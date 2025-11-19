La UCO forma a estudiantes de Ciencias de la Salud en la aplicación de la IA

El Centro de Enseñanzas Propias y de Formación Continua (UCOntinúa) de la Universidad de Córdoba ha abierto el plazo de preinscripción para la Microcredencial Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada en Ciencias de la Salud, un curso dirigido a estudiantes de Medicina, Enfermería y Fisioterapia -preferentemente de los últimos cursos- y de postgrado de ciencias de la salud, que se impartirá del 19 al 22 de enero de 2026 en la Facultad de Medicina y Enfermería (UCO).

Eloy Girela, decano de Medicina y Enfermería y profesor titular de Medicina Legal y Ética, que será uno de los profesores de esta formación, explica que los objetivos de la misma pasan por conocer los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial (IA) y sus principales técnicas (aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora) con ejemplos relevantes en Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

Además, el curso pretende analizar casos prácticos y herramientas actuales de IA en el entorno sanitario (diagnóstico asistido, predicción de riesgos, apoyo a la toma de decisiones clínicas, rehabilitación personalizada), identificando sus ventajas y limitaciones. Así mismo, se busca reflexionar sobre los aspectos éticos, legales y de seguridad de los datos en salud, promoviendo una visión crítica que permita integrar la IA de manera responsable en la atención a los pacientes y la investigación clínica.

Carácter práctico

Esta formación, dotada con 1,5 ECT y financiada al 97% para las personas con una beca Santander-Microcredenciales 2025 (3ª edición), tiene un carácter práctico. «Las clases se van a impartir en el aula de informática de la Facultad de Medicina y Enfermería, para analizar casos prácticos y emplear distintos tipos de software y herramientas actuales de IA (’Notebook LM’, ‘Scite assistant’, ‘Elicit’, ‘Zotero’, ‘Chat GPT’, ‘Claude’, ‘Julius’, ‘Grok’, R… por ejemplo)», comenta Girela. «El profesor Antonio Arenas impartirá las unidades temáticas de Fundamentos de la IA en Ciencias de la Salud y Aplicaciones en Clínica e Investigación. La profesora Marina Mora impartirá las unidades temáticas de IA para la Gestión Bibliográfica, IA en Análisis de Datos Biomédicos y Graficado científico asistido por IA + Casos Prácticos Integrados y yo impartiré la unidad temática de Aspectos Éticos y Legislativos de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Sanitario», puntualiza Girela. Cabe mencionar que para participar no es necesario tener conocimientos previos de programación o IA.

Aplicaciones

Las aplicaciones de la IA en el ámbito de las ciencias de la salud son múltiples. «Aparte de aliviar y optimizar el trabajo del día a día para los profesionales de todo tipo (también los sanitarios), particularmente en las ciencias de la salud suponen una ayuda inestimable en investigación durante todos los procesos de la misma (revisión bibliográfica, análisis crítico, análisis de ‘big data’, explotación estadística de resultados, etc.) y en la parte asistencial como una herramienta importantísima en la ayuda a la toma de decisiones, especialmente en diagnóstico por imagen, predicción de riesgos, rehabilitación asistida, gestión hospitalaria, etc.», indica el decano.

La IA ha llegado para quedarse y los futuros profesionales de las ciencias de la salud no serán ajenos a esta revolución, por lo que incorporar formación específica en los planes de estudio se vislumbra como una necesidad.

Adaptación a los estudios

«En concreto, en nuestra facultad en la reciente modificación del Plan de Estudios para el Grado de Medicina, se han introducido contenidos específicos sobre IA en la asignatura ‘Documentación e Inteligencia Artificial en Medicina. Historia de la Medicina’», comenta Eloy Girela, quien remarca que «no me cabe duda de que poco a poco se irán introduciendo progresivamente en los planes de estudios de muchos grados, programas de doctorado y másteres (de estos últimos ya existen numerosos dedicados en exclusiva a la IA)».

Es evidente que la IA es un apoyo pero también puede suponer un riesgo. En este sentido, el responsable universitario señala que «los riesgos más peligrosos pueden deberse en cuanto a la formación de los estudiantes en un uso poco ético y poco crítico de las herramientas de IA para realizar trabajos o tareas formativas, con lo cual el profesorado debe pensar mucho qué tareas encarga a los alumnos y supervisar estrechamente los trabajos que ellos realizan de forma más autónoma (como TFGs y TFMs por ejemplo).

Riesgos

Y en cuanto a su uso para la atención sanitaria, los riesgos principales pueden deberse a diagnósticos erróneos o toma de decisiones con algoritmos que no estén supervisados por los propios profesionales sanitarios, exclusión de poblaciones vulnerables, fugas de información muy sensible con el empleo de ‘big data’ y también en temas de responsabilidad en cuanto a posibles errores o daños colaterales que puedan producirse sobre quién asume realmente esa responsabilidad».