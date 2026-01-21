«Hay que consolidar el modelo del convenio específico con el SAS»

¿Qué tal ha ido el primer cuatrimestre del curso?

Ha transcurrido bien, sin incidencias reseñables en la impartición de la docencia de los tres grados de nuestra facultad, siendo bastante satisfactorio para nuestros estudiantes el proseguir con el calendario piloto de la UCO durante este curso académico, lo que implica comenzar a principios de septiembre y tener prácticamente finalizado el cuatrimestre (incluidos los exámenes de 1ª convocatoria) antes de la Navidad. También se ha notado positivamente en relación a este calendario el poder comenzar el cuatrimestre en septiembre con los alumnos y profesores centrados únicamente en clases y prácticas, sin simultanear con el periodo de matrícula ni de exámenes de septiembre.

Acaba de cumplir su primer año al frente de la facultad. ¿Han cambiado sus objetivos después de estos meses de trabajo?

Estoy razonablemente satisfecho con el grado de cumplimiento de los objetivos conseguidos durante este primer año y no han cambiado los que me planteé al inicio de mi toma de posesión, ya que aún queda mucho por hacer con relación a los mismos. Hay que culminar la modificación del Plan de Estudios del Grado de Medicina, la consolidación del modelo del convenio específico con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para asegurar plazas y tutores clínicos que tutelen las prácticas asistenciales de nuestros estudiantes y aumentar el número y equipamiento de aulas de habilidades clínicas y simulación en el apartado de infraestructuras.

¿Cómo están las relaciones con el alumnado?

Las relaciones con nuestros estudiantes son inmejorables. Compartimos los mismos objetivos y la comunicación del colectivo estudiantil con el equipo decanal del centro es fluida y diaria. Los consideramos nuestra principal razón de ser como profesores universitarios. Sus demandas, que coinciden plenamente con uno de nuestros principales objetivos, se centran en mejorar las prácticas clínicas fundamentalmente.

La formación práctica en las disciplinas que imparten en la facultad es muy importante. ¿Cómo están facilitando esa formación?

Gracias al convenio marco con el SAS, nuestros estudiantes de los últimos cursos de los tres grados pueden hacer los rotatorios clínicos en el caso de Medicina y los ‘prácticum’ en el caso de Enfermería y Fisioterapia (en este último grado la mayor parte de los ‘prácticum’ se realizan gracias a convenios con clínicas privadas). La labor de tutorización clínica de los profesionales sanitarios que trabajan en el SAS es importantísima y, en gran medida, altruista, ya que es voluntaria. Para complementar la labor de estos tutores clínicos también contamos con profesores asociados clínicos y, en última instancia, se complementan estas enseñanzas con clases prácticas en grupos medianos o pequeños en las aulas de habilidades y simulación clínica en nuestra facultad.

¿La formación del alumnado pasa solo por el hospital Reina Sofía o están abiertos a otros centros públicos y privados?

Nosotros tenemos conveniados todos los centros sanitarios públicos del SAS de la provincia de Córdoba, no sólo el hospital Reina Sofía, por más que este es probablemente el principal proveedor de nuestras prácticas, sino también los centros de salud del Distrito Córdoba-Guadalquivir y áreas sanitarias sur y norte, incluyendo los hospitales de Cabra y Pozoblanco. Estamos tratando de potenciar las prácticas en los centros sanitarios de las áreas sur y norte, buscando algunas fórmulas que solucionen la principal dificultad que es el traslado diario a esos centros. Y por otra parte, de forma minoritaria, también contamos con la colaboración de otros hospitales privados, especialmente, San Juan de Dios y Cruz Roja. En el caso del grado de Fisioterapia, como comentaba en la pregunta anterior, el grueso de la formación práctica la realizan los alumnos en clínicas privadas, con las que tenemos convenio y a quienes agradecemos muy sinceramente su colaboración desinteresada.

La relación con el hospital Reina Sofía es fundamental para la formación del alumnado, y también para la investigación. ¿Qué objetivos tiene en este sentido?

Nuestro centro tiene el objetivo de ofrecer formación para que todos los alumnos de nuestros grados sanitarios tengan una buena formación básica en investigación. Eso lo conseguimos con asignaturas que están implantadas en los tres planes de estudios, así como a la hora de afrontar los trabajos de fin de grado (TFG) de nuestros estudiantes. En este último sentido hemos enfocado prioritariamente todos los TFG en el ámbito de la investigación y para ello es muy útil contar con profesorado que está incluido en los grupos de investigación del Imibic y del hospital Reina Sofía, ya que tutorizan trabajos de investigación con una calidad altísima a los alumnos.

En un ámbito como el de la salud, en donde los avances son constantes, ¿cómo afronta la facultad ese reto de actualización continua en investigación?

La labor de investigación depende casi exclusivamente de los grupos de investigación que hay en cada departamento y también de institutos de investigación como el Imibic, que alcanza cotas de excelencia y con el que es una suerte poder contar. La facultad lo que hace para que los alumnos tengan acceso a investigación de plena actualidad y de primer nivel, es enfocar como trabajos de investigación todos los TFG y favorecer la colaboración de estos Grupos de investigación y del Imibic con los TFG de los alumnos para que ellos se beneficien de esa experiencia.

En los últimos años se viene hablando de la falta de médicos en la sanidad pública. La facultad de Córdoba ha incrementado el número de estudiantes de nuevo ingreso. ¿Qué análisis hace de la situación?

El análisis que puedo hacer es el que viene realizando la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina españolas desde hace muchos años, en el sentido de que no es necesario incrementar el número de facultades ni el número de plazas por facultad. España es el país del mundo con más facultades de Medicina por habitante y también está por encima de la media entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en cuanto a número de facultativos por cada 1.000 habitantes. Lo que sucede es que faltan algunos médicos en especialidades muy concretas y áreas de difícil cobertura y hay que replantearse cómo podemos atraer y retener a los facultativos que ya formamos en España para que no se vayan al extranjero (donde les ofrecen mejores contratos y condiciones laborales) o a la sanidad privada. Desde luego que el tipo, duración de contratos, salario, condiciones laborales (como horas de trabajo por semana incluyendo guardias) y la ausencia de una mejora y reconocimiento específico en el borrador del Estatuto Marco, no son la mejor forma de atraer el talento.