«Estamos pendientes de la resolución del grado en Trabajo Social dual»

-Está llegando al final de su mandato como decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo en la UCO. ¿Está yendo como esperaba?

-Diría que incluso mejor a lo previsto. Nuestro programa situaba el foco en el egresado y en su empleabilidad y tres años después empiezan a verse resultados: renovación profunda de planes de estudio, implantación de modalidades bilingües y duales inéditas en Andalucía, un impulso claro de los procesos de calidad, además de una relación cada vez más estrecha con el tejido empresarial e institucional. Todo ello se refleja un el crecimiento sostenido de la demanda: +13% en Relaciones Laborales (RRLL), +59% en Turismo y +26% en matrículas de primer curso desde el 2022/23. El reto inmediato es acompañar este crecimiento en los espacios disponibles, a la espera del inicio de las obras del anexo de Vial Norte, infraestructura clave para absorber la expansión actual y futura.

-Entre sus objetivos figuraba implantar la modalidad dual. ¿Qué avances hay?

-Este año hemos dado pasos decisivos. El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RRHH) modalidad dual ha sido implantado este curso. Esta implantación va acompañada del rediseño completo del título, fruto del trabajo conjunto con empresas y empleadores para definir una oferta optativa alineada con los perfiles profesionales más demandados. El objetivo es ajustar la formación a las necesidades reales del mercado laboral. El elemento central de esta modalidad es que el último curso se desarrollará mediante contrato de formación en empresas, asegurando una inmersión profesional real. En la primera edición participan importantes compañías y el Colegio Oficial de Graduados Sociales. La acogida por parte del alumnado ha sido extraordinariamente positiva, lo que confirma el interés por modelos formativos que combinan experiencia práctica de calidad con aprendizaje universitario.

Nuria Ceular, decana de Ciencias del Trabajo. / O.BARRIONUEVO

-Por fin en 2023 pudieron implantar el grado en Turismo Bilingüe, que es el único en Andalucía. ¿Cómo se está desarrollando?

-La implantación ha requerido un esfuerzo notable, especialmente en materia de recursos humanos, pero avanzamos con paso firme hacia la consolidación del profesorado adscrito al programa de plurilingüismo. El itinerario está atrayendo a estudiantes de otros países de los cinco continentes y ha impulsado un aumento notable de las solicitudes de movilidad, así como la firma y renovación de nuevos convenios internacionales. Todo ello consolida a la facultad como un referente regional en internacionalización y calidad docente.

-¿Habrá nuevos grados en el futuro?

-Sí. Actualmente, estamos pendientes de la resolución de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) del grado en Trabajo Social Dual, que esperemos sea favorable, para su oferta en el curso académico 2026/27. Se trata de una titulación muy necesaria en nuestra ciudad, inédita también en su modalidad dual en Andalucía, y que cuenta con el respaldo de numerosas entidades y, naturalmente, del Colegio Oficial de Trabajo Social de Córdoba. Asimismo, incorporamos el próximo curso el Máster en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, interuniversitario con la UMA, que viene a completar el itinerario formativo en Turismo con una oferta de posgrado altamente especializada, siendo, además, el único máster oficial en Andalucía enfocado en este ámbito y que contará con prácticas profesionales en puestos de gestión ejecutiva del sector, ofreciendo un salto cualitativo en su formación y empleabilidad. La colaboración con Aehcor, el sector hotelero de nuestra ciudad, y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) es clave para asegurar el éxito del proyecto. Seguimos analizando nuevas posibilidades en áreas con demanda creciente, como especializaciones turísticas o ámbitos de asesoría laboral y fiscal. Y continuamos estudiando opciones en ámbitos con demanda creciente, como especializaciones turísticas o áreas de fiscalidad. Sin embargo, cualquier avance está condicionado por la disponibilidad de espacios, por lo que resulta esencial contar cuanto antes con la realidad del anexo del Vial Norte para acompañar el crecimiento académico y garantizar una implantación sostenible de nuevas titulaciones.

-El equipo decanal ha puesto el foco en la empleabilidad. ¿Qué pasos han dado?

-Hemos rediseñado los planes de estudio con la participación de empresas, colegios profesionales e instituciones, para que la oferta formativa responda a las necesidades reales del mercado laboral. Además, hemos consolidado espacios como el Aulab y la Sala de Vistas, que permiten simulaciones y escenarios prácticos. En las Jornadas de Salidas Profesionales egresados comparten su trayectoria y sirven de referentes para el estudiantado. Hemos ampliado los convenios de colaboración nacionales e internacionales, con más oportunidades de prácticas, proyectos conjuntos y movilidad. Estas alianzas abren vías de inserción laboral en sectores emergentes y en mercados globales. También se ha ampliado la oferta de formación continua favoreciendo la actualización. Un indicador significativo es el incremento del número de colegiados en el Colegio Oficial de Graduados Sociales. Por último, los nuevos planes incorporan asignaturas eminentemente prácticas y contenidos vinculados a nuevas tecnologías y competencias transversales clave para la empleabilidad.

-¿Qué tal la relación con el estudiantado?

-Muy buena. El diálogo con el Consejo de Estudiantes es continuo y clave para detectar necesidades e impulsar mejoras. Trabajamos conjuntamente en iniciativas de empleabilidad, actividades formativas y acciones de internacionalización, lo que está contribuyendo a un estudiantado cada vez más participativo y comprometido con su propia formación.