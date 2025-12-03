La poliédrica relación de los animales y los humanos

Los próximos 18 y 19 de diciembre se celebra en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba el primer Congreso internacional de la Asociación de Jóvenes Historiadores e Historiadores del Arte de Andalucía Entre la Naturaleza y la Cultura: Los animales en la historia humana, que propone una reflexión interdisciplinar sobre el papel de los animales en la historia de las sociedades humanas, tanto como agentes materiales como símbolos culturales, religiosos y artísticos.

«Con relación al tema elegido, te comento. Al tratarse de una asociación de jóvenes historiadores e historiadores del arte, siempre tomamos las decisiones de forma consensuada y colegiada. Se pidió a los asociados posibles temas para un congreso, y posteriormente se votaron las candidaturas, quedando este en primer lugar», explica el profesor de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba y co-director del congreso, Rafael Javier Díaz Hidalgo.

Para Díaz, la relación del hombre con los animales a lo largo de la historia no ha sufrido grandes variaciones. «Creo que somos ‘animales de costumbres’, aunque sí es cierto que la empatía hacia los animales y la consideración como seres sintientes es algo que se ha ampliado aún más en la actualidad», comenta.

Visión multidisciplinar

De eso, y de otros aspectos se debatirá en el congreso, que «es multidisciplinar, en él se darán cita aspectos variados abordados desde varias cronologías», indica Díaz.

El congreso se estructura en cuatro ‘mesas’ de trabajo. La primera de ellas lleva por título Bestiarios modernos: Los animales en el cómic, el arte performativo, los museos y el audiovisual.

En esta mesa, que centrará la primera mañana, se abordarán cuestiones tan variadas como los animales de los primeros portafolios del escritor y pintor checo Alfred Kubin, considerado como uno de los padres del simbolismo y el expresionismo, y el simbolismo en la obra de José María López Mezquita, uno de los mejores retratistas de la pintura española de principios del siglo XX a la ritualidad, sacrificio y simbolismo animal en la Trilogía del Baztán de Dolores Redondo, pasando por el cómic que a través de los animales refleja la II Guerra Mundial.

En esta mesa también habrá referencia al cine con una ponencia sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos (David Yates, 2016) en la que se hablará de El dragón, la esfinge y el grifo: Entre la mediación cultural, identidad europea y la imaginación oriental en la Europa moderna (siglos XVI-XVII).

Otros aspectos interesantes que se abordarán en esta primera mesa serán las ponencias Zorras y leones: La construcción del género a través de los animales, Del ukiyo-e al tentacle: representaciones eróticas del pulpo en la cultura japonesa o Esencia de cambio: la metamorfosis en Twilight Q (Mamoru Oshii, 1987).

El animal en la vida cotidiana

La segunda de las mesas abordará El animal en la vida cotidiana: Economía, trabajo, transporte, compañía, alimento y convivencia. En este marco, se abordarán temas como la evolución del perro protector de los lares praestites romanos a las culturas actuales; veterinarius: curar bajo el estandarte del águila o el caballo y su relación con el poder y la guerra en la cultura ibérica.

La actividad cinegética en la Córdoba medieval (siglos VIII al XV), las recetas para la conservación de carnes y pescados en la baja edad media o las diferencias sociales según la alimentación, serán otras de las ponencias que se verán en esta mesa que también dará a conocer la sorprendente ruta del salitre animal del corral al cañón o la Saca de las yeguas en Almonte.

Símbolo y poder

Bajo el título Animales como símbolo y poder: Iconografía y representaciones culturales en la Historia del Arte se articula la tercera ‘mesa’ en la que conoceremos los animales en el adorno personal en el primer Neolítico ibérico y en el arte íbero-romano o la importancia del mundo animal en el registro arqueológico del Valle de Los Pedroches.

Egipto en occidente: la fauna del Mosaico Nilótico de Palestrina, La arqueología del mundo pastoril, De niños jaguar a guerreros águila: La influencia de la fauna en la mentalidad colectiva y las representaciones culturales mesoamericanas de los olmecas a los aztecas o la iconografía animal en la historia monetaria bajoimperial, serán protagonistas junto a los animales en las urnas etruscas de época helenística y en las representaciones heráldicas en la Europa moderna o su función en la construcción de la identidad nacional, entre otras ponencias como La emperatriz y la bestia: naturaleza, animalidad y mito en las representaciones contemporáneas de Elisabet de Baviera (Sisi) o Bestiarios del trauma: animales, memoria y poder en la cultura visual de la Rumanía post comunista.

Rito, cura y conflicto

Por último, la cuarta mesa, Bestias de rito, cura y conflicto, con la que se clausura el congreso, propone cuestiones como El nexo entre dos culturas: la cierva de Quinto Sertorio, las celebraciones del Día de Pentecostés en la corona de Castilla a finales de la Edad Media o la muerte, caída y quiebra del ideal caballeresco en la Edad Media peninsular.

Los animales mitológicos en la Península Ibérica, el uso de la sangre de animales en tratamientos médicos y estéticos en la Edad Media o la presencia de la miel como objeto medicinal en recetarios medievales serán otras de las cuestiones que se abordarán en esta última mesa, con la que culminará la cita.