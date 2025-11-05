«Las cifras permiten afrontar el horizonte de jubilaciones sin riesgos»

María José Polo encara su último curso, por el momento, como vicerrectora con el objetivo de terminar de definir el nuevo marco de grupos y unidades de investigación en la Universidad de Córdoba (UCO) para ser aún más competitivos y eficientes en la generación de conocimiento frontera, mantener la captación de talento, consolidar el camino de los servicios centrales de investigación y poner en marcha el primer plan de integridad en investigación.

Se encuentra en el último curso de su mandato como vicerrectora de Política Científica. ¿Está satisfecha con los logros conseguidos?

Siempre que vuelvo la vista atrás surge aquello que queda pendiente, pero lo hago con mirada hacia el futuro, para concentrar en todo ello los siguientes pasos a dar. En esa mirada llevo también lo conseguido, que se ha conseguido entre toda la comunidad universitaria, y eso da la serenidad necesaria para mantener el empeño y la ilusión.

¿Cuáles son sus objetivos para este último curso -por el momento- como vicerrectora?

Terminar de definir el nuevo marco de grupos y unidades de investigación en la UCO para ser aún más competitivos y eficientes en la generación de conocimiento frontera, mantener la captación de talento, consolidar el camino de los servicios centrales de investigación y poner en marcha nuestro primer plan de integridad en investigación.

La UCO ha investigado siempre mucho y bien. ¿Hacia dónde cree que debe caminar la investigación con las limitaciones existentes?

Debemos consolidar y ampliar nuestra presencia y éxito en los programas europeos, no solo en las áreas donde ya tenemos fortalezas y somos referente internacional, sino también en aquellas otras donde el potencial es relevante. Para ello, la integración del mejor «saber hacer» desde diferentes temáticas y la apuesta por el talento joven son piezas clave.

En investigación, la inversión nunca es suficiente. Se ha hecho un esfuerzo por incrementar la captación de fondos externos. ¿Cuánto se ha obtenido en el último curso?

Durante el último año se han logrado proyectos por un total de aproximadamente 17 millones de euros, sin contar convocatorias ni contratos de transferencia e innovación; de ellos, alrededor de 7 millones provienen de programas internacionales. Siempre hay margen de crecimiento, basado en el fomento de las estructuras de investigación, la selección de programas y el refuerzo de los servicios de gestión de la investigación.

La captación de talento ha sido uno de sus objetivos. ¿Está bien dimensionada la plantilla de PDI?

Nuestro PDI supera los 1.600 efectivos; a ello hay que sumar unos 1.700 estudiantes de doctorado y alrededor de 800 personas contratadas en acciones de investigación y transferencia. Nuestro Plan Estratégico para la Incorporación y Estabilización de Talento Investigador aprobado en marzo de 2024 recoge y mantiene la trayectoria pionera de la UCO de apoyo al talento posdoctoral, con cifras relevantes en estos últimos tres años que permiten afrontar el horizonte próximo de jubilaciones sin riesgos en las áreas fuertes y buenas perspectivas en otras en consolidación.

Cada vez se generan más sinergias entre entes de investigación. ¿Cómo están trabajando este aspecto desde la UCO?

Entre otras medidas, promoviendo la colaboración interna, con el apoyo demostrado a nuestros grupos y el fomento de estructuras interdisciplinares con el nuevo reglamento de creación de unidades de investigación, que puedan ser germen de futuros institutos, y externa a nivel próximo, con foros sectoriales, como la reciente reunión con Espacios Naturales de la provincia, y a nivel internacional, con los buenos resultados de mayor participación y mejor éxito en las convocatorias europeas.

Aunque la mujer se ha incorporado con determinación a la investigación, todavía hay un gran desequilibrio en la dirección de proyectos. ¿Cómo se está incentivando el liderazgo femenino?

Nuestro Plan Propio de Investigación Enrique Aguilar Benítez de Lugo financia acciones lideradas por mujeres (proyectos UCOLidera) e incentiva el liderazgo femenino en propuestas presentadas a convocatorias externas en las ayudas a grupos de investigación. Asimismo, nuestro Plan Anual de Divulgación Científica mantiene acciones destinadas a promover las vocaciones científicas en niñas y jóvenes.

¿Con que ‘espinita’ no quiere terminar su mandato como vicerrectora?

No conseguir reforzar y mejorar las condiciones de trabajo de los servicios que gestionan la investigación en la UCO, que la hacen posible, ni disminuir la carga administrativa de nuestro PDI en su investigación. Es una ‘espinita’ punzante para mí, a pesar de haberse dado pasos en ese sentido.