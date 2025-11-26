Una exposición aborda de forma didáctica los siete reinos de los seres vivos

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (FCEP) de la UCO acoge hasta final de mes una exposición didáctica sobre los siete reinos de los seres vivos resultado de la colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.

«Si realizamos una búsqueda sobre los siete reinos en la IA, internet o preguntamos en la calle encontramos que nos darán información sobre la famosa serie de ‘Juego de Tronos’. En esta era del conocimiento, a nivel educativo, todavía no ha llegado la actual clasificación, donde la mayoría de los centros escolares, institutos e incluso grados universitarios, siguen pendientes de una enseñanza actualizada», señala el profesor Manuel Mora, director de Departamento de Didácticas Específicas quien apunta que «todos hemos crecido en la escuela con cinco reinos (clasificación de 1969) y ahora tenemos bien clasificados, gracias a las evidencias científicas, cuatro más: Protozoa, Chromista (Algas), Bacteria y Archaea».

Para ayudar a resolver esta situación, la FCEP ha presentado esta exposición temática donde de forma muy didáctica, con ilustraciones y actividades, se da información sobre los siete reinos de los seres vivos, su evolución, datos de interés, etc.

La exposición fue creada por el profesorado del grupo de investigación CienciaTE-Beagle-IUCA y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel en 2022 a través de un proyecto de innovación docente. La exposición ha recorrido diferentes centros y facultades llegando a Marruecos.