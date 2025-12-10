La estrecha relación de la Universidad de Córdoba con iberoamérica

La Universidad de Córdoba mantiene desde sus inicios buenas relaciones con América Latina. Como reconoce la vicerrectora de Internacionalización, Luna Santos, «la movilidad con América Latina posee una importancia estratégica y académica clave para la UCO, que históricamente mantiene con las universidades latinoamericanas una profunda afinidad cultural, lingüística y científica que favorece la cooperación y el intercambio de conocimiento». Además, las instituciones universitarias latinas «continúan despuntando como socio consolidado en proyectos de investigación vinculados a la sostenibilidad, la agricultura, la educación, el cambio climático, el turismo y la innovación social, ámbitos en los que la UCO cuenta con una amplia experiencia y reconocida trayectoria internacional», apunta la vicerrectora Santos.

El Programa Propio para la Internacionalización contempla distintos programas para mejorar la movilidad con países de Latinoamérica. Destacan las becas UCO-Global para Iberoamérica, dirigidas tanto a estancias de estudios como a prácticas. En los últimos años, la Universidad de Córdoba ha apostado especialmente por las movilidades de prácticas, al considerar que ofrecen una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades formativas y personales del alumnado, además de facilitar su inserción profesional en entornos internacionales. «Un ejemplo especialmente inspirador es la convocatoria de movilidad en las Islas Galápagos, un destino de extraordinario valor científico y ambiental, al que la UCO ha conseguido enviar estudiantes becados. Este logro representa un hito en la internacionalización de la universidad, nuestros estudiantes tienen acceso a un entorno natural único en el mundo, permitiéndoles aplicar sus conocimientos en ecosistemas de altísimo valor científico, participar en proyectos de conservación y vivir una experiencia transformadora, tanto a nivel profesional como personal», destaca Santos.

Erasmus+

El pasado julio, la UCO obtuvo más de medio millón de euros del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) en el marco de la convocatoria Erasmus+ KA171 de 2025, una línea de financiación destinada a fortalecer la movilidad académica con países terceros no asociados.

Luna Santos destaca que «este proyecto conlleva una gestión especialmente compleja, ya que implica coordinar proyectos de diferentes convocatorias en paralelo, cada uno con sus propias condiciones y socios internacionales. En la práctica, esto se traduce en que el alumnado de la Universidad de Córdoba puede optar a movilidades en prácticamente toda América Latina, bien a través del programa Erasmus+, de convenios bilaterales o de proyectos de cooperación internacional».

Actualmente, a través de este programa se accede a movilidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros destinos, consolidando así su presencia en la región.

Las movilidades se adaptan en función de la demanda y de las necesidades de cada convocatoria. Por este motivo, resulta más preciso hablar del presupuesto asignado a la región 10, que corresponde a América Latina dentro del programa. En este sentido, y considerando los tres proyectos actualmente activos, la Universidad de Córdoba supera los 315.000 euros destinados a movilidades entrantes y salientes con universidades latinoamericanas.

«Desde el inicio del programa Erasmus+ KA171, hemos observado una clara tendencia ascendente en el interés y la participación. En particular, se ha incrementado notablemente la demanda de movilidades del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), especialmente orientadas a estancias de formación y colaboración con universidades latinoamericanas. En el caso del alumnado, el interés se ha centrado de manera creciente en las movilidades de prácticas», explica la responsable universitaria.

Principales destinos

Según los datos de la convocatoria UCOGlobal Iberoamérica pasada, financiada con presupuesto propio de la Universidad de Córdoba, los países de América Latina más solicitados por el alumnado son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. «Estos destinos concentran el mayor interés debido a la calidad de sus universidades, la afinidad cultural y lingüística y las posibilidades de colaboración académica que ofrecen. En particular, los centros con los que la UCO mantiene una cooperación más activa son aquellos con los que existen convenios consolidados de intercambio y proyectos conjuntos de investigación, lo que garantiza una experiencia académica de gran calidad y valor formativo para el estudiantado», sostiene Luna Santos.

Actualmente, entre los proyectos vigentes —los tres del programa Erasmus+ KA171 y el programa propio UCOGlobal Iberoamérica— se ofrecen cerca de 100 becas para movilidades. «En cuanto al número, consideramos que, para el alumnado, la capacidad actual es adecuada y responde satisfactoriamente a la demanda registrada. Sin embargo, en lo que respecta al PDI y al PTGAS, sí detectamos una necesidad clara de ampliar las oportunidades de movilidad. La capacidad de ampliar plazas depende directamente del aumento de financiación por parte de Bruselas. Los fondos provienen de acción exterior de la Unión Europea, asignados según criterios geopolíticos y estratégicos. Lo cierto es que no es una región prioritaria dentro de la política exterior educativa de la UE, en comparación con otras zonas como África Subsahariana, los Balcanes Occidentales o la Vecindad Sur. Por ello, captar fondos para Latinoamérica resulta especialmente complejo, lo que hace aún más significativo el logro alcanzado por la UCO al haber conseguido financiación para esta región», subraya Santos.