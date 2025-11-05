Descubriendo los secretos del cielo

En el marco de la Semana de la Ciencia que organiza la Unidad de Cultura Científica (UCCi) de la Universidad de Córdoba, se celebra ‘Mirando al cielo’, un ciclo con el que «pretendemos acercar la astronomía actual a toda la población de Córdoba», explica David Galadí, profesor de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba y coordinador del ciclo.

En esta ocasión, el ciclo consta de cuatro charlas divulgativas impartidas por especialistas. «Siempre pretendemos que los contenidos sean muy actuales y, por eso, en esta edición nos centramos en el trío ibérico de eclipses solares. En los años 2026, 2027 y 2028 cruzarán la península Ibérica sendos eclipses solares y esto, que ocurre solo una vez cada muchos siglos, va a tener un gran impacto mediático», destaca Galadí quien aclara que el nivel de las charlas es apto para «cualquier persona con interés por lo que pasa en el universo, con independencia de su formación».

‘Mirando al cielo’ cuenta con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que, como apunta Galadí, es «una de las sociedades de astronomía amateur con más solera de España y su aportación consiste en la propuesta de temas y ponentes, porque siempre están al día en cuanto a las novedades y noticias más recientes y a los temas más atractivos para el público».

El abismo de lo inmenso

En comunicación de la ciencia hay grandes temas que nunca fallan y uno de ellos es la astronomía, «quizá porque nos asoma al abismo de lo inmenso y nos enfrenta al gran misterio de los orígenes y el futuro del universo. Además, tiene una dimensión práctica porque el cielo está al alcance de todo el mundo. O estaba, porque en las últimas décadas cada vez se nos está poniendo más complicado disfrutar de las maravillas del cielo por el aumento de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica dificulta comunicar algunos contenidos, porque se apartan de la experiencia cotidiana al estar el cielo cada vez más lejos, más escondido tras el velo de luz de las farolas», lamenta Galadí que también habla de la confusión de astronomía con astrología, un clásico que en el gremio se toman con sentido del humor. «A mí, cuando me llaman astrólogo, suelo contestar que no me dedico a las cartas astrales, pero que quizá debería pensármelo porque puede que con ese negocio me hubiera ido mucho mejor en la vida», bromea.