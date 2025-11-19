Silvia Quiñones: "He de recalcar que para mí la poesía no es un oficio, sino una identidad"

Silvia Quiñones se ha proclamado ganadora de la 13ª edición de Ucopoética. El jurado ha premiado «la solidez compositiva, el carácter innovador y la coherencia interna de sus poemas, llenos de imágenes poderosas hiladas con un tono contenido y homogéneo, que se sirven de lo corporal para construir una imagen singular del mundo».

¿Cómo conoció Ucopoética?

A través de Laura Rodríguez Díaz, que fue finalista en la octava edición de Ucopoética. La escuché hablar del certamen y bicheando vi también que habían participado otros poetas que conozco y me gustan mucho, como María Limón o Ángelo Néstore. De hecho, Laura subió la convocatoria a su Instagram y así me enteré de que la habían abierto.

¿Qué la animó a postularse para participar en el certamen?

Lo que más me llamó la atención fue el taller. La idea de compartir una semana en un ambiente como Córdoba con otras personas con el mismo interés por la poesía que yo me ilusionó mucho. Además, como digo, vi muchos nombres conocidos de poetas que sigo y que habían pasado por el certamen. A todos les ha ido muy bien desde entonces, así que pensé que podría ser una buena oportunidad para aprender y también para darme a conocer.

¿Cómo valora este premio?

He de recalcar que para mí la poesía no es un oficio, sino una identidad, una forma de (co)habitar el mundo. Quiero decir: tú no te levantas y dices «hoy estoy poeta», y quizá mañana ya no lo estás. Por eso, creo que ganar un premio no te coloca la etiqueta o el carné de «poeta», ni no ganarlo te la quita. Dicho esto, obviamente es una alegría para mí que reconozcan mi trabajo y vean valor en él. Cuando una escribe poesía, nunca sabe qué va a generar en el lector, ni si habrá sido capaz de transmitir lo que quería. Que me hayan dado este premio significa que de alguna forma voy por buen camino.

¿Qué es lo que más le ha gustado del certamen?

Como te comentaba en otra pregunta, para mí ha sido muy importante el que sea una experiencia compartida. Siempre me ha costado encontrar gente de mi edad que escriba o siquiera lea poesía,y muchas veces me he sentido fuera de lugar. Hace tiempo que siento que estoy encontrando mi hueco y los compañeros que he conocido en Ucopoética están siendo una semilla más para eso. Además, me sorprendió mucho, y es algo que agradezco, la diversidad de estilos que cada uno tenía. Esto lo vuelve muy enriquecedor, porque cada uno se enfrenta desde una perspectiva diferente al poema y también recibe los textos de los demás de forma distinta. Por otro lado, algo decisivo y por lo que recomiendo enormemente esta experiencia es que sea un taller de corrección. Talleres en los que te enseñen un autor o te hablen de lo que es la poesía hay cientos, pero talleres donde te enfrentes a tu propio yo poético para diseccionarlo no hay muchos, y menos dirigidos por personas tan versátiles y sensibles como Javier. No me gustaría dejar de mencionar que al final todo este trabajo se ha traducido en una preciosa antología con mis compañeros que me hace una increíble ilusión presentar juntos.

Parte del premio es participar en Cosmopoética e Irreconciliables 2026. ¿Le hace ilusión?

¡Muchísima! De hecho, desde que me comunicaron que había ganado estoy todavía como que no me lo creo, y ahora mismo pienso que cuando tenga que prepararme para estos festivales es cuando de verdad voy a ser consciente del alcance del premio. Más allá, creo que es muy positivo que festivales reconocidos como Cosmopoética e Irreconciliables apuesten por voces nuevas y jóvenes, que siempre traen frescor y una manera diferente de hacer las cosas. ¡Espero estar a la altura de todos mis compañeros!