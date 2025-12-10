Deporte, ciencia y cultura, en la agenda de la Universidad de Córdoba para los próximos días

Día del Universitario en el baloncesto

Los alumnos y alumnas de la Universidad de Córdoba pueden asistir gratuitamente al partido que disputan esta tarde, a partir de las 20.45 horas, el Coto Córdoba Club Baloncesto y el Baloncesto Valladolid en el polideportivo Vistalegre. Los estudiantes podrán acceder al encuentro presentando el carnet de estudiante.

Con-Ciencia y Memorias Poéticas

Culmina el programa de actividades con motivo del 25N hoy miércoles, a las 17.00 horas, en la librería El Reino de Agartha con ‘Con-ciencia y Memoria - Poéticas de la depresión: Salud mental y creación literaria en Charlotte Perkins Gilman y Sylvia Plath’, de la mano de Gerardo Rodríguez y Mª Jesús López.

Mesa redonda sobre la Constitución

Mañana jueves 11, a las 18.00 horas, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales será escenario de la mesa redonda ‘¿Dónde está la Constitución en tiempos de crisis democrática?’ con Ana M. Carmona, Pablo Simón y Miguel J. Agudo. La actividad está organizada por el Área de Derecho Constitucional.

Exposición de Javier Pastoriza Muñoz

Hasta el próximo 15 de enero puede visitarse en el patio Antonio del Castillo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba la exposición fotográfica ‘Javier Pastoriza Muñoz. 100 aniversario EPSB (Escuela Politécnica Superior de Belmez)’, con la que se conmemora el primer centenario de la escuela belmezana.

Programa GEN Lidera de prácticas

El próximo 16 de diciembre concluye el plazo para solicitar una de las 40 becas del programa GEN Lidera de la UCO para la realización de prácticas extracurriculares remuneradas en entidades lideradas por mujeres o con presencia destacada de éstas en puestos de responsabilidad. Las prácticas tienen una duración de tres meses.