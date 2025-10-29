«Me ilusiona poder contribuir al desarrollo de la ciencia»

El cordobés Miguel López León ha ganado el premio SusChem2025 en la categoría Futura al mejor expediente académico 2024 que concede la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química Sostenible (SusChem) España. Estos premios tienen como objetivo reconocer y fomentar la actividad científica y divulgativa de los investigadores e investigadoras menores de 40 años que desarrollan su labor en las áreas de la química y disciplinas afines y que contribuyen a la generación de soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para alcanzar los objetivos de circularidad y neutralidad climática.

¿Qué supone este premio para usted?

Recibir este premio ha sido, por supuesto, un orgullo y un honor; un reconocimiento a todo el trabajo que he podido desarrollar a lo largo de la carrera de Química. Pero, sobre todo, para mí este premio supone una gran motivación, para seguir formándome, estudiando e investigando.

Estudió Química en la Universidad de Córdoba. ¿Por qué eligió esta disciplina?

Siempre me ha gustado bucear hasta el fundamento de las cosas. Ya en la escuela disfrutaba muchísimo con las asignaturas de ciencias naturales. Sin embargo, tras estudiar el bachillerato, me desvié hacia mi gran pasión: la música; estudiando Dirección de Orquesta en Málaga. Una vez que terminé esta carrera, me apeteció retomar el camino de las ciencias puras y probar, sin muchas aspiraciones, a comenzar otra. En ese momento, la química me llamó la atención por estar presente en prácticamente todo (por algo la llaman la ciencia central) conectando física, biología e ingeniería. Lo cierto es que me alegro muchísimo de haberla estudiado. Se estudia desde química cuántica hasta el diseño de reactores industriales, pasando por bioquímica, síntesis de compuestos orgánicos o química de los materiales.

Siempre que se habla de mejor expediente puede venir a la cabeza una persona que dedica su vida al estudio. ¿Es así?

Depende de a lo que llamemos estudio. Yo prefiero usar la palabra curiosidad. Cuando uno es curioso e intenta llegar al fondo de la cuestión, está aprendiendo más que hincando codos. Ciertamente, de esta manera (priorizando el aprendizaje) también estamos estudiando, pero de manera colateral, casi sin darnos cuenta. Por supuesto, eso no quita el hecho de que haya que emplear bastante tiempo, pero, cuando se está disfrutando, este pasa volando.

¿Qué papel cree que ha jugado el profesorado en sus buenas notas?

El papel de los profesores es fundamental. Es cierto que, a lo largo de cuatro años, no todos los profesores han podido ser excelentes. Sin embargo, ha habido algunos profesores que, por su amor a su trabajo y a las asignaturas que imparten, han sido verdaderas fuentes de inspiración para mí. Esto, en mi opinión, es lo que más puede animar a un alumno a esforzarse y a seguir adelante. Cuando tienes delante un buen profesor, puedes tomarlo como referencia e incluso verte proyectado en él como un modelo a seguir. Las buenas notas son trabajo del alumno, pero la semilla la tiene que plantar el profesor. Es ahí justamente donde agradezco la labor del profesorado de Química de la UCO.

¿Va a seguir estudiando? ¿En qué ámbito quiere desarrollar su carrera profesional?

Por supuesto que sí, no quiero desaprovechar la motivación que disfruto actualmente. Me gustaría dedicarme a la investigación y docencia universitaria. Por ello, este año tengo previsto comenzar el doctorado en el Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada de la Universidad de Córdoba. Me ilusiona poder contribuir al desarrollo de la ciencia y a la formación de futuras generaciones de científicos.