La UCO promueve el compromiso social y medioambiental con sus programas de voluntariado

El pasado curso, unas 200 personas participaron en el Programa de Voluntariado Ambiental que organiza el Servicio de Protección Ambiental del Vicerrectorado de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba a través de su Aula de Sostenibilidad. El coordinador del Aula, Antonio Gomera, resalta que desde que se abrió el plazo de inscripción a mediados de septiembre, son más de 140 personas las que se han apuntado «mostrando su interés en participar en las actividades que organizamos durante el curso. Se esperan más inscripciones en los próximos meses y es muy posible que superemos las cifras de participación del curso pasado». Gomera adelanta que, «este curso, en colaboración con el Aula de Fotografía de la Universidad de Córdoba hemos convocado el concurso de fotografía Voluntariado ambiental en acción, en el que pueden participar las personas voluntarias del programa». El objetivo de este concurso es promover la sensibilización ambiental, reconocer la implicación del voluntariado universitario y difundir las acciones sostenibles realizadas dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO.

Además, hasta la primavera de 2026, «esperamos participar en distintas actividades del Programa de Sensibilización y Participación Ambiental de la Red Natura 2000 de Andalucía de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente», comenta Gomera.

Incentivos

La participación en el programa está dotada con créditos ECTS para los estudiantes. Sin embargo, el coordinador del Aula de Sostenibilidad sostiene que «el mayor incentivo para las personas que participan en el Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO es comprobar que sus acciones tienen un impacto positivo en el entorno más cercano y en los espacios naturales en los que intervenimos. El reconocimiento académico no suelen ser un reclamo para el alumnado que, tras su participación, no suelen convalidar los créditos. Sí que es de utilidad para ellos poder disponer de informes de participación tras su paso por el Programa de Voluntariado que pueden adjuntar a sus curriculum, diferenciándose así sus candidaturas en procesos selectivos de diversas convocatorias».

Juan de Dios Castillo, en medio, junto a otros dos voluntarios ambientales. / CÓRDOBA

Gomera se muestra muy satisfecho por la participación también de alumnado del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban. «Desde el centro colaboran difundiendo la información relativa al programa entre sus estudiantes y la participación de este colectivo es mayor cada curso. Desde la organización, estamos muy contentos porque este programa sea un espacio intergeneracional, donde se comparten los conocimientos más tradicionales de nuestros mayores y los más científico-técnicos aportados por el alumnado de grado y de máster de diversas disciplinas», destaca.

Colaboración

Aunque son muchas las personas ajenas a la Universidad de Córdoba que se interesan por las actividades del Programa de Voluntariado Ambiental, Antonio Gomera recuerda que «la Ley de Voluntariado (tanto la autonómica como la nacional) incluye un articulado específico para el voluntariado en las universidades en el que se recoge que ‘las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formación y sensibilización de la comunidad universitaria’. Son las entidades de voluntariado, organizaciones de la sociedad civil, las que desarrollan programas y actividades de voluntariado para el resto de la sociedad, incluida también la comunidad universitaria».

No obstante, el Aula de Sostenibilidad de la UCO colabora con distintas organizaciones y entidades para el desarrollo del Programa de Voluntariado Ambiental de la UCO. «Es fundamental contar con organizaciones locales, pues aportan el conocimiento técnico sobre ámbitos como la biodiversidad, sensibilización ambiental, etc. Algunos ejemplos son el grupo local de SEO (Sociedad Española de Ornitología) o la Sociedad Cordobesa de Historia Natural. Además, contar con estas entidades, entre otras, en actividades como la Feria de Organizaciones Ambientales que organizamos cada año, es una oportunidad de acercar la labor de estos grupos a la comunidad universitaria. En los últimos años, diversas personas participantes del programa de voluntariado se han sumado a estas organizaciones a raíz de haberlas conocido en nuestras actividades. Este es un claro ejemplo de que la colaboración multiactor permite la creación sinergias de gran importancia para lograr un mayor impacto a nivel social», destaca Gomera.

Ejemplo solidario

Juan de Dios Castillo Calleja es graduado en Biología y actualmente estudia el Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de la UCO. Además, desde el curso 2022/23 es voluntario ambiental. Lo que animó a Castillo fue la posibilidad que el programa ofrece de aprender técnicas y habilidades, de la mano de personal experto, para contribuir a la preservación y mejora del medio ambiente; además de socializar con personal administrativo, estudiantes y profesores de otros grados, másteres o del Centro Intergeneracional de la UCO, si bien lo más interesante de estas actividades es «la capacidad de sensibilizar a la comunidad universitaria a través de la participación activa y la educación ambiental, mediante la exposición de las problemáticas ambientales actuales y cómo intervenir correctamente para revertir esas situaciones», explica.

Participantes en UCOOpera. / CÓRDOBA

Para este joven, implicarse en el voluntariado «no solo complementa la formación académica, mediante la oportunidad de intervenir directamente a favor del medio ambiente, sino que fortalece las relaciones interpersonales, lo que repercute en una mayor transmisión, entre la comunidad universitaria, de los principios ambientales que se promueven en el Programa de Voluntariado Ambiental». Por ello, no duda en animar a otras personas de la comunidad universitaria a participar en el programa de voluntariado ambiental. «Participar activamente en el Programa me ha permitido experimentar un desarrollo integral, más allá de lo que las clases de aula permiten, pudiendo aplicar conocimientos teóricos en la práctica para abordar las problemáticas ambientales existentes y tratar de revertirlas. Además, mi experiencia social y profesional se ha visto muy enriquecida gracias a la convivencia con otros miembros de la comunidad universitaria», admite.

Larga trayectoria

Si bien el programa de Voluntariado Ambiental es el más asentado y conocido de la UCO, no es el único ámbito en el que la Universidad cordobesa tiene una larga trayectoria.

La técnico del Área de Cooperación y Solidaridad (ACyS) del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO Teresa González-Caballos recuerda que «desde finales de los años 90 comenzaron a surgir en la UCO distintas iniciativas en este campo, de manera que el fomento del voluntariado se ha ido configurando como parte del compromiso y responsabilidad social que tienen las universidades como instituciones al servicio de la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y sostenible, así como el deber de apoyar a los sectores más vulnerables y en riesgo de exclusión social». Cabe recordar que «esta responsabilidad de las universidades se ha ido reflejando en los distintos marcos normativos y estratégicos. En el caso de los Estatutos de la Universidad de Córdoba recogen como función de manera expresa en su artículo 90 ‘incidir en el entorno social promoviendo labores de sensibilización, de educación para el desarrollo y de formación de voluntariado y cooperantes’», subraya González-Caballos.

No hay que olvidar que el voluntariado universitario supone para la comunidad universitaria una escuela de participación y de formación en valores, especialmente para el estudiantado, pues potencia su desarrollo como ciudadanía responsable y futuros profesionales, permitiendo adquirir esas competencias transversales tan relevantes en este periodo de formación.

En este sentido, actualmente existe una colaboración con los consejos de estudiantes de varios centros y con el propio Ceuco para impulsar todo esto.

Cooperación al desarrollo

Una de las áreas de voluntariado más importante es la de la cooperación al desarrollo, si bien la ACYS también fomenta el voluntariado en materia de consumo responsable, solidario y sostenible.

«Desde el ACyS tratamos siempre de impulsar un voluntariado crítico y transformador en donde señalamos la importancia de actuar e intervenir en las raíces de la pobreza, las desigualdades y las injusticias, promoviendo la participación en iniciativas y programas que inciden sobre ellas», subraya González-Caballos.

«En el ACyS hemos puesto en marcha UCOOpera, un programa de voluntariado universitario en cooperación y solidaridad que durará todo el curso, es abierto y permanente, con diferentes actividades y una participación flexible», apunta la técnica del ACyS.

Este programa está integrado por distintas iniciativas: Ferias universitarias de voluntariado, puntos de información, talleres, desayunos solidarios, actividades con oenegés o entidades sociales que tienen presencia en la UCO.

Además, el alumnado de grado tendrá la posibilidad de reconocimiento de hasta 2 créditos ECTS por competencias transversales por participar en actividades de voluntariado en el ámbito de la solidaridad y la cooperación.

Voluntariado social

Bajo el paraguas de voluntariado social se integran las distintas iniciativas en materia de discapacidad, personas mayores y juvenil. La UCO dispone de un servicio específico, el Área de Inclusión, que lleva a cabo distintos programas de voluntariado en esta línea como son el de voluntariado en el Área de Inclusión, el de atención a la discapacidad de la UCO y el programa de acompañamiento a alumnado de las Palmeras.

Por otro lado, «hay numerosas entidades en Córdoba, muchas de ellas formando parte de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba (PVC) con la que la UCO mantenemos una colaboración, que impulsan programas de voluntariado en estas áreas. Algunas de estas entidades tienen firmado con la UCO el convenio para la realización de voluntariado solidario de estudiantes que permite ese reconocimiento académico», señala Teresa González-Caballos.

Participación

La respuesta de la comunidad universitaria ante necesidades concretas y llamadas a la solidaridad no se hacen esperar. Tal fue el caso del año pasado con la catástrofe de la DANA, las consultas y la demanda tan alta y rápida a los talleres de voluntariado en emergencias que se organizaron junto a la PVC. «El reto está en conseguir un compromiso más estable y a largo plazo así como el desafío, para la propia institución universitaria, de poder ofrecer, programas que respondan a sus inquietudes y necesidades», admite la técnico del ACyS.

En cualquier caso, desde el ACyS continuarán trabajando en impulsar y fortalecer las líneas establecidas en voluntariado en solidaridad y cooperación: sensibilización, información, formación y participación y articulación del voluntariado.