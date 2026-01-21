Agenda de la Universidad de Córdoba

‘Con-Ciencia’ aborda los mitos de la pareja

La Cátedra Leonor de Guzmán inicia el ciclo ‘Con-Ciencia’ con «Mitos de la vida en pareja», una sesión en la que se conversará con María Ramos González, psicóloga y psicoterapeuta especializada en género, perinatal, infancia y familia. La cita es mañana en el centro Lucía Centeno, a las 17.00 horas.

Exposición ‘Para contar mi historia’

La exposición fotográfica ‘Para contar mi historia. Fotografía de The Palestinian museum, 1948-2023’, que procede de un archivo de imágenes donadas por familias palestinas permanece en el Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales hasta el 4 de febrero.

‘El costumbrismo en Andalucía’, hasta el 3

Hasta el próximo 3 de febrero está abierta al público la exposición de arte contemporáneo ‘El costumbrismo en Andalucía de ayer y de hoy’, que incluye obras de ocho artistas cordobeses -o vinculados con Córdoba- y que puede visitarse en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

Jornadas de Filologías Inglesa y Alemana

El 6 de marzo se celebran las 9ª Jornadas de Filologías Inglesa y Alemana Juan de Dios Torralbo Caballero dirigidas a estudiantes de grado y posgrado que deseen compartir sus intereses de investigación con otros estudiantes, investigadores y profesorado relacionados con el Departamento.

Inscripción en el 4º ‘Workshop’ del Iquema

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el 4º ‘Workshop on Materials for Photocatalysis, Energy and Clean Environment (IV WMPECE)’, que celebrará los días 12 y 13 de febrero y que organiza el Instituto Quimico para la Energía y el Medioambiente (Iquema).