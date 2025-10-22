Trece becas, trece futuros

El pasado curso, la Universidad de Córdoba puso en marcha el Plan UCO-Refugio, cuyo objetivo es apoyar a las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en su acceso a la formación superior y en su inclusión social.

Hasta la fecha, se han aprobado 13 becas de 1.000 euros cada una para formación (matrícula de grado, cursos de idiomas o cursos para la empleabilidad). Las personas beneficiarias proceden de Palestina, Jordania, Ucrania, Colombia, Perú, Nicaragua, Bielorrusia y Costa de Marfil y todas ellas son refugiadas o solicitantes de protección internacional por estar su país en situación de invasión o guerra, amenazadas de muerte por grupos armados criminales, sufrir violencia de estado por expresarse libremente, o sufrir acoso o abusos en sus entornos más cercanos, entre otras razones.

Mayte Hernández, del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO, explica que «algunas de las personas beneficiadas cursan estudios de grado en Educación Social o en Ingeniería Eléctrica, el doble grado de Turismo y Traducción, o estudios de doctorado. Otras , con las becas, se han inscrito en cursos de idiomas u otros cursos o exámenes que les facilitan la empleabilidad o acreditación para su curriculum».

Detalles

El Plan se desarrolla a través de tres líneas de acción. «La primera de ellas se centra en los servicios y apoyos que puede ofrecer la UCO a personas refugiadas o solicitantes de asilo que ya sean estudiantes de la UCO. Es decir, está pensada sobre todo para quienes están en situación de refugio y también desean continuar o comenzar estudios universitarios. Dentro de esta línea se ofrecen becas de grado y posgrado, así como asesoramiento especializado para el empleo y el emprendimiento. También se comunican todo tipo de programas y convocatorias. Además, existe una flexibilización en trámites, convocatorias y requisitos, ya que muchas veces estas personas no pueden presentar determinada documentación por su situación», comenta Hernández.

Líneas

La segunda línea está dirigida a personas refugiadas o solicitantes de asilo que no pueden acceder a la universidad, ya sea por no cumplir con los estudios requeridos o por no haber podido hacer la prueba de acceso a la Universidad. «Para ellas, la UCO ha puesto en marcha diferentes acciones, como la cesión de instalaciones deportivas una vez por semana, en colaboración con asociaciones de acogida de Córdoba, donde realizan actividades de ocio, integración y distracción, y en las que semanalmente participan entre 20 a 30 personas. También se les facilita el acceso a cursos , por ejemplo, de natación, que pueden realizar durante tres meses. Estas personas también pueden recibir becas para formación en idiomas, tanto en español como en otros idiomas. Aunque no estén matriculadas oficialmente como estudiantes de la UCO, se les orienta a través de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba para su inserción social y profesional.

La tercera y última línea del Plan es de sensibilización y concienciación dirigida a la comunidad universitaria. En este marco se ha organizado una exposición fotográfica sobre Palestina en la Biblioteca Universitaria, y en redes sociales se difunden mensajes, actividades, cursos y opciones de voluntariado con las entidades de acogida a personas refugiadas. n