El Plan de Divulgación Científica se volcará con la provincia

Investigar e innovar tienen como objetivo ayudar al desarrollo de la sociedad, solventar los problemas actuales y enfrentar los retos de futuro. Para dar a conocer a la sociedad la actividad científica que se desarrolla en el marco de la Universidad con estos fines, la institución universitaria viene desarrollando un Plan de Divulgación Científica que ha alcanzado su 12ª edición.

«La divulgación científica sirve al doble fin de dar a conocer a la sociedad el avance de la ciencia y de sus aplicaciones actuales y futuras, y la importancia de la investigación en un mundo que enfrenta retos y preguntas complejos, así como contribuir a una sociedad formada y bien informada, pilar fundamental para disminuir su vulnerabilidad y evitar el avance de bulos y desinformación», remarca la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo.

La vicerrectora explica que las innovaciones metodológicas del anterior plan, el undécimo consecutivo diseñado por Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) con el asesoramiento de la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica, «favorecieron la cocreación de las acciones y promovió la participación de agentes del tercer sector en mayor medida que en ediciones previas. Ha supuesto una decidida apuesta por la divulgación científica de este equipo de gobierno, mediante su financiación y el fortalecimiento del capital humano en la UCCi».

La Noche Europea de los Investigadores es una de las acciones de divulgación científica más conocidas de la UCO.

El pasado septiembre se puso en marcha el 12º Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba. En esta nueva edición, «se mantienen como ejes estratégicos la promoción de la cultura científica y de la innovación en el entorno local y provincial, el fomento de las vocaciones científicas y del pensamiento crítico y creativo, la comunicación de los resultados de investigación de nuestro personal investigador, así como su formación en divulgación científica», relata Polo.

La provincia

Aunque el nuevo plan mantiene las líneas estratégicas de ediciones anteriores, este año hará especial hincapié en la provincia. «Pretende contribuir a la política de desarrollo territorial marcada por el Plan Estratégico de la UCO, ampliando el número de actividades y agentes colaboradores en localidades de la provincia», comenta la vicerrectora, que destaca «la extensión a las corporaciones municipales de los pueblos del programa ‘UCOdemocrática’, ‘Clandestinas en el Muro’, que se va a la provincia una edición más, o la liga provincial de ‘El Reto del Saber’».

Este curso se ha estrenado ‘Las que cuentan la Historia’.

La actividad en la provincia no es nueva, desde luego. En la pasada edición del plan, un total de 5.712 estudiantes de la provincia pudieron conocer las líneas de investigación desarrolladas en la Universidad de Córdoba y el conocimiento científico generado en la institución.

El plan ha involucrado a 71 centros educativos en su eje de ‘Fomento de las vocaciones científicas y del pensamiento crítico y creativo’, uno de los cuatro grandes objetivos del plan anual y que persigue precisamente incentivar el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Centros escolares

Las actividades han sido desarrolladas en centros escolares ubicados en 24 localidades, lo que supone, según el registro publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, más del 30% de todos los municipios con los que cuenta la geografía cordobesa. Además, dentro de este Plan Anual, la Unidad de Cultura Científica ha visitado las 7 mancomunidades con las que cuenta la provincia de Córdoba, lo que evidencia su apuesta por la construcción de vínculos territoriales, a través de la comunicación social de la ciencia y la promoción de vocaciones científicas en entornos más periféricos.

Despertar vocaciones científicas es el objetivo de ‘Las que contarán la ciencia’.

Concretamente, se han desarrollado 7 acciones distintas para centros escolares, cada una de ellas con un formato específico adaptado a las edades del alumnado. Se trata de las actividades ‘Ingenios en Ruta’, ‘Café con Ciencia’, ‘Sal del Cuadro’, ‘Charlas 11F’, ‘Lee Ciencia’, ‘Las que contarán la Ciencia’ y ‘Planeta Barrio’, las cuales han recibido una valoración media de 9,47 sobre 10 por parte del profesorado participante.

Este curso, todas estas acciones volverán a ponerse en marcha pero además, se implementarán otras actividades.

Actividades

Así, ‘UCODemocrática’ propondrá cuatro encuentros temáticos con representantes de los diferentes partidos políticos para dar a conocer las evidencias científicas en torno a temas de interés social en la provincia. Así, los encuentros abordarán la Sequía, escasez y gestión del agua; Ganadería y conservación de ecosistemas; Agricultura y conservación de ecosistemas, además de Turismo sostenible.

Además, ‘Clandestinas en el muro’ volverá a plasmar en otros dos pueblos de la provincia a sendas personas cuya figura no haya sido visibilizada, aun siendo relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología en España. Para la selección se hará una consulta entre las personas seguidoras de la UCCi en redes sociales y suscritas a sus boletines.

Otra actividad destacable, también provincial, que despierta vocaciones científicas es la liga intercentros de ‘El Reto del Saber’. La UCO ofrecerá a los centros educativos de la provincia la posibilidad de recibir la visita de equipos de investigación para que desarrollen en clase talleres divulgativos diseñados específicamente para diferentes niveles educativos. Estos talleres de 60 minutos se desarrollan dentro de la propia aula, lo que permite solicitar la actividad a todo tipo de centros, dispongan o no de laboratorios. Posteriormente, la UCCi propone realizar una competición lúdica sobre lo aprendido en los diferentes talleres, mediante una ‘liguilla’ virtual por comarcas, y una competición presencial en la que el alumnado pueda demostrar lo aprendido, donde los equipos exponen sus propios trabajos.

Vocaciones científicas

Además de las actividades en la provincia, uno de los ejes principales del Plan de Divulgación Científica es despertar vocaciones científicas. Para ello, se llevan a cabo, como se ha mencionado, diferentes actividades para dar a conocer la labor investigadora que se desarrolla en la UCO, aunque es complicado evaluar su impacto. María José Polo reconoce que «es difícil aquilatar el impacto a corto plazo de estas acciones, dado el lapso de tiempo entre la etapa formativa del público con quien interactuamos y la finalización de estudios de máster (desde 4-5 años, para alumnado de Bachillerato, hasta más de 15 años en el caso de Educación Infantil). En Bachillerato además muchas personas han sentido ya su vocación. Sin embargo, cada vez se realizan más tesis doctorales, con récord de solicitudes para iniciar doctorado este curso. Ese indicador general es una luz que nos da esperanza, ilusión y motivación para esta labor».

Equipo profesional

El Plan de Divulgación se desarrolla de la mano de la Unidad de Cultura Científica (UCCi) de la Universidad de Córdoba, que tiene un enorme prestigio nacional.

María José Polo no esconde su orgullo. «Orgullosa es un término que se queda corto. El prestigio de nuestra UCCi es uno de los valores de la UCO, labrado año a año con su trabajo creativo y profesional, y su dedicación, gracias a su directora y las personas de este gran equipo. Como profesora he tenido muchas oportunidades de comprobarlo a lo largo de los años; como vicerrectora, he podido conocer desde otra perspectiva todo lo anterior y tengo el privilegio de trabajar con ellas y dar todo el apoyo posible a su labor y su desarrollo. Es un lujo ser vicerrectora de Política Científica de esta universidad, por la calidad de todas las personas que hacen posible la investigación y su impacto, un lujo enorme, y una mayor responsabilidad para intentar estar a su altura». n