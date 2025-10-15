«Quiero devolver a la comunidad lo que he recibido»

Ha recibido apoyo del programa de la Universidad de Córdoba en Las Palmeras. ¿Cómo le ayudaron?

Sí, formé parte de un programa socioeducativo de la Universidad de Córdoba, dirigido a jóvenes de barrios en situación de vulnerabilidad social. Gracias a este programa recibí apoyo académico, orientación y motivación para continuar mis estudios. Me ayudaron a ver que la universidad también era una posibilidad para mí, me acompañaron en todo el proceso.

Si no le hubieran acompañado entonces, ¿cree que habría estudiado una carrera universitaria u otros estudios postobligatorios como finalmente ha hecho?

La verdad es que siempre tuve muy claro que quería estudiar en la universidad. Es algo que siempre he querido y, por lo tanto, luché por ello. Además, siempre he contado con el apoyo de mis padres, que confiaron en mí y me animaron a seguir adelante. El programa fue un apoyo complementario, pero la decisión y las ganas de continuar estudiando ya estaban en mí desde el principio.

El pasado curso se graduó en Educación Social. ¿Por qué eligió ese grado?

Escogí el grado en Educación Social porque siempre he sentido la necesidad de ayudar a otras personas, sobre todo, a jóvenes que viven en contextos similares al mío. Quería formarme para poder acompañarlos de una manera profesional y ofrecerles las mismas oportunidades que yo recibí.

¿Cree que su experiencia puede servir para que otros niños y niñas de barrios con alta tasa de abandono escolar continúen estudiando después de la ESO?

Sí, totalmente. Creo que mi historia puede servir como ejemplo de que, aunque las circunstancias sean difíciles, es posible seguir estudiando y alcanzar metas. A veces, solo hace falta que alguien te acompañe, te escuche y te haga ver que sí puedes. Yo quiero ser esa figura para otras personas.

Ahora que ha concluido sus estudios universitarios, ¿cuál es su objetivo? ¿Le gustaría ayudar a otros niños y niñas para que puedan acceder a otros estudios después de la ESO?

Mi objetivo es trabajar en el ámbito social y educativo, ayudando a adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. Me gustaría especialmente motivar a jóvenes a continuar su formación, orientarles y acompañarles, igual que hicieron conmigo. Quiero devolver a la comunidad todo lo que yo he recibido.