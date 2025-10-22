La implicación del personal investigador, crucial para el Plan de Divulgación Científica de la UCO

La mayor parte de las actividades incluidas en el Plan de Divulgación Científica no podrían desarrollarse si no fuera por la implicación del personal investigador de la Universidad. La participación de los investigadores es creciente y, en general, más que satisfactoria.

Como estrategia común a todas las actividades detalladas, la selección del personal investigador participante se realizará mediante convocatoria interna. La selección final corresponderá a la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica de la UCO, que atenderá a los criterios de diversidad de áreas de conocimiento, igualdad de género, participación en proyectos financiados por el Plan estatal de I+D+i y los programas marco europeos y participación en ediciones anteriores. En este sentido, se priorizará al personal investigador que no haya participado anteriormente con el objetivo de promover la cultura de la divulgación entre el máximo número de investigadores de la institución. Las personas sin experiencia divulgadora serán asesoradas por el personal de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.

Precisamente para facilitar la participación de los investigadores, el cuarto eje del Plan de Divulgación es la Formación del personal investigador en divulgación científica.

En el marco de este eje, la UCCi imparte un taller de comunicación sobre cómo hablar en público, un curso de expresión corporal y elaboración de discursos para el desarrollo de actividades de divulgación en público. Las clases son impartidas por profesorado titulado en Arte Dramático, especialista en expresión corporal y en trabajo textual.

Además, este eje incluye actividades como las Jornadas de Divulgación Científica ‘UCODivulga. Más allá de los papers’, un seminario de formación sobre las diferentes iniciativas y agentes de la comunicación social de la ciencia en España o el ya famoso certamen de monólogos ‘Cuéntame tu tesis’.