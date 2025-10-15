«Hay que apostar por un parque automovilístico mixto»

Acaba de ganar el primer Premio del Concurso de Trabajos Fin de Máster de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (Faiie), en la modalidad de Proyectos de Ingeniería. ¿Cómo valora el premio?

Es el perfecto epílogo de mi etapa como estudiante, que no formativa. Además, es un gran honor poder representar a mi universidad y a mi ciudad de este modo. La alegría es aún mayor cuando recientemente un compañero, Reyes Fernández, ya obtuvo este galardón en 2022, convirtiendo a nuestra institución en la primera en recibir esta distinción nacional por dos veces.

¿En qué consiste su proyecto?

Se trata de una estación de servicio para el abastecimiento a vehículos eléctricos y de hidrógeno, una electrolinera e hidrogenera ubicada junto a la Autovía del Sur a su paso por Córdoba. El trabajo contempla el cálculo y diseño de la marquesina y el edificio de servicios, así como el de las instalaciones eléctrica, de abastecimiento y evacuación de aguas, de climatización y contra incendios. El proyecto también incluye el diseño de una planta de generación de hidrógeno, mediante electrólisis, y el aporte adicional de electricidad a través de una instalación fotovoltaica. Se completa el trabajo con dos estudios, uno de impacto medioambiental y otro de viabilidad económica.

¿Por qué se decidió por este tema?

Las políticas actuales orientadas a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero apuestan por una movilidad basada principalmente en la tecnología eléctrica y, de forma complementaria, en sistemas alternativos como el que ofrece el hidrógeno. No obstante, el cambio de paradigma no será posible mientras no se garantice a los conductores la existencia de una red de abastecimiento tal que les permita viajar con la tranquilidad de saber que llegarán a su destino. Aunque la tendencia general es de aumento de puntos de suministro, todavía quedan «vacíos» en la red. El proyecto contribuye a la solución de esta necesidad.

¿Cómo valora el apoyo que ha recibido de la Universidad de Córdoba a la hora de llevar a cabo su TFM?

Ha sido esencial. El TFM constituye un compendio de toda la enseñanza recibida durante los estudios de grado y máster y, por tanto, hay un poco de cada profesor y profesora, de cada compañero y compañera, y de cada miembro de la institución. Sin embargo, quiero hacer una mención especial a mi directora, Pilar Dorado Pérez, una excelente profesional y una gran amiga. Nunca hubiera conseguido alcanzar este mérito sin ella.

¿Espera que su proyecto se convierta en una realidad?

El proyecto es ejecutable. Además, su rentabilidad está asegurada en distintos escenarios, incluso en contextos conservadores y en ausencia de subvenciones públicas. Si las políticas actuales están decididas al aumento de vehículos de tecnologías o combustibles alternativos, este tipo de infraestructuras son vitales. Personalmente, no creo que todos los vehículos deban ser eléctricos o de hidrógeno. Hay que apostar por un parque automovilístico mixto que conjugue sostenibilidad medioambiental y viabilidad socioeconómica real. No debe olvidarse tampoco la necesidad de realizar un importante trasvase de usuarios hacia el transporte público. Precisamente en este ámbito, en el que el ferrocarril juega un papel esencial, es en el que desarrollo mi labor profesional actualmente.