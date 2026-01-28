La Universidad de Córdoba entrega sus premios Tomas de Aquino

La Universidad de Córdoba celebra este martes la entrega de los premios Tomás de Aquino, un acto en el que la institución académica reconoce la excelencia y el compromiso con la sociedad y que este año tiene como principal protagonista al hospital universitario Reina Sofía, distinguido con la Medalla de Oro con Cinta Añil con motivo de su 50 aniversario y por la estrecha y continuada colaboración que mantiene con la UCO.

Estas son las reacciones de los premiados:

Salvador Fuentes: "La investigación es palanca de desarrollo"

«Recibir este reconocimiento de parte de la Universidad de Córdoba es un honor, pero también una responsabilidad de seguir trabajando en una tema capital como es la buena gestión del agua», afirma Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba y de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) quien remarca que «nosotros nos sentimos cercanos a la Universidad, pues venimos trabajando de manera coordinada en el desarrollo de iniciativas y proyectos en ámbitos muy diversos, siempre con la mirada puesta en potenciar la capacidad de transformación de nuestra tierra y en mejorar la calidad de vida de los cordobeses. La educación y la investigación son palancas de desarrollo fundamentales de nuestra sociedad».

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba y de Epremasa. / Víctor Castro

La colaboración entre la Diputación y la UCO se viene manteniendo en el tiempo y contempla aspectos muy diversos, entre ellos, la gestión integral del agua, «una preocupación que nos ocupa a ambas entidades y sobre la que hemos puesto nuestros recursos con el objetivo compartido de alcanzar la mayor eficiencia. La gestión del agua en nuestra provincia es un asunto capital y un gran reto, que requiere que se combinen gestión e investigación constante. Para la institución provincial contar con un aliado como la UCO es garantía de éxito», asegura Fuentes quien recuerda que «hace unos meses firmábamos un acuerdo que permitía el desarrollo del proyecto ‘Digitalización, sensorización y análisis de datos de las infraestructuras hidráulicas de la empresa provincial Aguas de Córdoba’, estudio llevado a cabo por el grupo de Investigación Hidráulica y Riesgos, de gran experiencia y cualificación. La transferencia de la información que surge de estudios de ese tipo representa una gran oportunidad para empresas e instituciones. Nos ayuda a abordar los desafíos que se presentan en un tema que como antes decía es capital».

«Tenemos en marcha muchas iniciativas de colaboración con la UCO en campos muy diversos. Por ejemplo, hace poco tiempo hubo un encuentro con alumnado de la Escuela Politécnica de Belmez en la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de Sierra Boyera, actividad que se enmarca en el programa formativo promovido por Emproacsa y dirigido a los centros educativos de la provincia», recuerda.

Santiago Muñoz: "Trabajamos para fomentar la formación y la investigación"

«La concesión de este premio ha sido recibida con gratitud, siendo conscientes del honor que representa. Todo reconocimiento anima siempre a seguir trabajando, pero hacerlo de la mano de la Universidad de Córdoba, una institución con una larga historia y un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento y del territorio, supone una estimulación especial para la fundación», afirma Santiago Muñoz Machado, presidente de la fundación, quien destaca que «el galardón lleve el nombre de Tomás de Aquino, quien afirmaba que todas las personas por naturaleza desean saber, conecta plenamente con nuestra vocación fundacional y refuerza nuestro compromiso con la educación y la difusión de valores culturales».

Santiago Muñoz Machado, presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno. / Alba Vigaray

«Desde hace tres décadas trabajamos para fomentar la formación, la cultura y la investigación», señala Muñoz, quien recuerda que se organizaron ya desde los inicios los cursos de extensión universitaria, que se enmarcaron posteriormente en la Universidad de Verano Corduba, y que incluyeron los cursos de inglés UCOIdiomas.

La labor conjunta ha contado con la colaboración de profesores universitarios en las Jornadas de Otoño, fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento académico y la vida cultural del territorio. Asimismo, «hemos impulsado proyectos de investigación aplicada junto a la UCO y el Cicap (Centro de Investigación Agroalimentaria), como Inmunity Up, orientado a mejorar el sistema inmunitario de rebaños de porcino y ovino extensivos, y Sabio, que analizó las principales enfermedades de la ganadería extensiva del Valle de los Pedroches. Esta relación se ha consolidado con la creación del Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario, un espacio de formación y generación de conocimiento directamente aplicable a la comarca», expone Muñoz quien subraya que «la creación del centro ha sido un paso más para acercar el conocimiento y el aprendizaje especializado a la comarca». Entre sus iniciativas más destacadas está el Programa Universitario de Gestión Integral de Ganadería, que celebra su segunda edición con un profesorado compartido entre Covap y la Universidad de Córdoba. El centro también ha impulsado la Semana de la Investigación en Los Pedroches y la actividad De la Universidad al Mundo del Ibérico.

José Luis García-Palacios: "Vamos a seguir siempre abiertos a propuestas"

«Premiar a la entidad es premiar a todos los socios que integran la cooperativa de crédito, a la plantilla que da servicio a los clientes, a su equipo directivo y a quienes integramos el consejo rector. Y lo recibimos con el compromiso de seguir trabajando para potenciar el crecimiento socioeconómico de Córdoba porque nuestro origen es de esta provincia», afirma el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios quien resalta que «con la Universidad de Córdoba mantenemos una relación permanente y una estrecha colaboración, desde hace muchos años».

Anualmente se reconocen los méritos de los mejores expedientes del curso anterior de cada grado y mantienen la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria desde el año 2020 para dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad en relación con problemas que se sitúan como grandes retos globales: la alimentación, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el agua, el despoblamiento del medio rural, el relevo generacional del sector agrario y la transformación digital.

José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur. / Ramón Azañón

«Dentro de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba patrocinamos los Premios Córdoba de Arte Flamenco, unas distinciones que tienen como objeto reconocer a aquellas personas o entidades destacadas en el ámbito de la investigación, promoción, estudio y difusión del arte flamenco», explica García-Palacios que también menciona la firma con las Universidades de Córdoba, Huelva e Internacional de Andalucía (UNIA) un acuerdo para impulsar tres programas de posgrado duales para formar talento en el sector financiero y, para ello, se han diseñado programas presenciales de nueva creación que permitirán la obtención del Diploma de Especialista en Servicios y Mercados Financieros (DESMF).

«Vamos a seguir siempre abiertos a las propuestas que se nos hagan llegar, porque reconocemos el trabajo que desarrolla su equipo de docentes y su importancia en la formación académica y profesional de la juventud cordobesa, en definitiva, en el futuro de Córdoba. En sus aulas se encuentran los que en los próximos años van a estar dirigiendo empresas, organismos e instituciones de esta provincia. Su excelencia formativa terminará beneficiando el bienestar económico, social y cultural de toda la provincia», concluye García-Palacios.

Francisco de Asís Triviño: "Es clave la relación con la Universidad de Córdoba"

«Recibimos esta distinción con orgullo y, sobre todo, con enorme gratitud. La Medalla de Oro de la Universidad de Córdoba es un reconocimiento que simboliza más de cuarenta años de trabajo conjunto y de compromiso con el conocimiento, la formación y el servicio público», afirma Francisco de Asís Triviño Tarradas, director-gerente del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, para quien «esta medalla reconoce una relación ejemplar entre la universidad y nuestro complejo sanitario, en la que docencia, investigación y asistencia han avanzado de la mano. Este reconocimiento honra el trabajo y esfuerzo de numerosas generaciones de estudiantes, profesionales, docentes e investigadores. Es, sin duda, una de las distinciones más significativas que podemos recibir como institución sanitaria y universitaria. Comenzar la celebración de nuestra efeméride con una distinción por parte de la UCO es una magnífica manera de recordar nuestra historia tan unidad a Córdoba».

Francisco de Asís Triviño Tarradas, director-gerente del Hospital Reina Sofía. / Manuel Murillo

Para Triviño, «la relación con la UCO ha sido y es clave en el posicionamiento y la trayectoria de excelencia del hospital Reina Sofía. Ha permitido atraer y retener talento, integrar la docencia en la práctica clínica y consolidar una sólida actividad investigadora junto a Imibic. Gracias a esta alianza, el hospital y el instituto son un espacio de generación de conocimiento, de investigación biomédica y de innovación sanitaria. Esa combinación es la que explica que hoy seamos un hospital de referencia regional y nacional, con profesionales altamente cualificados y con un impacto científico y docente muy relevante».

Y la intención es seguir ampliando horizontes. «Profundizaremos en la investigación traslacional, reforzaremos la transferencia de conocimiento e impulsaremos proyectos conjuntos que conecten de forma directa la ciencia y la atención sanitaria a nuestros pacientes», destaca Triviño, quien asegura que «también habrá oportunidad para seguir innovando en los modelos docentes, incorporando nuevas metodologías, tecnologías y enfoques interdisciplinares que preparen a los futuros profesionales para los retos de la sanidad del siglo XXI. Hospital y universidad compartimos valores, objetivos y una visión de futuro muy alineada, por lo que esta alianza seguirá siendo estratégica».