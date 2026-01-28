La UCO mantiene sus tres ejes de actuación en apoyo a la investigación

A final del pasado año, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba aprobaba el nuevo Plan Propio de Investigación 2026 Enrique Aguilar Benítez de Lugo, que cuenta con un presupuesto de casi 2,8 millones, una cuantía similar a la del año anterior. El plan no pretende ser la fuente principal de soporte de los grupos de investigación sino que, como explica la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, «complementa los distintos instrumentos externos de financiación de la investigación en los que participamos, y sostiene nuestra investigación en periodos de discontinuidad entre sucesivas convocatorias externas». En cualquier caso, es una «dotación relevante en el contexto de las universidades públicas a nuestra escala. Con ello, no se garantiza en sí misma la investigación de calidad de la que, sí, la UCO puede estar orgullosa, sino la continuidad de líneas estratégicas en momentos singulares o el impulso a líneas recientes o emergentes hasta que sean competitivas», puntualiza Polo.

El plan se actualizó en 2023 y «las nuevas submodalidades y la actualización de la fórmula de reparto en este periodo han demostrado su eficacia para fines estratégicos en nuestra política científica. En 2026, mantenemos sus actuaciones, solo con pequeños cambios de ejecución, no de fines», dice Polo.

Tres ejes

Como en ejercicios anteriores, el plan se estructura en tres ejes. El primero de ellos se refiere al apoyo a los grupos de investigación. La mayor parte de la dotación de este eje son incentivos a los grupos Paidi en función de distintos parámetros. María José Polo reconoce que «es indudable que un grupo consolidado de calidad tendrá siempre buenos indicadores de producción y competitividad científica. Y debemos apoyar su incentivación para seguir generando el mejor conocimiento a través de las convocatorias externas, cada vez más competitivas. Son también los grupos con situaciones que requieren apoyo temporal, por finalización de contratos de investigadores, necesidades singulares no cubiertas por los fondos externos como reparaciones, infraestructura, licencias colectivas, formación de predoctorales… Sin embargo, no es menos cierto que los grupos emergentes requieren apoyo expreso. Por ello, el reparto de incentivos por rendimiento de un grupo se calcula considerando no el volumen de trabajo y resultados total, sino dividido por su número de personas estables en la UCO. Esto escala todos los estadios a lo largo de la trayectoria de un grupo con visión de equidad. La contribución al liderazgo femenino o júnior, o al impacto internacional, permite equiparar grupos más jóvenes, asimismo».

El segundo de los ejes está dedicado a la formación y promoción del personal garantizando «el sostén de un ecosistema pre- y posdoctoral con continuidad y complementa en el tiempo los contratos competitivos que conseguimos. La submodalidad UCOProyecta dota además de experiencia en liderazgo investigador al personal júnior y contribuye a su adquisición de competencias probadas, mejor competitividad, oportunidades de acreditación,científica, etc.», indica Polo.

La tercera pata del plan son las acciones complementarias destinadas a la internacionalización y la visibilidad de la investigación. En este sentido, la vicerrectora destaca que «nuestra comunidad demuestra cada día su destacable motivación en la divulgación científica: no son ni con mucho las acciones mejor financiadas (sí, el presupuesto es bajo y se ejecuta completo), y sin embargo se agotan los puestos disponibles en cada actividad programada. El interés es creciente y se autoalimenta, por su entusiasmo, y por la calidad y el impulso de nuestra UCCI, que se refleja asimismo en la gran acogida de la sociedad».