Atención a la discapacidad

Uno de los programas con más éxito del Área de Inclusión es UCOIncluye, que ya cumple su quinta edición. «UCOIncluye es, sin duda, uno de los programas más transformadores del Área de Inclusión y un referente dentro de la UCO. Lo más destacable es que se trata de un programa realmente integral, que combina formación, acompañamiento personalizado y prácticas en empresas, permitiendo que jóvenes con discapacidad intelectual accedan a experiencias formativas y laborales a las que, de otro modo, difícilmente tendrían acceso», recuerda la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Bienestar, Sara Pinzi.

Cada edición muestra el impacto real del programa: mejora en la autonomía, desarrollo de competencias laborales y sociales, mayor seguridad personal y una progresiva integración en diferentes entornos profesionales. La universidad, además, asume un papel activo en la inclusión laboral, tejiendo redes con empresas del entorno y demostrando que la formación superior puede contribuir directamente a la participación social y al empleo de este colectivo.

UCOIncluye ha ampliado su red de empresas colaboradoras, con más opciones de prácticas

Este curso se han introducido mejoras significativas. La más destacada es la ampliación de la red de empresas colaboradoras, lo que diversifica los entornos de prácticas y permite diseñar itinerarios más ajustados a los intereses y capacidades de cada participante. Cuantas más empresas colaboran, mayores son las oportunidades de aprendizaje real y de inserción laboral futura.

«Asimismo, hemos reforzado el acompañamiento individualizado, incorporando herramientas y metodologías que permiten seguir más de cerca la evolución de cada estudiante y adaptar el ritmo y los contenidos formativos según sus necesidades. Esta personalización no solo mejora los resultados, sino que aumenta la confianza y la participación de cada joven en el proceso», remarca Pinzi.

Atención Temprana

La UCO cuenta también con un centro de atención temprana (CAIT) para atender a menores de 6 años con discapacidad, TEA, TDH-A y otras dificultades del desarrollo. Su trabajo es eminentemente especializado y combina atención directa con orientación a familias, intervención psicopedagógica, apoyo psicológico y logopedia.

«Este curso, además, ha sido especialmente significativo porque el CAIT ha celebrado su 15.º aniversario, un hito que refleja su consolidación como un recurso esencial tanto para la comunidad universitaria como para muchas familias de Córdoba. A lo largo de estos quince años, el centro se ha convertido en un referente por su calidad profesional y su enfoque integral en el desarrollo infantil», subraya la vicerrectora.

Hace 15 años que la UCO cuenta con un centro de atención temprana infantil (CAIT) que permite, además, la formación del estudiantado

Pero además, el CAIT-UCO es un recurso fundamental para la formación práctica del estudiantado de psicología, ciencias de la educación y áreas afines. «Las prácticas en el CAIT permiten conocer de primera mano modelos de intervención temprana, trabajar con equipos multidisciplinares, comprender las necesidades del desarrollo infantil y desarrollar competencias profesionales en un entorno real y de alta especialización», destaca Sara Pinzi.

Máster en Neuropsicología

Este compromiso formativo se ve reforzado con la puesta en marcha del nuevo Máster Universitario en Neuropsicología del Desarrollo y Atención Temprana, una oferta pionera dentro de las universidades públicas andaluzas y que ha despertado un gran interés desde su anuncio.

La vicerrectora Sara Pinzi indica que «el máster se articula de forma natural con la experiencia del CAIT y permite formar a profesionales altamente cualificados, creando una sinergia entre docencia, intervención y acompañamiento a familias que fortalece la apuesta institucional de la UCO por este ámbito».