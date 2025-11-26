La UCO pone de relieve los avances en la lucha contra la violencia machista

Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con tal motivo, la Universidad de Córdoba ha celebrado y seguirá celebrando hasta mediados de diciembre distintas actividades.

Este 25N pone el foco en la visibilización de los logros que se han conseguido en estos treinta años, desde la aprobación de la Declaración de Beijing, respecto a la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas. Así, en la programación se recogen actividades propuestas por todos los centros de la universidad a través de la Red de Equidad y que ofrecen diferentes enfoques y temáticas.

Según el Informe Juventud en España del 2024 la percepción de la violencia de género como problema social ha experimentado un significativo descenso entre la población joven (15-29 años). «Este retroceso evidencia el impacto de los discursos negacionistas carentes de rigor científico y la influencia de los medios digitales en la desinformación de la población más joven, si bien es un problema social que incluye también a las personas adultas», señala la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi.

Fortalezas

Mientras exista violencia hay que combatirla y la Universidad tiene importantes herramientas para luchas contra esta lacra. «Las fortalezas que tiene la universidad para combatir esta lacra son la educación en igualdad de género, la no discriminación, los derechos humanos e impulsar la transferencia de las investigaciones académicas. La violencia de género es un fenómeno comprobado por estudios en diversas áreas, como psicología, sociología, derecho o salud, y desde la academia debemos evidenciarlo», remarca la responsable universitaria.

La UCO viene dando pasos firmes contra la violencia. Así, el tercer Plan de Igualdad dedica, por primera vez, un eje al acoso, la violencia sexual y por razón de género. En este sentido, «lo primordial fue adaptar el protocolo para incluir las situaciones de discriminación por orientación sexual o por identidad de género. En paralelo, se han desarrollado talleres y charlas teóricas y prácticas para la prevención, sensibilización y detección de casos en materia de violencias sexuales y de género de la comunidad universitaria. Un tercer elemento son las acciones de sensibilización que promueven el conocimiento y el respeto de la diversidad de orientaciones e identidades sexuales», explica Pinzi.

Actividad del 25N celebrada en Derecho. / Córdoba

Plan de Igualdad

«La transversalidad de las medidas recogidas en el tercer Plan de Igualdad ha permitido que se puedan poner en marcha desde los distintos ejes al mismo tiempo», remarca Pinzi, quien destaca que «se han organizado campañas de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, corresponsabilidad, violencia contra las mujeres, masculinidades diversas, colectivo LGTBIQ+ en redes sociales y la web de la UCO y en espacios de los centros».

Otro aspecto importante es el desarrollo de acciones formativas para la comunidad universitaria en colaboración con centros de Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos y «en el apartado de investigación, hemos potenciado la formación en doctorado con enfoque de género, y creado, actualizado y dado difusión a la base de datos de personas expertas, así como en Transferencia también hemos impulsado acciones para favorecer el liderazgo de las mujeres y la aplicación de la perspectiva de género en este campo».

A nivel interno, y con el trabajo conjunto de todos los vicerrectorados, «hemos avanzado en conciliación y cuidados, con medidas pioneras como la sala de lactancia, el programa de respiro familiar, la flexibilización docente, la reincorporación progresiva tras tratamientos oncológicos, la reducción docente por discapacidad y la regulación del teletrabajo, todo ello bajo el marco de LaUCOqueCuida», repasa la vicerrectora.

Prevención y protección

La UCO actualizó su protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual o identidad de género en octubre de 2024. Desde entonces, «se ha activado en cuatro ocasiones y hemos recibido tres consultas formales que no han derivado en su aplicación. Además, recibimos consultas más generales sobre acoso o dudas concretas respecto al Protocolo, que procede tanto del estudiantado, el profesorado y el Ptgas, por situaciones que puedan haber presenciado en las aulas, como de los equipos directivos de los centros y las coordinaciones, que suelen incluir en las jornadas de bienvenida al estudiantado información sobre el acoso sexual y el Protocolo», expone la responsable de Igualdad de la UCO.

La prevención de conductas violentas pasa por la formación y la concienciación. En este sentido, desde la Universidad de Córdoba se ha apostado por fortalecer la educación en igualdad de género a través de las campañas de sensibilización y la formación. Un ejemplo de ello sería el curso de formación dirigido a la Red de Equidad (PDI, Ptgas y estudiantado). También es destacable la Cátedra Leonor de Guzmán, que desarrolla una labor de transferencia y proyección social de los estudios sobre feminismo e igualdad. Entre ellas, cabe mencionar actividades realizadas en Córdoba y provincia dentro del convenio con la Diputación y con el Ayuntamiento para abordar la igualdad de género en los entornos digitales y los desafíos educativos, como el ciberacoso, los estereotipos de género y los sesgos en la inteligencia artificial.

Igualdad

La violencia es el resultado de la desigualdad. Aunque se ha avanzado mucho, se siguen constatando desigualdades en el ámbito universitario aunque «si atendemos a los puestos de responsabilidad y gestión, en muchos casos encontramos paridad, como es el propio equipo de dirección, pero, más allá de estos datos, la transversalización del enfoque de género tiene que estar presente en la toma de decisiones. Para lograrlo, es imprescindible la formación y las medidas de acción positiva que tratan de paliar esas desigualdades», subraya Sara Pinzi. «Desde la llegada del actual equipo de gobierno todas las acciones que se han planteado han ido dirigidas a los tres colectivos que integran la universidad. Para ello, se puso en marcha desde el vicerrectorado el Programa de Apoyo a la Equidad, contando con la participación y colaboración de la Unidad de Igualdad, el Área de Inclusión, los centros propios de la UCO a través de sus equipos de dirección, el Personal Técnico de Administración y Servicios y los Consejos de Estudiantes», recuerda Pinzi.

También se ha tenido en cuenta la voz de toda la comunidad universitaria en la elaboración y puesta en marcha del tercer Plan de Igualdad, a través de mesas de trabajo en un proceso participativo.

Y, de igual forma, en el estudio diagnóstico para la elaboración del segundo Plan Concilia, donde, tras la implementación de un cuestionario para toda la comunidad universitaria se realizaron grupo de discusión sobre temas de conciliación y corresponsabilidad. «También las medidas mencionadas de LaUCOqueCuida buscan reforzar la cultura institucional del cuidado para cumplir con nuestro compromiso como institución pública por la igualdad», añade la vicerrectora.

En todo ello, el apoyo e impulso de la Comisión de Igualdad «ha resultado fundamental para prevenir la violencia de género en nuestra universidad. El asesoramiento, las propuestas y las acciones planteadas desde la Comisión han permitido progresar en los tres grandes pilares de la prevención: sensibilización, formación e investigación», admite Pinzi.

Punto violeta en la Facultad de Medicina y Enfermería. / Córdoba

Actividades

La UCO continúa conmemorando el 25N con varias actividades hasta mediados de diciembre. Mañana se celebra el taller para el profesorado Prevención de la violencia de género en contexto escolar: el proyecto Simone para la formación docente. El viernes se imparte el taller para estudiantado Prácticas docentes Simone para atender las desigualdades de género y la violencia en la escuela.

En diciembre se celebra el Taller Virtuarte. Laboratorio virtual sobre desigualdad y violencia de género desde un posicionamiento pedagógico crítico y feminista y el Taller práctico sobre los planes de igualdad en las empresas. También tendrá lugar Con-Ciencia y Memoria Poéticas de la depresión: Salud mental y creación literaria en Charlotte Perkins Gilman y Sylvia Plath.