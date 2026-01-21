La ciudadanía se une al proyecto Concord

En el marco del proyecto Concord (Consejos de Guerra en Córdoba) que viene desarrollando la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, han puesto en marcha una iniciativa de participación ciudadana sobre memoria democrática. ‘Recuerdos del pasado, voces en el presente. Memoria e Historia sobre el pasado violento de la dictadura franquista en la provincia de Córdoba’, que así se llama el proyecto, fue seleccionado en una convocatoria de la Federación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt), cuyo objetivo es la transferencia y la divulgación de la ciencia en la sociedad.

El proyecto consta de dos actividades. En una primera se invita a ciudadanos sin necesidad de formación académica previa a una inmersión abierta y participativa en el proceso de trabajo e investigación del proyecto Concord sobre los expedientes de Consejos de Guerra incoados en la provincia de Córdoba entre 1936 y los años cincuenta. «El objetivo de esta actividad es doble: por un lado acercar el conocimiento de una etapa fundamental de nuestro pasado, pero sobre todo familiarizar y dar a conocer cómo se genera dicho conocimiento a través del proceso de trabajo e investigación histórica», explica el director de la Cátedra de Memoria Democrática, Francisco Acosta, quien expone que «una segunda actividad pretende recuperar las voces de familiares víctimas de Consejos de Guerra en Córdoba y provincia para recabar su experiencia de la represión y la vivencia de la misma en el seno de las familias a lo largo de las décadas e incorporar dichos testimonios a nuestra base de datos junto a los de su familiar represaliado».

«Acercar la ciencia con mayúsculas a la ciudadanía y dar a conocer cómo se produce el conocimiento es en si mismo un objetivo socialmente estimable. En el caso concreto de nuestro trabajo no cabe duda de la importancia de conocer nuestro pasado, máxime cuando se trata de experiencias traumáticas como lo fue la represión durante la Guerra Civil y la posguerra», destaca Acosta quien remarca que «proveer instrumentos ciertos, verificables y contrastados es fundamental para afrontar como sociedad la gestión de nuestra convivencia presente y futura. A día de hoy, está claro que el olvido no es una opción.

Al contrario, cuesta creer en las posibilidades de consolidar una convivencia democrática sobre la iniquidad de miles de represaliados y de desaparecidos enterrados en fosas comunes. El elemental sentido de humanidad debería ser, por encima de tacticismos políticos o prejuicios ideológicos, el único criterio para gestionar esta terrible realidad, por no hablar de las normas del derecho internacional transicional que nos obligan a ello como Estado y que reconocen a las víctimas -y los familiares lo son- el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La construcción de una memoria democrática sólida y ampliamente compartida está lastrada por la persistencia de esta anomalía».

Buena respuesta

Aunque inicialmente fueron casi 200 personas las que se inscribieron, finalmente son en torno a 110 las que participan en el proyecto, que se inició el pasado día 13. «Aunque el curso no es difícil ni exigente, si requiere una cierta disponibilidad y nivel de compromiso que lógicamente no todo el mundo está en condiciones de asumir. Las cifras nos parecen muy satisfactorias para un proyecto de este tipo, y en todo caso, tanto las de interesados como las de finalmente inscritos evidencian el interés social de este tipo de temáticas», afirma el responsable del proyecto.

En cuanto al perfil de las personas participantes, el número de mujeres y hombres es prácticamente idéntico. Casi el 70% residen en la provincia (la mayoría en la capital) pero hay interesados de otras provincias andaluzas, como Sevilla, Granada, Málaga o Jaén, y fuera de Andalucía, en Madrid o Cataluña. Incluso, hay algún caso participante extranjero: de San Petesburgo, por ejemplo. El rango de edad mayoritario se sitúa entre los 49 y los 69 años. Personas jubiladas, con formación superior y actividad profesional en el ámbito de la docencia completarían el perfil tipo.

Sesiones

Los participantes tendrán ocasión de conocer y experimentar cómo es el trabajo científico en la universidad, conocer los fundamentos básicos de la metodología de trabajo y participar activamente en la dinámica de investigación y tratamiento de las fuentes, como un historiador más, en este caso.

En este sentido, Francisco Acosta apunta que «la experiencia tiene una dimensión fundamentalmente práctica de trabajo y documentación de expedientes de consejos de guerra. Es decir, los participantes trabajarán con las mismas fuentes primarias y tendrán la ocasión de documentar expedientes tal como lo venimos haciendo nosotros desde 2020». Además, habrá una serie de sesiones de carácter más informativo/formativo, que se asemejan a lo que entendemos por una clase. «El programa estará disponible en la página web de la Cátedra de Memoria Democrática, ‘historiaymemoriaencordoba.es’, y se ha habilitado para los participantes el acceso a una plataforma virtual en la UCO donde se centralizarán todas las actividades y materiales generados por los propios participantes durante el curso.

Portada de uno de los documentos digitalizados en el proyecto Concord. / CÓRDOBA

Para dar opción a participar a todo el mundo, hemos diseñado las clases en modalidad presencial, en ‘streaming’ y en diferido y las sesiones prácticas, ‘on line’ y por videoconferencia. La experiencia está programada hasta principios de junio, porque el ritmo es ciertamente muy pausado y llevadero para todos», comenta Acosta, quien reconoce que «la iniciativa no hubiera sido posible sin el concurso del amplio equipo de estudiantes e investigadores de Concord que participarán como docentes y tutores en el desarrollo de esta experiencia de ciencia ciudadana».

Disponibilidad

Actualmente hay disponibles 10.199 expedientes en la base de datos de Concord, todos en formato abierto y accesible a través de la mencionada página web de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO. «La fase de digitalización está concluida, si bien siempre estamos a expensas de que pueda aparecer algún nuevo expediente en el archivo ya que el fondo no está completamente inventariado. En todo caso, si queda algo por digitalizar es un porcentaje ínfimo. Recordamos que el acceso a la base de datos es abierto a través de la página web ‘historiaymemoriaencordoba.es’», señala Acosta.

Del número de expedientes se puede deducir que hubo una «limpieza tras la victoria franquista, pero no solo dentro del ejército. «No olvidemos que los tribunales militares fueron el principal instrumento para la articular la represión sistemática del conjunto de la población; no solo de los militares. De hecho la gran mayoría de los encausados no son militares», puntualiza el coordinador del proyecto.

Los Consejos de Guerra se aplicaron contra los encarcelados, detenidos y recluidos en campos de prisioneros o de concentración, y en general, contra cualquier sospechoso con motivo de denuncias de particulares o de organismos como la Guardia Civil, Falange, la Iglesia, el propio Ejército o los poderes locales. Las sentencias iban desde la pena de muerte, a penas de prisión de cadena perpetua, 30, 12 y 6 años. La absolución o el sobreseimiento no implicaba necesariamente la libertad inmediata. En muchos casos, los encausados fueron penados con periodos de trabajos forzados en batallones de trabajadores.

Las acusaciones y sujetos penales más frecuentes que desataban los procedimientos eran el de rebelión o auxilio a la rebelión. Los procedimiento represivos militares -los Consejos de Guerra- constituyen la evidencia de lo que el propio Serrano Suñer, cuñado de Franco y alto jerarca de la Falange y del régimen, definió como la «justicia al revés»; idea que expresaba la paradoja de que fueran los propios sublevados contra la democracia constitucional los que acabasen justificando la represión de los que consideraron sus enemigos en la acusación de rebeldía», concluye Acosta.