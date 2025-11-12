«Estamos trabajando en visibilizar y atender cuestiones de salud mental»

-Hace poco más de un año ganó las elecciones a decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales por cinco votos. ¿Se ha sentido respaldado en su primer año a pesar de esa división del voto?

-Sí, me he sentido plenamente respaldado. Una votación ajustada recuerda que hay que gobernar para todos. Desde el primer día he priorizado escuchar, integrar sensibilidades y tomar decisiones colegiadas en la junta de facultad y sus comisiones. Hay que mirar siempre para adelante y trabajar por el bien común. En eso estamos mi equipo y yo.

-¿Cuáles son sus objetivos para este curso?

-En primer lugar, culminar la implantación de los nuevos planes de estudio de Derecho y ADE, con más coordinación por competencias, prácticas y orientación al estudiante e internacionalización. El segundo eje, es mejorar infraestructuras y servicios: aulas, conectividad, accesibilidad y climatización, además de digitalizar trámites y reforzar la atención académica.

-Derecho, CCEE y EE, como otras facultades del casco histórico, tiene problemas de espacio y el edificio auxiliar que han proyectado va para largo. ¿Están barajando soluciones provisionales?

-Mientras llega el edificio auxiliar, optimizamos horarios y aforos. Asimismo, la incorporación de nuevo profesorado cada año añade complejidad a la gestión de espacios y la adaptación progresiva de los nuevos planes de estudio nos obliga a ir buscando soluciones provisionales mientras se construye el nuevo edificio.

-El edificio requiere reformas constantes. ¿Cuáles son ahora las más urgentes?

-Actuamos, con la ayuda de los vicerrectorados competentes, en tres frentes: climatización y eficiencia energética; accesibilidad y modernización de redes de datos y equipamiento docente.

-Uno de sus primeros objetivos era implantar los nuevos planes de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. ¿En qué punto están? ¿Qué cambios destacaría?

-La implantación avanza para el próximo curso con buena acogida. Destacan como novedades: más prácticas, coordinación por competencias, integración de derecho y economía digital, refuerzo de ética y sostenibilidad y mejora del itinerario de docencia en inglés. La implantación en ADE de cuatro menciones permitirá mejorar la especialización del alumnado para una mejor adaptación a las demandas del mercado laboral.

-Al presentar su candidatura pidió propuestas al alumnado. ¿Qué le plantearon y qué se ha puesto en marcha?

-Solicitaron más prácticas, mejor organización de horarios y más orientación académica. Hemos ampliado y reforzado convenios de prácticas y de movilidad, celebramos la primera Feria de Movilidad Internacional y hemos logrado el reconocimiento de un módulo bilingüe como suplemento a su título europeo. Estamos trabajando en visibilizar y atender cuestiones de salud mental con talleres y derivación a servicios especializados. En cuestión de horarios hemos atendido en su práctica totalidad todas las peticiones realizadas por el alumnado encaminadas a su racionalización. Con respecto a las prácticas, se sigue en la línea de ampliación de convenios con más empresas e instituciones. En la actualidad, nuestro alumnado puede realizar prácticas en más de 1.000 empresas e instituciones. Además, estamos realizando un esfuerzo en la difusión de todas las ofertas de prácticas remuneradas a través de nuestra web y redes sociales al instante.

-¿Qué medidas promueven para mejorar la empleabilidad del estudiantado?

-Hemos lanzado un programa de empleabilidad y colaboraciones con diversos colegios profesionales —este año se ha incorporado el de Economistas— y con despachos y empresas, así como una bolsa de prácticas con seguimiento. Además, contamos con un servicio específico de orientación laboral prestado desde la UCO por Fundecor que informa al alumnado de todas las oportunidades dentro de su formación. Es este ámbito es muy importante la ayuda del Vicerrectorado de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento, con el que trabajamos de la mano.

-En 2027 está prevista la puesta en marcha del grado en Logística y Transporte, en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Belmez (EPSB) y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras (Cádiz). ¿Qué aporta la facultad suya a este grado?

-Efectivamente, su puesta en marcha está prevista para el curso 2027–2028. Nuestra contribución será clave en áreas como el Derecho Mercantil y del Transporte, fiscalidad y aduanas, contratación, así como en economía aplicada, gestión, finanzas y sostenibilidad de la cadena de suministro. Tenemos excelentes docentes en estos campos, que asegurarán una formación de altísima calidad.

-¿Qué otras titulaciones podrían incorporarse a la oferta de la facultad? ¿Barajan solicitar algún título?

-La incorporación de nuevas titulaciones es un proceso difícil y largo que depende de muchos factores, tanto internos como externos a la facultad. No obstante, estamos apostando por las microcredenciales, las cuales tienen numerosas ventajas, entre las que destacan su flexibilidad, enfoque práctico y especializado, coste reducido, reconocimiento profesional y accesibilidad. De igual forma, estamos desarrollando másteres con itinerarios orientados al mercado. También trabajamos en el marco de alianzas europeas —como Invest— para impulsar movilidad, cooperación académica y posibles iniciativas conjuntas.