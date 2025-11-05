Prácticas laborales demás calidad en la UCO

A finales del pasado curso se aprobó el nuevo Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Córdoba. Como explica la directora General de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Rocío Muñoz, «era necesario elaborar un nuevo reglamento para dotar de un marco normativo actualizado, ordenado, eficiente y eficaz a la gestión de las prácticas, respondiendo a los cambios normativos que a nivel nacional se han producido, especialmente en materia de inclusión en la Seguridad Social, empleabilidad y emprendimiento».

Entre los fines principales del reglamento están contribuir a la formación integral del estudiantado, complementando su aprendizaje teórico y práctico; facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo profesional, favorecer el desarrollo de competencias técnicas, personales y participativas, fomentar la empleabilidad y la inserción laboral e impulsar valores como la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

«El reglamento regula todas las prácticas académicas externas realizadas por el estudiantado de la Universidad de Córdoba, tanto curriculares (integradas en los planes de estudio de grado, máster o enseñanzas propias) como extracurriculares (voluntarias y orientadas a la mejora de la empleabilidad)», señala Muñoz quien puntualiza que «la UCO otorga a las prácticas académicas externas un papel estratégico dentro de su oferta formativa» porque permiten al alumnado aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales, facilitando su empleabilidad y fomentando su capacidad de emprendimiento.

Imagen de la clausura del programa de prácticas del Ministerio del Interior en la Guardia Civil. / CÓRDOBA

Así, pueden realizar prácticas externas todo el estudiantado matriculado en titulaciones oficiales de la UCO; estudiantes de otras universidades, nacionales o extranjeras, que cursen estudios en la UCO mediante programas de movilidad o convenios interuniversitarios; estudiantes matriculados en enseñanzas propias de la Universidad de Córdoba y alumnado de centros adscritos a la UCO, siempre que la normativa del centro y este reglamento lo permitan.

Entidades colaboradoras

Las entidades colaboradoras pueden ser empresas, instituciones públicas o privadas, en cualquier caso deben «estar debidamente constituidas; disponer de medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de las prácticas; contar con personal cualificado para la tutorización del estudiantado y no tener expediente de regulación de empleo abierto a la fecha de inicio de las prácticas. Además, es imprescindible que exista un convenio de cooperación educativa previo entre la entidad y la Universidad de Córdoba», indica la responsable universitaria.

Extranjero

El reglamento también regula las prácticas que se puedan realizar en el extranjero dentro de programas internacionales de la Universidad de Córdoba o a través de entidades extranjeras con convenio suscrito con la UCO. «En todos los casos, se garantiza que el estudiantado disfrute de derechos equivalentes a los que tendría en España», aclara Muñoz quien hace hincapié en que se exige cumplir con requisitos específicos como contar con un plan de formación, tutoría y evaluación, viabilidad económica y normativa del país de destino y cobertura mediante seguro internacional.

En el curso 2024/25, mediante la modalidad Erasmus+, realizaron prácticas en el extranjero 36 estudiantes (19 de Grado y 17 de Máster) y los países europeos más solicitados en este curso para las prácticas son Alemania, Noruega y Dinamarca, seguido por Bélgica, Francia y Países Bajos. Más allá del ámbito europeo, y gracias a los convenios establecidos, los estudiantes pudieron disfrutar de prácticas en países como Argentina Chile y Brasil.

La UCO gestiona múltiples programas de prácticas extracurriculares que cuentan con financiación propia y ajena. «Entre las principales entidades que apoyan nuestros programas de prácticas se encuentra la Diputación de Córdoba, el Banco Santander, el Ayuntamiento de Córdoba o el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), entre otros. También tenemos programas de identidad propia financiados por empresas y que son un ejemplo de colaboración que permite mejorar la empleabilidad de nuestros egresados», subraya la directora de Empleabilidad y Emprendimiento, quien destaca, entre dichos programas, el UCO-Praems, que en la última edición permitió que 60 estudiantes de grado o máster realizaran prácticas en empresas e instituciones públicas o privadas ubicadas en el territorio nacional o el Programa Diputación de Córdoba, dirigido a estudiantes de grado o máster para realizar prácticas en entidades de la provincia de Córdoba. El número de becas se establece en cada convocatoria.

Programas

Junto a los anteriores, también cabe mencionar el Programa de Prácticas dirigidas a Estudiantes de Máster, financiado por la UCO y dirigido a la realización de prácticas en empresas. En la última edición se concedieron un total de 108. Por su parte, el Programa Univergem, dirigido a mujeres universitarias de grado o máster para realizar prácticas remuneradas de tres meses. En su última convocatoria se concedieron 33 becas. Un total de 25 becas concedió el Programa Campus Rural, que ofrece becas de 1.000 euros al mes para realizar prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes en toda España.

El Programa Imdeec, que concedió 12 becas en la última convocatoria, permite desarrollar prácticas en el ámbito público de las diferentes áreas y empresas municipales dependientes del Ayuntamiento de Córdoba mientras que el Programa Ministerio del Interior, financiado por la Universidad de Córdoba y que en la última convocatoria concedió cinco becas, está dirigido a la realización de prácticas en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

Estudiantes de la Universidad de Córdoba pueden realizar prácticas con el apoyo del Imdeec. / CÓRDOBA

Hay otros programas de prácticas destacados. El Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ 2021-2027 de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza y dirigido a estudiantes de grado y máster de la UCO con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Este curso este programa concede 5 becas.

Además, algunas cátedras universitarias, como DATA-GRI o Canitas, ofrecen también becas para estancias de prácticas dotadas con 600 euros al mes, en el primer caso, y de 500 en el segundo. Igualmente, existen programas de Identidad Propia, financiados íntegramente por las empresas colaboradoras.

Unas 6.300 prácticas

«En el pasado curso se gestionaron aproximadamente 6.300 prácticas académicas externas, entre curriculares y extracurriculares. Cada año aproximadamente 400 estudiantes de grado y máster participan en alguno de los programas de prácticas que implican la percepción de una beca», resalta Rocío Muñoz.

El importe total de fondos convocados en el pasado curso académico en programas de prácticas ascendió a 930.418,37 euros «lo que representa una consolidación de la apuesta institucional por fomentar la empleabilidad y la formación. práctica del estudiantado de la Universidad de Córdoba», dice la responsable universitaria.

Por otro lado, comenta que «uno de los hitos relevantes del pasado curso ha sido el incremento de la cuantía mensual de las ayudas económicas percibidas por los estudiantes en prácticas, estableciéndose de forma homogénea en la mayoría de los programas en 600 euros mensuales».

El Programa Univergem está destinado a mujeres vinculadas a la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Para hacer prácticas externas, lógicamente, se necesita la colaboración de empresas y otras entidades. «Actualmente, la UCO posee convenios de cooperación educativa vigentes con más de 2.500 entidades. Para la UCO es un privilegio poder contar con una oferta de prácticas tan amplia y tan diversa que mejora la formación de nuestros estudiantes y por ende su futura empleabilidad. Estamos muy agradecidos a las empresas y entidades que dedican tiempo, personas y recursos a formar a nuestros estudiantes para acercar la realidad del mercado laboral a la formación universitaria». Muñoz reconoce a su vez que «la mayoría de nuestros convenios se centran en la provincia, pero contamos con prácticas a nivel nacional, además el procedimiento para que una empresa pueda acoger estudiantes en prácticas es muy ágil por lo que continuamente ampliamos nuestra base de convenios». Pero además, Muñoz reconoce que «estamos muy satisfechos con la labor que realizan los tutores externos y con el aprendizaje práctico que tienen nuestros estudiantes».

Empleabilidad

Estudios realizados en la UCO y en otras 50 universidades españolas demuestran que la realización de prácticas mejora sustancialmente la inserción profesional de los estudiantes universitarios. Concretamente, se acaba de publicar por la editorial Mc Graw Hill un libro titulado ‘Talento Universitario y empresa’ que, entre otras cuestiones, pone de manifiesto cómo las empresas consideran las prácticas como una actividad estratégica para captar talento.

El programa UCO-Diputación es uno de los que tiene un mayor grado de inserción, con una media que ronda el 45%.

En el caso de las prácticas curriculares se gestionan según los criterios de cada centro.

UCOPrem es el servicio de prácticas de la universidad y tiene presencia en cada centro para garantizar la información al estudiantado y toda la gestión relativa a la cotización de las prácticas.