizará su implantación el próximo curso. Esperemos que no hagan con nosotros lo mismo que el año pasado. Este título debería haber comenzado este curso, de hecho, el Distrito Único Andaluz abrió plazo de preinscripción. Para hacerse una idea de la aceptación del máster, hubo 147 solicitudes para 30 plazas, todo un éxito, pero no nos dejaron.

-Hablando de títulos, ¿existe alguna nueva titulación que le gustaría incorporar ?

-Ya contamos con informe previo de la Junta de Andalucía para implantar un nuevo grado interuniversitario en Logística y Transporte por la Universidad de Cádiz y Universidad de Córdoba, con docencia en tres centros, la ETSI de Algeciras (coordinadora del título), la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (coordinadora en la UCO) y la EPSB. En Belmez se impartirá primero y cuarto. Es un título que combina un 40% de docencia en el ámbito de la economía y la empresa; un 20% de derecho y un 40% de ingeniería.

-¿Qué tal las relaciones con el estudiantado? ¿Cuáles son sus demandas?

-Magníficas. Cuando llegamos nos tocó poner orden en los procesos de representación estudiantil. Fue duro, pero lo hemos conseguido y no me puedo sentir más orgulloso. Parte del éxito de la nueva captación de estudiantes y de posicionamiento de la escuela a nivel nacional se debe a ellos. Además, la vida universitaria se ha revitalizado y el buen ambiente es la tónica general. En Belmez existe una identidad de centro y de colectivo que no la veo en otros sitios. Su principal demanda es disponer de un área de descanso, hay estudiantes que se montan en el bus a las 7.00 y se bajan a las 22.00 horas, es muy razonable que pidan un área donde poder almorzar, sociabilizar y hacer breves pausas de desconexión académica. También piden mejorar las condiciones de alojamiento.

-La formación práctica es muy importante en grados tan técnicos como los que oferta la EPSB. ¿Cómo la están facilitando?

-La escuela siempre ha estado muy cerca de las empresas. Además de las prácticas curriculares y extracurriculares, mantenemos el Foro de Empresas, las actividades de empleo y emprendimiento amparadas por el Programa Copérnico, muchas visitas técnicas, ferias y congresos, desayunos con empresas, etc. Intentamos que a partir de tercero y cuarto nuestros estudiantes se acerquen a la realidad empresarial. Otra particularidad de Belmez son nuestros profesores asociados, que trasladan su experiencia profesional en sus clases día a día, lo cual es muy valorado.

-Y la empleabilidad del estudiantado, ¿Cómo la están fomentando?

-Actualmente, nuestros egresados tienen pleno empleo. Recibimos muchas ofertas de trabajo que canalizamos a través de la web, pero sinceramente, en la ingeniería civil y la minería no hay paro.