«Una de las principales demandas es incrementar los estudios a seis años»

-Este curso, la Facultad de Veterinaria de Córdoba (FAVE) ha incorporado el nuevo grado en Nutrición Humana y Dietética. ¿Ha tenido la acogida que esperaba?

-Sí, ha tenido muy buena acogida y se han completado las 55 plazas ofertadas. Hemos tenido una alta demanda en nuestros tres títulos, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética.

-Con la incorporación de este grado, ¿tiene la Facultad de Veterinaria completa su oferta de grados o todavía hay algún otro que quieran sumar a su oferta?

-En este momento estamos trabajado en un doble título para Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Ambos títulos tienen una elevada sinergia y se completan muy bien, siendo un doble grado muy demandado. Esperamos poder incorporarlo pronto.

-Recientemente, los estudiantes del centro eligieron a su Consejo de Estudiantes. ¿Qué tal las relaciones con el estudiantado?

-La comunicación es fluida y la labor del consejo es muy importante para trasladar las necesidades de nuestro estudiantado y coordinar las distintas acciones que se organizan desde nuestro centro. Por ejemplo, durante todo este mes se están desarrollando numerosas actividades de diversa índole que forman parte del mes cultural de la Facultad y que las organizan los estudiantes.

-La formación práctica en las disciplinas que se imparten en la FAVE es muy importante. ¿Cómo están facilitando esa formación?

-Las prácticas en Veterinaria son fundamentales y son una de las principales apuestas de nuestra facultad. Estamos revisando las horas prácticas en las distintas disciplinas de acuerdo con el nivel de experimentalidad. En este sentido, todas las facultades españolas están más limitadas en comparación a algunos países europeos, donde los estudios duran seis años. Esa es una de las principales demandas de la conferencia de decanos y decanas de facultades de veterinaria españolas, junto con el apoyo del consejo nacional de estudiantes y de los distintos colegios profesionales, incrementar los estudios de Veterinaria a seis años. Por otro lado, cada año vamos mejorando y ampliando la formación práctica principal de nuestro estudiantado, que son las prácticas tuteladas, conocidas como «el rotatorio». Se trata de unas prácticas que se desarrollan durante el segundo semestre del último año, en las que van rotando por distintos itinerarios que les enseñan los ámbitos que incluye la profesión veterinaria. Por un lado, hacen prácticas en instalaciones propias de nuestra Universidad y por otro salen de la facultad a granjas e instalaciones situadas en nuestra provincia y en toda Andalucía. Finalizando, cuentan con un itinerario libre, donde pueden hacer prácticas en aquellos centros colaboradores de la facultad que les resulten más atractivos. Para el desarrollo de estas prácticas, contamos con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través de un convenio de colaboración que para nosotros es fundamental, ya que nos permite seguir mejorando la calidad de la formación práctica de nuestro estudiantado.

-La internacionalización es una cuestión cada vez más relevante para una formación de calidad. ¿Cómo están potenciando la movilidad del estudiantado?

-La facultad trabaja en mejorar y ampliar los convenios de colaboración con las distintas universidades e instituciones, para ofrecer a nuestro estudiantado una oferta variada y de calidad, facilitando las convalidaciones con las asignaturas que van a cursar durante su movilidad. Además, contamos con programas específicos de la propia facultad, que permiten una formación práctica más especializada, como el convenio con la Escuela de Veterinaria de Hannover (Alemania) para prácticas de verano. Recientemente, hemos incorporado a nuestra oferta el doble título en Veterinaria junto con la Universidad Federico II de Nápoles (Italia). Por último, estamos promoviendo también el desarrollo de prácticas internacionales de libre elección a través el programa Erasmus+, tanto en otros centros educativos como en empresas privadas, lo que les permite una mayor especialización y conocer la realidad de la profesión. La internacionalización se apoya en el plan de plurilingüismo de la Universidad. Nuestra facultad es pionera en España en los estudios de Veterinaria de las distintas universidades públicas, a la hora de ofrecer un itinerario de asignaturas que se imparten en inglés.

-¿Y qué medidas están implementando para mejorar la empleabilidad de su estudiantado?

-Este mandato hemos incorporado una feria de salidas profesionales con más de 20 empresas, con muy buena aceptación tanto por las empresas como por el estudiantado. Hemos incorporado talleres de emprendimiento para mejorar las habilidades blandas de los estudiantes y colaboramos con nuestra universidad en talleres para ayudar al estudiante a realizar su trabajo final de grado. En esta dirección, acabamos de inaugurar el Aula de Bienestar, que entre otros, pretende dotar al estudiantado de esas habilidades, tan necesarias a la hora de comunicar, trabajar en equipo o manejar situaciones de estrés y frustración. Finalmente, ofrecemos, a través de empresas colaboradoras, becas de prácticas y para asistencia a congresos, actividades que les acercan también a la realidad profesional.

-Está en el último curso de su mandato. ¿Está satisfecho con los logros conseguidos?

-Está siendo un mandato muy fructífero, en el que se han alcanzado los objetivos que nos planteamos. Se ha visibilizado la actividad de la facultad, que cuenta con profesionales excelentes, además de los mejores estudiantes. Estamos muy satisfechos y agradecidos por el apoyo que hemos recibido, no solo por parte de todos los compañeros y compañeras de nuestra facultad, sino también de las distintas instituciones, empresas o asociaciones a las que nos hemos dirigido.