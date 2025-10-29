La UCO acerca el mundo funerario de manera amena y accesible

Con la presentación del libro ‘La muerte en Córdoba’, la conferencia del profesor de la Universidad de Granada Félix García ‘Viaje a la eternidad: Ritos y creencias funerarias en el Antiguo Egipto’ y el concierto ‘In Memoriam’, dieron comienzo ayer las 3ª Jornadas de Cultura Funeraria en Andalucía ‘In Memoriam’, un proyecto que nació en 2023 de la mano del grupo de investigación Sísifo y la Cátedra de Turismo de la Universidad de Córdoba «con la intención de ampliar la oferta turística de Córdoba mediante un evento cultural de temática funeraria que, con carácter anual, aspirase a convertirse en una cita de referencia capaz de atraer a nuevos públicos relacionados con el Dark Tourism (Turismo Oscuro)», explica la profesora del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba y coordinadora de las jornadas, Ana Ruiz Osuna.

Sin embargo, hoy día, «el pilar fundamental de nuestra propuesta es el de acercar el universo funerario al público general de forma amena y accesible, pero siempre con un respaldo riguroso desde la investigación y el conocimiento científico generado en el ámbito universitario, con un cierto componente identitario frente a la creciente influencia de otras celebraciones de origen foráneo, mucho más populares entre el sector joven de la población», aclara Ruiz.

A juzgar por el éxito de las dos primeras ediciones, la muerte despierta mucho interés. Ruiz reconoce que «sabíamos que la temática podía despertar curiosidad, pero no imaginábamos una respuesta tan entusiasta. El público ha demostrado que la muerte interesa, siempre que se aborde desde el respeto, la sensibilidad y el conocimiento. Creo que las jornadas han sabido conectar con esa parte de la sociedad que busca comprender mejor nuestras tradiciones, los ritos, las creencias y la forma en que las distintas culturas se enfrentan a la finitud. Esa mezcla de curiosidad y aprendizaje ha sido uno de nuestros mayores logros».

Imagen de una de las visitas para conocer el enterramiento de los Llanos del Pretorio / Córdoba

Y eso que «es comprensible que mucha gente asocie la muerte con algo tétrico o lúgubre, porque durante mucho tiempo ha sido un tema del que se hablaba poco, casi en susurros. Pero en realidad, hablar de la muerte es hablar de la vida, de cómo las sociedades han entendido la existencia, el más allá y la memoria», señala la coordinadora de las jornadas quien remarca que «nuestro enfoque no busca provocar miedo, sino invitar a la reflexión y al conocimiento desde la historia, la arqueología, el arte o la antropología. Además, cuando se trata con rigor y sensibilidad, la muerte se convierte en un hilo conductor para comprender mejor nuestra identidad cultural».

Actividades

El programa de este año es, sin duda, el más completo y ambicioso hasta la fecha. Desde la organización de las jornadas han querido abrir aún más el abanico de actividades, combinando conferencias científicas con propuestas artísticas, visitas patrimoniales, recitales poéticos y hasta degustaciones gastronómicas vinculadas a nuestras tradiciones funerarias. «La idea es que cada persona encuentre su espacio, ya sea desde la curiosidad histórica, la sensibilidad artística o el deseo de redescubrir la ciudad desde otra perspectiva», apunta Ana Ruiz.

Desde el 28 de octubre hasta el 2 noviembre se realizarán una veintena de actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad: desde la Iglesia de la Merced hasta el Museo Arqueológico, pasando por la Fundación Cajasol, la Fundación Gala, el Cementerio de la Salud, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Teatro Cómico Principal, donde se desarrollarán actividades muy diversas, tales como la recreación de una lucha de gladiadores o una obra de teatro sobre la memoria de Federico García Lorca. Y, por supuesto, sin descuidar el componente familiar, con actividades pensadas también para los más pequeños, como el cuentacuentos ‘El peral de la tía Miseria’ o un taller sobre la estela de Ategua, que requiere inscripción.

Entre las actividades, además, se incluye la exposición de fotos ‘Santos 2024’, que puede visitarse del 31 de octubre al 30 de noviembre. Esta muestra recoge las fotografías finalistas y ganadoras del primer Certamen Fotográfico Santos organizado por la empresa municipal Cementerios de Córdoba (Cecosam) el año pasado, cuya finalidad era la de dar a conocer los cementerios cordobeses destacando su riqueza monumental, arquitectónica y simbólica, como parte del patrimonio paisajístico, medioambiental e histórico sin olvidar, sin olvidar dimensiones más intangibles como la memoria, la paz, la serenidad o las emociones que estos espacios transmiten y que la fotografía puede reflejar con fuerza. La exposición podrá visitarse a lo largo de todo el mes de noviembre en el Patio Antonio del Castillo de la Facultad de Filosofía y Letras.

Las actividades son gratuitas o de acceso libre hasta completar aforo excepto las visitas guiadas , los ‘Paseos por la Córdoba funeraria’, el itinerario didáctico teatralizado ‘Brujas y hechiceras. Inquisición y leyenda’ y el ‘Desayuno de difuntos. Dulces con historia’.