El formato ‘podcast’ gana adeptos en la UCO como herramienta de difusión

La Universidad de Córdoba no es ajena al fenómeno del ‘podcasting’, una herramienta de divulgación que no deja de ganar adeptos.

El Aula de Radio y ‘Podcasting’ de la Universidad de Córdoba nació hace tres años, como el resto de aulas de extensión universitaria, «con el propósito de difundir el conocimiento universitario, traspasando los muros académicos, una proyección hacia la sociedad con vertientes tanto de divulgación propia de ese conocimiento generado como de formación continua para la propia comunidad universitaria», explica su coordinador, Manuel Mora, quien añade que «en el último tiempo hemos asistido a una revitalización de la radio como medio de difusión bajo este formato ‘podcast’, un consumo que ha ido en aumento. Con este objetivo, mejorando el vínculo universidad-comunidad, promoviendo la extensión universitaria y desarrollando actividades que fomente el crecimiento social y cultural de la propia comunidad universitaria, en la formación y creación de estos recursos, nace el Aula de Radio y ‘Podcasting’ de la UCO».

Actualmente, el aula se encuentra en una fase de reformulación, con cambios en la coordinación y a punto de convocar al alumnado para mejorar a nivel técnico. También preparan «la convocatoria de cursos de formación de ‘podcasting’ para la comunidad educativa. En este sentido, creo que hay una demanda en nuestra universidad por ese mundo del ‘podcasting’ y queremos aglutinar esas voluntades dentro del aula», señala Mora.

El aula no cuenta con una planificación fija de actividades, «sino que trabajamos con aquellas inquietudes radiofónicas que surjan, dando apoyo logístico, tanto en la creación como en la edición de los posibles ‘podcasts’, y por supuesto, damos respaldo a aquellos programas que tenemos en marcha dentro de nuestra parrilla actual», puntualiza su responsable. En este sentido, Mora subraya que «apoyamos a todas aquellas ideas radiofónicas, tanto de ‘podcasts’ como de ‘videopodcasts’, que surjan en nuestra Universidad. En este punto, he de decir que gracias al convenio de colaboración que tiene la UCO con Paradigma Radio la parte más técnica -instalaciones y equipos de radio- la tenemos cubierta y nos permite atender a esas demandas, así como poder grabar y editar algunos proyectos específicos, como ha sido el caso de ‘Radiando Ciencia Ciudadana’, un proyecto de innovación docente que se desarrolló en el curso anterior, con actividades de promoción de la alfabetización científica en el Centro de la Promoción de la Mujer del barrio de Moreras».

Asimismo, el poder tener un espacio físico en los Colegios Mayores como sede del aula, así como espacios dentro de la sede de UCOCultura para el montaje de pequeños sets de ‘videopodcasts’, «nos permite ser flexibles a la hora atender a estas demandas. Así que cualquier integrante de la comunidad UCO que tenga una idea, que quiera que se transforme en este formato audiovisual, que no lo dude y contacte con nosotros, que le daremos salida a través de las ondas de radio y así seguiremos creciendo como aula universitaria».

Herramienta

«Pienso que los ‘podcasts’ son herramientas fantásticas para realizar esta transferencia y difusión del conocimiento, con algunas bondades que tienen de ventaja con respecto a otros medios. Son accesibles, ya que facilitan encontrar contenidos adaptados a nuestros gustos e intereses como consumidores, así como acceder a dicho contenido en cualquier momento y lugar, a demanda -es un formato cómodo- su principal ventaja, ya que nos permite escucharlos mientras trabajamos, nos movemos, hacemos ejercicio o estamos haciendo otras tareas, crean fidelización en el oyente –este formato de audio crea una conexión más personal entre el creador del contenido y el oyente, lo que hace que se creen comunidades fieles que interactúan en otros canales como redes sociales-, permiten profundizar en temas específicos, lo que hace que sea una experiencia de aprendizaje o entretenimiento más completa que otros medios de comunicación masiva, y permite democratizar la creación de contenidos –la producción de ‘podcasts’ es más económica y accesible que la de vídeos, por lo que permite que más voces, desde particulares y pequeños negocios hasta grandes empresas o investigadores, puedan divulgar sus contenidos-. En definitiva, un medio muy versátil y que está en auge, en constante expansión en nuestra actual sociedad de consumo».

Por eso, en estos tres años de vida el Aula de Radio y ‘Podcasting’ ya cuenta con proyectos de largo recorrido, como son ‘Creadoras en la Sombra’, ‘Filosofía Hablada’ o ‘Ciencia Radiante’.