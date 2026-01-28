Nuevas respuestas ante infecciones

El grupo de investigación Tuberculosis y Micobacterias de la Universidad de Córdoba se creó en 1995 y en la actualidad consta de 9 miembros dirigidos por la profesora Pilar Ruiz Martínez y vinculados a la Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

El objeto principal del grupo es el estudio de las micobacterias, sobre todo, resistencias antimicrobianas y nuevos antimicrobianos en el tratamiento de la tuberculosis y la micobacteriosis.

Actualmente, sus principales líneas de investigación se centran en sistemas de identificación y estudios de sensibilidad a antimicrobianos de micobacterias atípicas ante el incremento de aislamientos de interés clínico, así como el tratamiento inmunomodulador.

«Ante el problema de resistencias frente a los antimicrobianos habitualmente utilizados, es importante la investigación de nuevos antimicrobianos con actividad frente a estas micobacterias, intentando estudiar las causas genéticas», explica Ruiz Martínez, quien añade que otras de las líneas de trabajo son la implantación de métodos de secuenciación masiva; entrenamiento en medidas de bioseguridad y control de infecciones sin exposición a riesgos reales y la generación de escenarios virtuales adaptables a distintos niveles de riesgo y entornos operativos.

Además, el grupo avanza en el desarrollo de sistemas de inteligencia epidemiológica que integran datos de múltiples fuentes en tiempo real para generar señales tempranas de alerta.

Proyectos nacionales

Actualmente, el grupo participa en el Estudio prospectivo nacional MNT, dirigido por el hospital Vall d’Hebrón sobre los aspectos clínicos y de tratamiento de las micobacterias no tuberculosas .

También, a nivel europeo, participan en varios proyectos -Vrailexia o Isense- diseñando mediante realidad virtual entornos para poblaciones vulnerables. «En el proyecto europeo Unite, el grupo crea entornos de realidad virtual que favorecen las competencias profesionales en la atención a colectivos vulnerables. Estas simulaciones permiten un aprendizaje seguro y realista que promueve una atención más equitativa y humanizada», destaca la responsable del grupo, que participa en varios másteres y en el programa de doctorado en Biomedicina.

Transferencia

Pilar Ruiz comenta que «para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta frente a enfermedades transmisibles y emergencias sanitarias, nuestro grupo ha desarrollado una solución integral que combina la formación avanzada mediante entornos virtuales inmersivos y el fortalecimiento de la vigilancia institucional a través de sistemas de inteligencia epidemiológica. La metodología permite entrenar al personal sanitario, científico y de emergencias en protocolos de bioseguridad, control de infecciones, manejo de incidentes biológicos y toma de decisiones bajo presión. De forma complementaria, los sistemas de inteligencia epidemiológica permiten a las instituciones monitorizar continuamente señales de alerta, verificar y analizar datos, priorizar riesgos y apoyar decisiones estratégicas y operativas en tiempo real».

Noticias relacionadas

El grupo ha desarrollado también un portal web -Forsan- cuyo «objetivo es preparar a profesionales sanitarios voluntarios ante diferentes escenarios en la atención humanitaria; y contribuir a la toma de decisiones adecuadas en los posibles escenarios, sin que se ponga en riesgo la salud de las personas atendidas ni la de los profesionales», explica Ruiz, quien señala que también han desarrollado una ‘app’ para prevención de riesgos laborales con el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes biológicos.