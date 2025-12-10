«Nadie mejor que nosotros sabe lo que necesitamos para mejorar»

Unai Trujillo Puente es el nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco), cargo en el que sustituye a Lucas Serrano. Trujillo no es nuevo en esto de la representación estudiantil, ya que ha ejercido distintos cargos, tanto en el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, en donde estudia el 4º curso del Grado en Física, como en el propio Ceuco. A pesar de haber formado parte del equipo anterior, Trujillo llega al Ceuco con aires de cambio y con el objetivo de renovar las normativas obsoletas y recuperar «el espíritu de lucha» estudiantil.

-Llega a la presidencia del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba (Ceuco) después de acumular una importante experiencia en otros cargos tanto en su facultad como en el propio Ceuco. ¿Habrá continuidad respecto a la línea de su antecesor o llega con ideas nuevas?

-Para nada seré continuista, vengo un poco a dar un soplo de aire fresco respecto a la dinámica actual de Ceuco e implantar ideas nuevas que espero que germinen bien y tomen raíces duraderas. Una de ellas, por ejemplo, sería la de establecer un plan de formación continua, en el que se organizarán diversas charlas y talleres donde los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades muy necesarias en representación, como son la normativa, la oratoria, etc.

-¿Qué cree que aportará su experiencia en la presidencia del Ceuco?

-Creo que me ayudará a ser más tolerante y a saber gestionar situaciones complicadas, donde el estrés puede nublarte la vista hacia lo correcto. Al final, tomar esta responsabilidad te hace madurar en cómo enfrentarte a muchos aspectos vitales.

-¿Qué espera del equipo rectoral y en especial del vicerrector de Estudiantes, Israel Muñoz?

-Espero que sea un periodo de trabajo y negociaciones hasta el cambio de gobierno, ya que otro aspecto que quiero trabajar es el de la normativa. Con la cada vez más próxima LUPA (Ley Universitaria para Andalucía), se viene una época de reforma de las normativas en la que tendremos que negociar con el equipo rectoral muchas veces, seguramente. Y sobre el vicerrector de Estudiantes, pienso que podemos sacar grandes actividades juntos que beneficien tanto a la imagen de Ceuco como a la propia Universidad.

-¿Qué cuestiones son primordiales para el Ceuco en este momento?

-Actualizar las normativas, ya que están un poco anticuadas, tanto con los cambios pertinentes en las leyes estatales y autonómicas, como, sobre todo, con el cambio que surgirá con la renovación de los estatutos. Tener una representación formada y competente, ya que muchas veces la gente viene nueva, pero la curva de dificultad suele ser bastante empinada si no tienes a nadie que ya conozca cómo funciona la representación y sus entresijos. Y por último, relevo generacional: falta gente en el Ceuco, ya que, sin personas que trabajen en el barco, no podemos tirar adelante. No digo que los miembros del Ceuco no trabajen, simplemente no somos suficientes y no damos abasto.

-¿Qué tal las relaciones con los consejos estudiantiles de los distintos centros? ¿Qué aspectos transmiten?

-Debido a que llevo poco en la presidencia, no les ha dado mucho tiempo a transmitirme cuestiones o preocupaciones, así que, por ahora, podría decir lo típico de bibliotecas, calendarios, etc. En cuanto a la relación con los consejos, yo creo que es buena, solo que siento que estamos un poco despegados; cada consejo, como es normal, sigue su camino y, por lo general, no se cruza con el de los demás para tomarlo juntos. Así que otro de mis asuntos pendientes es intentar que haya interseccionalidad entre consejos. Cada uno de los centros tiene sus particularidades, pero todos tenemos algo en común: nuestra condición de estudiantes. Nadie mejor que nosotros, como estudiantes de la UCO, sabe lo que necesitamos para mejorar el sistema universitario estudiantil de la UCO.

-¿Cree que el estudiantado entiende la importancia de participar en los órganos de representación o hay bastante desafección hacia la política estudiantil?

-El estudiantado promedio, de por sí, considero que no ve la utilidad de estos instrumentos, ni que su voz realmente puede ser escuchada. En un mundo cada vez más radicalizado, donde los discursos de odio están a la orden del día, vemos cómo, lejos de organizarse para combatirlos, las personas en general se desentienden, como si no fuera con ellas la cosa. La representación estudiantil, por años, ha sido una herramienta de lucha y, poco a poco, se está perdiendo esa tradición porque también se está perdiendo, como digo, ese espíritu de lucha y, en consecuencia, la gente que participa en la representación. Por eso, hago un llamamiento al estudiantado de la Universidad para que cumpla con ese perfil activo que nos permite poder llamarnos estudiantes y a que os intereséis por los órganos de representación de vuestros centros y, si así lo queréis, Ceuco abre las puertas a todos los estudiantes que quieran informarse y tomar acción.