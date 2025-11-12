Un gran logro para Begoña Antón, cuya tesis ha sido premiada por Agrobank

Begoña Isabel Antón Domínguez es la última ganadora del Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario, impulsada por CaixaBank y la Universitat de Lleida. Antón recibe este premio por su tesis Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero, una de las enfermedades que más impacto tiene en las producciones de aceituna y pistacho.

«Recibir este premio es un gran orgullo y supone un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de estos años de trabajo y una motivación para seguir investigando», admite Antón quien resalta que «este galardón representa no solo un logro personal, sino también de todas las personas que han hecho posible la tesis», en especial, sus directores, Carlos Agustí Brisach y Carlos Trapero, y sus respectivos Grupos de Investigación (Patología Agroforestal AGR-216 y UCOLIVO AGR-157; Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, UCO).

Estrategias

El objetivo principal del trabajo de Antón fue avanzar en el desarrollo de estrategias sostenibles para el control integrado de la verticilosis en olivo y pistachero, causada por el hongo Verticillium dahliae. «Por un lado, se evaluó el efecto de extractos de granada y algarrobo obtenidos en laboratorio frente a la verticilosis del olivo, validando su efecto como potenciales inductores de resistencia. Por otro lado, se optimizó un método de inoculación en condiciones controladas para caracterizar cultivares de olivo según su resistencia a la verticilosis; y se evaluó la resistencia de portainjertos de Pistacia a V. dahliae en campo», explica la autora.

Fitopatología y biocontrol

Esta ingeniera agrónoma se decidió por esta temática porque «la sanidad vegetal, y en particular, la fitopatología y el biocontrol, han sido siempre las áreas que más me han interesado», apunta. Recuerda que «inicié mi trayectoria investigadora con dos trabajos fin de máster (doble Máster en Ingeniería Agronómica y Protección Vegetal) sobre la etiología de los síndromes de decaimiento del almendro asociados con hongos de madera en el Grupo AGR-216. Posteriormente, desarrollé mi tesis doctoral con un enfoque multidisciplinar entre los grupos AGR-216 y AGR-157, buscando integrar bioprotección y resistencia genética para un control sostenible e integrado de la verticilosis del olivo y pistachero». Destaca que «tanto la Etsiam como la UCO me ofrecieron una formación de alto nivel, acceso a infraestructuras científicas y un buen entorno de trabajo colaborativo. También ha sido fundamental la colaboración con otros departamentos (por ejemplo, Química Orgánica) y grupos (Biotecnología y Farmacognosia Vegetal BIO-278) de la UCO, así como el departamento de Fruticultura Mediterránea del Ifapa-Córdoba y el Centro de Investigação de Montanha (CIMO) del Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), donde actualmente me encuentro como Investigadora», añade.

Investigación

De hecho, reconoce que le gusta la investigación y «me motiva continuar profundizando en la búsqueda de soluciones sostenibles como la bioprotección de enfermedades vegetales y en el estudio de sus mecanismos de acción». «Existe aún un amplio campo por explorar en el desarrollo de productos efectivos capaces de reducir el uso de los insumos químicos tradicionales. Mi deseo es seguir contribuyendo en esta área y en la innovación y sostenibilidad del sector agrícola», concluye.