«Nuestro sistema educativo no empuja a desarrollarnos»

Este viernes participará en un encuentro en el que va a contar su experiencia para transmitir la idea fundamental de que las mujeres pueden liderar igual que lo han hecho durante mucho tiempo predominantemente los hombres...

Lo has resumido perfectamente bien. Tanto para nuevas generaciones como para mujeres más maduras, que nunca es tarde, la idea es compartir nuestra experiencia, porque considero que el mayor bloqueador que tiene una mujer es una misma. Es una mezcla de compartir ideas, motivar y entre todas llegar a crear una energía muy positiva, que las participantes salgan de allí con ganas de hacer ciertos cambios y potenciar cada una de ellas su mejor versión.

Aunque el acceso de las mujeres a las carreras STEM ha mejorado, aún no se alcanzan las cifras masculinas. ¿Qué mensaje puede lanzar para salvar esas barreras que prevalecen todavía sobre estas carreras?

Esto está relacionado con lo que te comentaba antes de que el mayor bloqueo de la mujer es la mujer, por este afán de excelencia que tenemos, y yo creo que ese concepto de que las carreras STEM son más difíciles. Yo considero que nada es más difícil que otra cosa, sino que se te da bien o no. Este concepto anclado en la memoria colectiva de que unas cosas son más masculinas o que van con personalidades más dominantes, yo creo que son muy erróneas cuando las estadísticas dicen que las mujeres que terminan carreras técnicas lo hacen con mejores cualificaciones que los hombres y nos confirma que lo que uno se proponga lo puede conseguir y yo creo que este es el mensaje que tenemos que dar, no tener miedo a nada.

¿Cree que es importante que las mujeres que están estudiando ahora tengan referentes como usted misma de cara a promover el liderazgo y el emprendimiento?

En todo caso soy un ejemplo de lo que cualquier persona puede llegar a ser. No es que a las mujeres les cueste más en un entorno tecnológico, de multinacional como el mío, crecer. Es al contrario. Lo que pasa es que hay menos mujeres que toman la decisión de aplicar a los puestos. No es que la compañía busque hombres ingenieros, en muchos casos los sistemas de reclutamiento ocultan el sexo. Yo nunca he sentido que por ser mujer tengo menos posibilidades. He tenido la valentía de presentarme a los puestos, de alzar mi voz, de pedir cosas. Yo creo que lo que nos falta a las mujeres es eso.

Parece que las mujeres siempre tienen que elegir: elegir entre el trabajo y la familia, el trabajo y los cuidados...

Las mujeres tenemos que ser las iniciadoras del cambio. Yo he vivido en Holanda y en este sentido son mucho más avanzados que nosotros. Las responsabilidades del hogar y la familia están distribuidas, porque han sido educados en esa igualdad. La educación en esos valores es fundamental desde la más tierna infancia, para que surja de una manera natural. Muchas personas no aplican a ciertos puestos porque creen que es incompatible con la familia. Lo que se necesitan son ayudas, un apoyo práctico. Es un tema cultural.

¿Cómo puede la Universidad promover el emprendimiento y el liderazgo femenino?

Con programas como ‘Gen-Lidera’, que yo agradezco a Fundecor que organice una iniciativa tan importante y tan necesaria. Iniciativas de este tipo son absolutamente críticas para dar voz y mostrar ejemplos y dar lugar a un debate y a la generación de una red de contactos que puedan inspirar a esas mujeres que tienen ganas de hacer cosas. Pero esto es una gota en el océano. Esto no va a iniciar el cambio. Los planes educativos universitarios deberían incluir material de este tipo. Nuestro sistema educativo no nos empuja ni nos da herramientas para poder desarrollarnos. Hay que añadir materias que enseñen que no es tan imposible emprender y liderar. Incluso en las escuelas de negocios, los casos de uso se tienen que actualizar porque la gran mayoría son de hombres.

¿Qué quiere transmitir en su participación en el encuentro?

Mi experiencia personal, desde el punto de vista más humilde y honesto, mostrar cómo una persona absolutamente normal como yo puede triunfar en lo que yo considero que para mí es un triunfo. Yo estoy donde quiero estar, donde siempre yo he soñado. Compartir y que vean que se puede hacer, con esfuerzo, se puede. Y por otra parte, cómo las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa puede ser un impulso para que las mujeres den un paso adelante, cómo esta tecnología puede ayudar a una toma de decisión. En el uso de estas tecnologías lo que marca la diferencia es la creatividad y la actitud de quien las quiera utilizar. Y que las mujeres tenemos una gran oportunidad para llegar a donde queramos.