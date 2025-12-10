UCOGlobal Iberoamérica: una inversión en un futuro más conectado

Además del programa Erasmus+, la UCO desarrolla el UCOGlobal Iberoamérica. En la última convocatoria, se ofertaron 20 becas para estancias de estudios y 32 becas para prácticas internacionales, dirigidas al alumnado interesado en desarrollar una experiencia académica o profesional en el ámbito iberoamericano. Las universidades de destino son instituciones iberoamericanas con las que la UCO mantiene acuerdos bilaterales de intercambio de estudiantes, lo que garantiza la calidad académica, la reciprocidad y la plena integración del estudiantado en su experiencia internacional.

Además, la UCO participa activamente en otros programas y consorcios internacionales que ofrecen becas de movilidad con América Latina. Entre ellos destacan la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), el Grupo La Rábida o la Fundación Carolina. En definitiva, «desde el Vicerrectorado de Internacionalización trabajamos para que todas las personas que deseen vivir una experiencia internacional tengan la oportunidad real de hacerlo. Como Universidad Pública, es este nuestro ‘late motiv’, la internacionalización no es un lujo, es una responsabilidad porque abrir nuestras aulas al mundo es formar ciudadanos globales, comprometidos con el conocimiento, la cooperación y el progreso compartido. . Cada beca, cada movilidad, cada alianza internacional es una inversión en un futuro más conectado y más transformador», destaca Luna Santos.