Creando materiales de futuro

El grupo de investigación Fisicoquímica Biológica (FQM-111) de la Universidad de Córdoba comenzó su actividad científica a principios de los 80 del pasado siglo, aunque no quedó constituido oficialmente hasta 1988, con el primer Plan Andaluz de Investigación. Actualmente, conforman el grupo nueve investigadores (2 catedráticos, 1 profesor titular, 3 profesores ayudantes doctores, 1 profesora sustituta interina, 1 doctoranda y 2 investigadores contratados) dirigidos por la catedrática de Física Química, María Teresa Pineda Rodríguez. Los miembros del grupo imparte docencia en las facultades de Ciencias, Veterinaria y Filosofía y Letras en los grados de Química, Física, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Cine y Cultura.

Líneas de investigación

Pineda explica que el objeto del grupo «es el estudio de materiales híbridos como interfases moleculares, polímeros, nanopartículas y sistemas supramoleculares con potencial aplicación en biomedicina, medio ambiente, agroalimentación y energía».

El grupo trabaja en ocho líneas principales de investigación: Electroquímica de interfases; Monocapas moleculares; Sistemas coloidales y poliméricos; Nanopartículas y nanopuntos; Materiales nanoestructurados, macromoleculares y supramoleculares; Sensores y biosensores de nueva generación, Impresión 3D e Hidrogeles ‘inteligentes’.

El grupo trabaja en nanomateriales inteligentes para amplificar señales en dispositivos electroquímicos y ópticos

En el marco de estas líneas de trabajo, el grupo participa en proyectos de investigación interuniversitario y de carácter internacional. Así, actualmente trabajan en el proyecto Plataformas, impresión 3D e hidrogeles (SMARTG3D) y el proyecto europeo MSCA ‘RRReMaker’, ecodiseño, IA y economía circular. Además, ya se encuentran en fase de finalización los proyectos Plataformas electroquímicas (IONPEL); Red de Excelencia Sensores y Biosensores (RED2022- 134120-T) con el Grupo de Nanociencia y Nanotecnología (NyNA) en el Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (Iquema).

De cara al futuro, «se pretenden impulsar dos líneas como ejes estratégicos interconectados: Desarrollo de plataformas electroquímicas altamente funcionales para ámbitos sanitarios, energéticos y sostenibles y Nanomateriales inteligentes y Nanobioconjugados para amplificar señales en dispositivos electroquímicos y ópticos avanzados», comenta Pineda.

Formación

Además de la actividad investigadora, los miembros del grupo participan en los Másteres en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (ECyT); Química Aplicada; Herramientas Químicas; Materiales para Construcción Sostenible. Así mismo, toman parte en los programas de doctorado asociados y también en tareas de coordinación en varios de estos programas.

Transferencia

Junto a todo ello, «la transferencia es clave en la estrategia del grupo orientada a la solución de problemas reales. Se han desarrollado proyectos con empresas. Se oferta investigación y servicios para la colaboración con sectores productivos y emergentes como el sector dual (civil-militar)», resalta María Teresa Pineda.